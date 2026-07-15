Esta es la historia completa del video viral de la hamburguesa triple que está causando polémica en redes: “¿Para qué me invitas a cenar?"

La historia de la hamburguesa triple sumó un nuevo capítulo: él la llamó “interesada” y ella respondió con una versión que ya supera los 10 millones de reproducciones - crédito @castillaneando/tiktok

Lo que comenzó como un simple relato sobre una primera cita terminó convirtiéndose en uno de los debates más comentados de TikTok en los últimos días.

La denominada historia de la “hamburguesa triple” ha dividido a millones de usuarios entre quienes respaldan al hombre que contó la experiencia y quienes consideran que la joven fue injustamente señalada por el pedido que hizo durante una salida.

La situación se dio a conocer porque el creador de contenido venezolano Luis Miguel Castillo compartió un video en el que recordó una cita ocurrida hace aproximadamente cuatro años con una mujer que pidió una hamburguesa triple en la primera salida, razón por la que decidió de inmediato concluir que no eran compatibles.

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Su relato rápidamente se hizo viral y generó miles de comentarios sobre los límites, las expectativas, los llamados “códigos” que algunas personas consideran importantes durante una primera cita y también con críticas por “tacaño”.

En el video, Luis Miguel Castillo contó que en ese entonces tenía 37 años y había conocido a una mujer de 27 con la que, según dijo, sintió una conexión inmediata. Después de intercambiar números telefónicos decidió invitarla a salir.

Polémica por la hamburguesa triple: hombre contó por qué terminó la primera cita y la mujer respondió con su propia versión de los hechos - crédito @castillaneando y @kerstinguenther/tiktok

El venezolano explicó que inicialmente la llevó a un popular sector de comida rápida conocido en Venezuela como “las calles del hambre”. Sin embargo, aseguró que ella rechazó la propuesta y pidió cambiar de lugar.

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“Vamos rodando y al pasar por la calle del hambre, ella me dice: ‘¿Estás loco si crees que yo voy a comer aquí?’. Yo, como caballerito complaciente, le dije: ‘Vale, vamos donde tú elijas’. Eso marcó un antes y un después en mi manera de ver a las mujeres, porque hay que entender que existen mujeres sanas y mujeres bandidas”, afirmó.

Una vez llegaron al restaurante elegido, ocurrió el momento que, según él, definió el resto de la cita y que sería la historia que hoy está dando de qué hablar en las redes sociales.

“Mientras yo estaba viendo la carta, ella primeramente decide pedir una hamburguesa triple. Yo todavía no había elegido y aquello me generó muchísimo ruido. Me pareció muy atrevido que para ser la primera salida tuviera el valor de pedir una hamburguesa triple. Yo sé que muchas personas dirán que eso no convierte a nadie en interesada, pero para una primera cita no está bien visto, al menos así lo vemos muchos hombres”, sostuvo.

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Castillo explicó que, para él, el pedido no fue el único aspecto que le incomodó. También aseguró que durante gran parte de la salida la joven permaneció pendiente de su teléfono celular.

Kerstin Guenther responde al video viral de Luis Miguel Castillo y rechaza que una hamburguesa la vuelva interesada - crédito @kerstinguenther/tiktok

“Ella se pasó prácticamente toda la cita mirando el teléfono, revisando sus redes sociales. Yo sentía que estaba cenando solo. Parecía que ella también andaba sola. Cuando terminó la cita pagué las hamburguesas y, camino a su casa, le dije que esa sería la primera y la última vez que salíamos. Incluso le expliqué que yo no era lo que ella estaba buscando y que si quería un sugar daddy debía buscar a otra persona”, relató.

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Su historia provocó una fuerte discusión en redes sociales, pues algunos hombres coincidieron con su punto de vista, pero otros usuarios consideraron exagerado juzgar a una persona únicamente por el tipo de comida que pidió e incluso lo tildaron de “tacaño” y desde se día ha sido motivo de burlas y comentarios contundentes.

La mujer rompió el silencio y contó cómo vivió realmente esa cita

Después de que el video se volviera tendencia, Kerstin Guenther decidió responder públicamente y contar su versión de los hechos, la cual también se viralizó y ya supera los 10 millones de reproducciones, además de acumular más de un millón de “Me gusta”.

En su publicación aclaró que no conocía previamente a Luis Miguel Castillo, pues la cita había sido organizada por su madre.

La joven contó su versión de la famosa salida, negó haber actuado con mala intención y cuestionó que la señalaran en redes por un pedido que, según ella, era completamente normal - crédito @kerstinguenther/tiktok

“Mi mamá fue quien organizó todo. Yo no sabía quién era el muchacho. Ese día él me escribió para recogerme y cuando llegamos al sitio vi que era la calle del Hambre. Había demasiada gente, mucho ruido y el ambiente no me gustó. Yo simplemente le dije que allí no quería comer. Incluso le comenté que, si él prefería quedarse, yo podía tomar un taxi e irme para mi casa sin ningún problema”, explicó en primer lugar.

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Según Kerstin, fue el propio hombre quien le pidió que escogiera otro restaurante, versión que coincide con la que Miguel mencionó en su video.

“Él me dijo que le dijera un lugar donde quisiera ir y me llevó. Cuando nos entregaron el menú yo pedí una hamburguesa triple y él una sencilla. Para mí eso era completamente normal. Yo noté que hizo un gesto extraño cuando hice el pedido, pero realmente no entendía cuál era el problema”, contó.

Seguido a esto, la joven también negó haber ignorado deliberadamente a su acompañante durante la cena.

“Yo trataba de sacar conversación, pero él se mostraba incómodo con todo lo que yo hacía. No conectamos, no había química y llegó un momento en el que simplemente saqué el celular porque prácticamente no había conversación. Después de comer me llevó a mi casa y antes de bajarme me dijo que no quería volver a salir conmigo porque yo no era lo que estaba buscando. Yo simplemente le respondí que estaba bien y me despedí”, recordó.

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La cita de la hamburguesa triple divide a las redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó después, cuando descubrió que la experiencia había sido publicada en TikTok.

“Me levanté y vi que había hecho un story time diciendo que yo era una interesada por pedir una hamburguesa triple. Entonces yo me pregunto: ¿para qué me invitaste a cenar? ¿Qué querías que pidiera, un vaso de agua? Una mujer interesada te pide una casa, un carro o dinero; no una hamburguesa que perfectamente puedo comprarme yo sola. Lo que me pareció fue una actitud bastante tacaña”, expresó.

Las dos publicaciones continúan acumulando millones de visualizaciones y miles de comentarios en TikTok. Mientras algunos usuarios consideran que quien invita a salir debe estar preparado para asumir el costo de la comida sin cuestionar la elección del otro, otros creen que en una primera cita también existen normas de cortesía y prudencia al momento de hacer un pedido.

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