Colombia

Gustavo Petro respondió trino de seguidores de Abelardo de la Espriella que criticó sus viajes al exterior: “Abelardo ni se dará cuenta”

El mandatario saliente resaltó que sus visitas al exterior permitieron la llegada de nuevas aerolíneas y turistas, fortaleciendo la economía colombiana con ingresos en divisas

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Gustavo Petro defendió viajes internacionales y advirtió riesgos económicos bajo nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP
Gustavo Petro defendió viajes internacionales y advirtió riesgos económicos bajo nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, estaría considerando instalar la sede principal de su Gobierno en Barranquilla una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto de 2026.

Esta medida, de concretarse, convertiría a la capital del Atlántico en el principal centro de operaciones del Ejecutivo, desplazando a Bogotá, tradicional epicentro administrativo y político del país.

La propuesta responde a un objetivo de descentralizar el ejercicio del poder y modificar la dinámica histórica de la administración central. La iniciativa ya genera debate en redes sociales y en distintos sectores políticos, pues la costumbre ha sido que el jefe de Estado trabaje principalmente desde la capital del país.

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Entre las primeras voces críticas se encuentra Mafe Carrascal, representante electa por el Pacto Histórico, quien cuestionó el posible traslado del gabinete a Barranquilla.

Mafe Carrascal cuestionó costo de traslado del gabinete de Abelardo de la Espriella a Barranquilla - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal cuestionó costo de traslado del gabinete de Abelardo de la Espriella a Barranquilla - crédito @MafeCarrascal/X

¿Cuánto nos va a costar que todo el gabinete se esté trasladando a Barranquilla todas las semanas, @ABDELAESPRIELLA?”, publicó Carrascal en X.

La inquietud recibida por la congresista fue respondida por una cuenta de seguidores del mandatario electo.

El mensaje comparó el potencial gasto con los viajes internacionales realizados por el presidente saliente, Gustavo Petro. “Seguramente menos que los más de 80 viajes internacionales de Petro que no sirvieron de nada”, señalaron desde la cuenta afín a De la Espriella.

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Seguidores de Abelardo de la Espriella minimizan costo de traslado del gabinete y critican viajes de Gustavo Petro - crédito @AbelardoPTE/X
Seguidores de Abelardo de la Espriella minimizan costo de traslado del gabinete y critican viajes de Gustavo Petro - crédito @AbelardoPTE/X

A estas críticas respondió el presidente Petro, quien defendió el impacto económico de sus desplazamientos al exterior.

El mandatario afirmó desde su perfil: “Mis viajes internacionales trajeron aerolíneas internacionales nuevas y casi 25 millones de turistas del extranjero. Nos acercamos a 40.000 millones de dólares de divisas que fortalecieron el peso frente al dólar”.

Además, advirtió sobre posibles efectos negativos en la economía nacional. “Ahora vendrán devaluaciones y Abelardo ni se dará cuenta por qué”, puntualizó Petro.

El debate sobre la descentralización de la sede presidencial suma voces a favor y en contra, mientras la opinión pública y los sectores institucionales analizan el alcance de la decisión y sus consecuencias en la gestión nacional.

Gustavo Petro respondió críticas y anticipó devaluaciones futuras con Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro respondió críticas y anticipó devaluaciones futuras con Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

Expertos advirtieron desafíos institucionales ante posible mudanza del Gobierno a Barranquilla

La eventual decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella de instalar su despacho principal fuera de Bogotá enfrenta desafíos operativos y políticos, según análisis de expertos consultados por El Colombiano.

El principal obstáculo es la concentración de la estructura estatal en la capital, donde la proximidad entre ministerios y funcionarios permite reuniones presenciales frecuentes y coordinación inmediata.

El proyecto incluye el uso de tecnología para acortar distancias y una plataforma blindada de comunicaciones que garantice la seguridad en las interacciones oficiales desde otras ciudades. Además, De la Espriella planea pasar varios días en distintas regiones y liderar puestos de mando unificados, conocidos como PMU. Su primer acto de gobierno está previsto en La Guajira.

Para Felipe Murillo, politólogo y profesor de la Universidad Eafit, mover el despacho a Barranquilla representa una decisión simbólica y logística más que un proceso de descentralización o desconcentración real.

“No se transfieren competencias a la alcaldía ni se crean nuevas instancias del Ejecutivo en las regiones”, explicó Murillo. El investigador consideró que el mensaje apunta a cuestionar el “bogocentrismo administrativo”, aunque advirtió que “suena deseable, pero no necesariamente lo es por los retos que implica”.

Abelardo de la Espriella enfrenta retos logísticos y políticos al proponer despacho fuera de Bogotá - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella enfrenta retos logísticos y políticos al proponer despacho fuera de Bogotá - crédito Luisa González/REUTERS

Murillo resaltó la complejidad de modificar una estructura instalada históricamente en Bogotá. “Intentar mover una estructura asentada en la capital es como buscar mover una ballena encallada”, señaló.

Entre los interrogantes abiertos se encuentra la articulación con ministerios y direcciones clave, así como el modelo que permita una gestión eficiente y coordinada desde otra ciudad.

Diógenes Rosero, docente de la Universidad del Atlántico y especialista en política caribeña, identificó tres retos centrales: definir si el enfoque será exclusivo en Barranquilla o en varias regiones, el papel que jugará la casa Char en la ciudad, y si el gobierno abrirá el diálogo con sectores políticos ajenos a sus aliados habituales.

Rosero advirtió también sobre la necesidad de trasladar infraestructura estatal, garantizar la seguridad presidencial y establecer una sede alterna.

El académico subrayó el peso político que adquiriría la familia Char y otros actores regionales. Además, consideró imprescindible que el gobierno logre interlocución con la sociedad civil, empresarios y gremios, y se interrogó sobre la capacidad del gabinete para consensuar políticas públicas más allá de un núcleo identitario.

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