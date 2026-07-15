EN VIVO - Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Fernando Gaviria tiene una nueva oportunidad de ganar una etapa con la llegada plana para los esprinters

Luego de un día de media montaña, en donde Tadej Pogačar logró una nueva victoria y aumentó su ventaja en el liderato a tres minutos, los ciclistas tendrán un día ideal para los velocistas del pelotón al ser plana y con llegada para los esprinters.
La etapa 11 será entre Vichy y Nevers con un total de 161 kilómetros de recorrido. De los colombianos, el favorito a conseguir una victoria es Fernando Gaviria, del Caja Rural, que no celebra febrero de 2024.
Aparte de los posibles abánicos de viento, el colombiano deberá sortear las altas temperaturas que han azotado al Tour de Francia y las lluvias eventuales que generan mayor desgaste por la humedad.
Así es el perfil de la etapa 11 del Tour de Francia 2026
La etapa 11 del Tour de Francia 2026 tiene dos pequeños puertos de cuarta categoría, al inicio y al final de la etapa, el cual no deberían ser problema para los velocistas del pelotón.