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Álvaro Montero fichó con Boca Juniors: estos son los porteros colombianos que han atajado en el cuadro argentino

El portero de La Guajira llegó a Buenos Aires tras su participación con el cuadro “Cafetero” en el Mundial de 2026

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Álvaro Montero jugará en Boca Juniors-crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
Álvaro Montero jugará en Boca Juniors-crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

Álvaro Montero está a una firma de Boca Juniors y, si se concreta su llegada en las próximas horas, se convertirá en el segundo arquero colombiano en defender oficialmente el arco del club argentino, una lista en la que el gran antecedente es Óscar Córdoba.

Con 2,01 metros, el guardameta pasará además a ser el arquero más alto que haya vestido la camiseta de Boca Juniors.

Montero llega tras su etapa más reciente en Vélez Sarsfield y firmaría un contrato de larga duración con el conjunto xeneize. Su eventual incorporación lo pondrá a competir por un puesto en una de las porterías con mayor historia del continente.

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A continuación, haremos un repaso por los porteros colombianos que han pasado por el cuadro Xeneize.

Óscar Córdoba

El portero fue uno de los jugadores más recordados en la época del 2000-crédito NA
El portero fue uno de los jugadores más recordados en la época del 2000-crédito NA

Cuando se repasa la presencia de arqueros colombianos en Boca Juniors, el nombre central es Óscar Córdoba. El exguardameta llegó en 1997 procedente de América de Cali y se consolidó rápidamente en el ciclo que dirigió Carlos Bianchi.

Entre 1997 y 2002 ganó títulos nacionales e internacionales. Su paso por el club quedó asociado a las Copas Libertadores de 2000 y 2001 y a la Copa Intercontinental de 2000, partido en el que fue una de las figuras ante Real Madrid.

La publicación destaca que su liderazgo, sus actuaciones y su seguridad bajo los tres palos lo instalaron entre los mejores arqueros de la historia de Boca. Ese recorrido es el que explica por qué su nombre aparece como referencia obligada cada vez que se menciona a un colombiano en ese puesto.

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Montero, si firma, entrará en ese registro como el siguiente arquero colombiano en atajar oficialmente para el club. También lo hará con un perfil marcado por su fortaleza en el juego aéreo, su experiencia internacional y su presencia dentro del campo.

Carlos Navarro Montoya

Carlos Navarro Montoya
Navarro Montoya es ídolo de Boca Juniors en Argentina - crédito EFE

El otro nombre que suele aparecer en esta discusión es Carlos Navarro Montoya, aunque su caso es tratado como una excepción. Nació en Medellín en 1966, cuando su padre Ricardo Navarro también era arquero y jugaba en Colombia.

Su formación futbolística y casi toda su carrera profesional transcurrieron en Argentina. Por eso, aunque nació en territorio colombiano, siempre estuvo identificado con el fútbol argentino y su situación quedó atravesada por su nacionalidad deportiva y por las particularidades reglamentarias de su trayectoria internacional.

Navarro Montoya defendió el arco de Boca entre 1988 y 1996 y disputó cerca de 400 partidos oficiales. Esa cifra lo convirtió en uno de los grandes ídolos de la institución, pero su recorrido no suele ubicarse en la misma categoría que la de los arqueros que llegaron desde el fútbol colombiano o que representaron al país antes de vestir la camiseta xeneize.

Bajo ese criterio, Córdoba sigue siendo el gran referente colombiano en Boca Juniors. Si la operación se cierra, Montero será el siguiente en sumarse a esa secuencia histórica en el arco del club argentino.

Estadísticas de Álvaro Montero en Vélez Sarsfield

Álvaro Montero asume su primer campeonato de profesional de fútbol argentino como titular, luego de completar seis meses en suelo argentino - crédito Vélez Sarsfield
Álvaro Montero asume su primer campeonato de profesional de fútbol argentino como titular, luego de completar seis meses en suelo argentino - crédito Vélez Sarsfield

En la temporada 2026, Montero llegó al arco del cuadro argentino, y sumó 17 partidos en 1530 minutos, dónde recibió siete goles, y dejó su portería sin recibir anotaciones en 5 ocasiones.

A continuación, estos son los detalles de los partidos en los cuales dejó su portería invicta;

  • 22 de enero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: 90 minutos en el Instituto de Córdoba 0-1 Vélez
  • 22 de febrero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: 90 minutos en el Vélez 1-0 River Plate
  • 2 de marzo de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: 90 minutos en el Estudiantes 0-1 Vélez
  • 14 de marzo de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: 90 minutos en el Platense 0-2 Vélez
  • 13 de abril de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: 90 minutos en el Vélez 1-0 Central Córdoba
  • 20 de abril de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: 90 minutos en el San Lorenzo 0-0 Vélez

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