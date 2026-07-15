Colombia

Shakira apareció con los Ghetto Kids en su más reciente presentación en Estados Unidos

Los pequeños aparecieron caminando al lado de la artista y se robaron las miradas, generando una gran ovación entre los asistentes al concierto que se desarrolló tiempo antes de que se presenten en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

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La colombiana llevó a los niños a su presentación en Newark, emocionando a los asistentes - crédito @isai5010/Tiktok

Los Ghetto Kids, la agrupación de baile infantil originaria de Uganda, abrieron la noche del 14 de julio el show de Shakira en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, al acompañar a la artista colombiana en su ya célebre “caminata con la Loba”, el ritual de apertura que se convirtió en uno de los momentos más virales del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El grupo caminó junto a Shakira desde el backstage hasta el escenario en la segunda etapa de conciertos por Estados Unidos de la edición mundialista del tour, una variación que distinguió esa fecha de las demás noches de la gira. Los niños se robaron todas las miradas, pues serán los encargados de acompañar a la barranquillera en el show de medio tiempo de la final del Mundial FIFA 2026.

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La “Caminata con la Loba” es, en cada ciudad, una secuencia coreografiada con precisión que marca el arranque del espectáculo. Alrededor de 60 personas, uniformadas con chamarras tipo papel metalizado y lentes metálicos, acompañan a la artista en ese recorrido antes de que suba al escenario.

Shakira caminó en Argentina con Zulu de la Rúa, hija de su ex Antonio de la Rúa
Asistentes al concierto de Shakira en Argentina se quejaron porque les habrían quitado el cupo para acomodar a la hija de Antonio de la Rúa en la salida de "la Loba" al escenario - crédito @shakira y @sofipetracchi/Instagram

La dinámica no está abierta al público general. Sony Music, sello discográfico de la artista, la organiza en alianza con estaciones de radio locales de cada ciudad. Los interesados deben tener boleto válido para la fecha del concierto y seguir las cuentas de las emisoras o plataformas aliadas para participar en los sorteos que se anuncian con anticipación.

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El alter ego de “La Loba” —símbolo de fuerza y libertad que Shakira adoptó como propio— es el eje conceptual de toda la experiencia.

Caminar junto a ella en ese tramo no es solo un gesto de cercanía: es la apertura de un espectáculo donde la distancia entre artista y público se reduce a unos pocos metros compartidos bajo las luces.

La entrada de Shakira al escenario con Ariadna Gutiérrez desató una ola de reacciones entre los asistentes y en redes - crédito @zorellt / X
La entrada de Shakira al escenario con Ariadna Gutiérrez desató una ola de reacciones entre los asistentes y en redes - crédito @zorellt / X

Quiénes son los Ghetto Kids de Uganda

El grupo de niños bailarines se prepara para compartir escenario con Shakira en la final del Mundial FIFA 2026, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Nacieron en 2007 como una iniciativa de Dauda Kavuma, quien, tras haber sido huérfano, decidió brindar refugio, alimento y educación a niños en situación de calle en Kampala.

El grupo tomó forma oficial en 2013 bajo el nombre Triplets Ghetto Kids, que representa la unión de música, danza y teatro. Desde ese momento, la danza se convirtió no solo en una fuente de alegría, sino en un medio para el bienestar y la autosuficiencia de los niños.

Estarán con la colombiana en la final de Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito @ghettokids_tfug/IG
Estarán con la colombiana en la final de Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito @ghettokids_tfug/IG

El gran salto a la fama llegó en 2014, cuando participaron en el video musical Sitya Loss del cantante Eddy Kenzo, lo que los hizo conocidos en toda África.

En noviembre de 2015, una tragedia sacudió al grupo: Alex Ssempijja, uno de los integrantes, falleció en un accidente de bicicleta. La pérdida generó un movimiento de solidaridad internacional que impulsó aún más a la fundación. En los años siguientes, el grupo consolidó su presencia global a través de presentaciones virales como la coreografía de Marimba Rija y la colaboración con French Montana en el video Unforgettable.

En 2023, los Ghetto Kids sorprendieron al público europeo con una actuación memorable en Britain’s Got Talent, donde el coreógrafo Bruno Tonioli presionó el Golden Buzzer durante su presentación, algo inédito en la historia del programa.

El videoclip de la canción fue bien recibido por los fanáticos del fútbol - crédito Prensa de Shakira
El videoclip de la canción fue bien recibido por los fanáticos del fútbol - crédito Prensa de Shakira

Actualmente, la fundación acoge a 60 niños de entre tres y dieciocho años, de los cuales 20 se dedican a la danza.

La invitación para participar en la final del Mundial llegó después de que los niños enviaran un video bailando “Dai Dai”, la canción oficial del torneo interpretada por Shakira y Burna Boy. La artista respondió aceptando integrarlos en el espectáculo del medio tiempo. La noticia fue celebrada con entusiasmo por los niños, quienes publicaron un agradecimiento en redes sociales.

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