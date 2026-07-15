María Fernanda Cabal habló de sus cirugías plásticas: “Aquí uno se hace de todo”

La excongresista respondió sin temor a si se ha sometido a cirugías plásticas - crédito @mariafernandacabal/Instagram

María Fernanda Cabal usó una entrevista con Soho para ampliar el foco de su perfil político y exponer dos zonas poco habituales de su vida pública: su defensa abierta de la cirugía plástica como parte de su imagen a los 60 años, y la relación entre dinero y afecto en el inicio de su matrimonio con José Félix Lafaurie.

La senadora habló sin rodeos sobre los procedimientos estéticos que se realizó en Cali, en medio de los comentarios que circularon en redes sociales sobre su rostro.

También contó que la seguridad económica de su esposo fue un factor decisivo cuando lo conoció, antes de la crisis financiera que ambos atravesaron semanas después de casarse y que, según el texto fuente, marcó su historia familiar y personal.

PUBLICIDAD

La senadora llamó la atención por el exceso que presumió en su última publicación - crédito @mariafernandacabal/IG

La senadora defendió el bisturí y dijo que no oculta lo que se hace

La primera parte de la entrevista giró sobre su transformación física, después de que en Instagram se multiplicaran los comentarios sobre un cambio en su rostro. Allí Cabal se manifestó a favor de las intervenciones estéticas y cuestionó las respuestas que, a su juicio, maquillan ese tipo de decisiones.

“Aquí no voy a ser como todas esas flacas que están divinas y le dicen: ‘¿Usted qué hace? ¿Agua y ejercicio?’. No, eso es paja. Aquí uno se hace de todo”, afirmó.

Luego precisó su edad y detalló el tipo de procedimiento al que se sometió. “Sesenta años en agosto. Estoy convencida de que uno lleva, según el carácter, la madurez. Siempre enfrentada a que uno vive contra la física y las leyes de la gravedad. Yo no oculto lo que me hago. Yo me hice cirugía plástica en Cali”.

PUBLICIDAD

La senadora sacó más de un comentario por su apariencia y el guiño al 'Diablo viste a la moda' - crédito @mariafernandacabal/IG

En la misma entrevista, Cabal sostuvo que la intervención tuvo un resultado natural y la vinculó con la tradición médica de la ciudad donde se atendió.

“Allá tenemos unos de los mejores médicos, yo diría que del mundo. Cali fue pionera en cirugías plásticas y siempre, siempre yo he intentado cuidarme”, señaló.

Después describió el efecto que, según ella, produjo el procedimiento. “Es como si hubiera sido una varita mágica pa retroceder veinte años en los años. Y además es una cirugía que es imperceptible. Lo que impresiona a la gente es que soy yo más joven”.

Las reacciones a su confesión no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente escribieron: “Bella, con o sin retoques se ve hermosa”; “Espectacular la Cabal”; “Tremendo lempo de mujer, ella si sabe lo que es la clase”, entre otros.

PUBLICIDAD

Cabal vinculó el inicio de su relación con la estabilidad económica de Lafaurie

Se enamoraron cuando ella tenía 26 años y tuvieron años de dificultad económica en los primeros años de matrimonio - crédito @mariafernandacabal/IG

En el tramo de la conversación dedicado a su vida en pareja, la senadora describió sin filtros qué la atrajo de quien luego sería su esposo. “Chequera mata galán”, dijo Cabal a la revista Soho.

En esa misma línea, agregó: “Es el viejo feo y millonario, pero que tiene a todas las mujercitas alrededor. La que diga que no, está diciendo mentiras. Me gustaba que tuviera plata, eso me daba seguridad y tranquilidad”.

El texto que recoge la entrevista ubicó esa confesión junto a otro dato: apenas semanas después de casarse, la pareja atravesó una profunda crisis económica. Ese episodio, de acuerdo con la publicación, dejó una marca en su historia personal y familiar.

PUBLICIDAD

Mafe Cabal admite que su esposo le gustó por la chequera, porque le daba seguridad - crédito @jf_lafaurie/IG

Cabal y Lafaurie llevan más de tres décadas juntos. Según el texto, se conocieron cuando ella tenía 26 años y él ya era una figura reconocida del sector agropecuario colombiano.

Las declaraciones reunidas en la entrevista muestran un rasgo común: Cabal eligió desarmar cualquier relato idealizado sobre su vida privada. Lo hizo al reivindicar, en el terreno estético, decisiones que suelen eludirse en público y al admitir que el dinero la atrajo en un primer momento.