Colombia

La Procuraduría abrió investigación contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por presunta corrupción en contrato de $5.000 millones para emergencia de La Niña en 2022

El Ministerio Público inició la recolección de pruebas por presuntas fallas en la logística para atender la emergencia de La Niña en 2022, con énfasis en la planeación, el estudio de mercado y el análisis de precios

Guardar
Google icon
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Olmedo López por presuntas irregularidades en un contrato de logística de $5.000 millones de la UNGRD para atender la emergencia de La Niña en 2022 - crédito Ungrd/Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Olmedo López por presuntas irregularidades en un contrato de logística de $5.000 millones de la UNGRD para atender la emergencia de La Niña en 2022 - crédito Ungrd/Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación disciplinaria contra Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Ungrd, por presuntas irregularidades en un contrato de logística de $5.000 millones destinado a atender la emergencia por el fenómeno de La Niña en 2022, en un expediente que se suma al frente penal en el que ya aceptó cargos por el escándalo de corrupción en esa entidad y colabora con la justicia.

La decisión, anunciada el miércoles 15 de julio, también vincula al exsubdirector para el Manejo de Desastres Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y al exsubdirector general Víctor Andrés Meza Galván, quien además fue ordenador del gasto delegado del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

PUBLICIDAD

La actuación disciplinaria no implica una sanción, sino el inicio formal de la recolección de pruebas para establecer si hubo faltas y si los tres exfuncionarios tienen responsabilidad.

Según la Procuraduría, el examen se concentrará en la planeación del contrato, en particular en posibles deficiencias previas a su firma. El organismo también busca establecer si el análisis de precios y el estudio de mercado fueron suficientes, razonados y verificables.

La decisión de la Procuraduría también vinculó a Sneyder Pinilla y a Víctor Andrés Meza Galván en el expediente sobre contratación en la Ungrd - crédito Procuraduría General de la Nación
La decisión de la Procuraduría también vinculó a Sneyder Pinilla y a Víctor Andrés Meza Galván en el expediente sobre contratación en la Ungrd - crédito Procuraduría General de la Nación

El Ministerio Público revisará la legalidad del proceso de selección del contratista y verificará si cumplía con las condiciones de idoneidad exigidas para ejecutar el objeto contractual. También examinará lo ocurrido durante la ejecución del contrato, para determinar si hubo comprobación material del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

PUBLICIDAD

Ese mismo análisis incluirá las certificaciones de recibido a satisfacción y la validación de los pagos realizados. En un comunicado, la Segunda Delegada para la Contratación Estatal advirtió que “podrían haberse presentado posibles deficiencias en la planeación del contrato”.

Con esta nueva investigación, la Procuraduría buscará establecer si la contratación usada para atender la emergencia climática de 2022 se ajustó a la ley desde el diseño del negocio hasta el desembolso de los recursos.

El foco está puesto en si el contratista fue escogido conforme a las reglas, si estaba habilitado para cumplir el objeto del acuerdo y si el Estado verificó de manera real lo que pagó.

El nuevo expediente se suma al caso penal por los carrotanques en La Guajira

La investigación disciplinaria de la Procuraduría busca establecer si hubo fallas en la planeación del contrato, en el análisis de precios y en el estudio de mercado - crédito Ungrd
La investigación disciplinaria de la Procuraduría busca establecer si hubo fallas en la planeación del contrato, en el análisis de precios y en el estudio de mercado - crédito Ungrd

Este nuevo frente contra Olmedo López avanza mientras sigue su proceso penal por el caso de corrupción que sacudió a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El 23 de junio, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) aceptó responsabilidad por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir dentro del escándalo conocido desde comienzos de 2024.

Ese caso se originó en la compra de 40 carrotanques para transportar agua a comunidades de La Guajira. Según ha detallado la Fiscalía, el contrato fue suscrito por $46.800 millones y habría generado un sobrecosto de $14.163 millones, suma que, de acuerdo con el ente acusador, habría sido apropiada por López, Sneyder Pinilla y el empresario pastuso Luis Eduardo López.

Por las declaraciones rendidas ante la justicia en ese expediente, hoy están llamados a juicio los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco.

También figuran la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua, y el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública César Manrique Soacha.

La Guajira lidera como la región con más carrotanques asignados en plan de distribución hídrica - crédito Ungrd
La Fiscalía sostuvo que el contrato de 40 carrotanques para La Guajira fue suscrito por $46.800 millones y habría tenido un sobrecosto de $14.163 millones - crédito Ungrd

En el caso de Sneyder Pinilla, el 29 de abril de 2025 fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión por el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá, tras avalar el preacuerdo firmado con la Fiscalía. La condena correspondió a concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado por su participación en la trama de corrupción que operó en la Ungrd entre 2023 y 2024.

Además de admitir su responsabilidad, Pinilla pasó a ser testigo de la Fiscalía contra al menos 25 personas investigadas por ese caso, entre ellas altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y varios congresistas.

Temas Relacionados

Olmedo LópezProcuraduría General de la NaciónFenómeno de La NiñaUngrdColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pareja de Epa Colombia reapareció en las redes de Daneidy Barrera y envió mensaje sobre la actualidad de la empresaria

Tras varios días alejada de los medios, Karol Samanta contó que el ambiente en internet la desbordó emocionalmente, agradeció el respaldo a su hogar y evitó entrar en polémicas por las versiones recientes

Pareja de Epa Colombia reapareció en las redes de Daneidy Barrera y envió mensaje sobre la actualidad de la empresaria

Las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes también están en juego: estos son los candidatos

La elección de ambos cargos se definirá el 20 de julio, el mismo día en que se instalará el nuevo Congreso de la República

Las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes también están en juego: estos son los candidatos

El expresidente Iván Duque ocupará un nuevo cargo: no es en el Gobierno De la Espriella

En los últimos días se había informado que el exmandatario ocuparía un cargo en el gobierno entrante, sin embargo, él mismo desmintió estas afirmaciones

El expresidente Iván Duque ocupará un nuevo cargo: no es en el Gobierno De la Espriella

Este es el listado de países que exigen a los colombianos seguro médico de viaje como requisito en 2026

No tener este seguro puede generar deudas millonarias para los turistas si sufren un accidente o una enfermedad en el extranjero

Este es el listado de países que exigen a los colombianos seguro médico de viaje como requisito en 2026

La historia de la obsesión que terminó en el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter en Soacha: el agresor la acosaba sin tener relación previa

La Fiscalía General de la Nación identificó al procesado como Óscar Giovanny Marulanda, de 45 años, y le imputó el delito de feminicidio agravado

La historia de la obsesión que terminó en el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya en un Homecenter en Soacha: el agresor la acosaba sin tener relación previa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Pareja de Epa Colombia reapareció en las redes de Daneidy Barrera y envió mensaje sobre la actualidad de la empresaria

Pareja de Epa Colombia reapareció en las redes de Daneidy Barrera y envió mensaje sobre la actualidad de la empresaria

Karina García le lanzó pulla a Yina Calderón por hablar de su embarazo: “Nadie tenía pruebas”

María Fernanda Cabal habló de sus cirugías plásticas: “Aquí uno se hace de todo”

Esta es la historia completa del video viral de la hamburguesa triple que está causando polémica en redes: “¿Para qué me invitas a cenar?"

El periodista Diego Guauque reveló cómo su perro Vito lo inspiró durante su batalla contra el cáncer: “Había que seguir luchando”

Deportes

Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más rápido en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno

Etapa 11 del Tour de Francia 2026: Soren Waerenskjold fue el más rápido en el esprint y se lleva la victoria, Fernando Gaviria fue noveno

Histórico técnico lanzó fuerte crítica contra el volante de la selección Colombia Juan Fernando Quintero: “A mí me molesta”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Esta es la millonada que ofrecen desde Italia por Gustavo Puerta luego del Mundial 2026: sería compañero de otro jugador de la selección Colombia

Franco Armani ya se encuentra en Medellín para volver a vestir la camiseta de Atlético Nacional: estas son las imágenes de la llegada del argentino