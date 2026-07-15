Colombia

Pareja de Epa Colombia reapareció en las redes de Daneidy Barrera y envió mensaje sobre la actualidad de la empresaria

Tras varios días alejada de los medios, Karol Samanta contó que el ambiente en internet la desbordó emocionalmente, agradeció el respaldo a su hogar y evitó entrar en polémicas por las versiones recientes

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La pareja de Epa Colombia reaparece en redes y habla de los ataques contra Daneidy Barrera - crédito @epa_kera100k/IG

Karol Samanta, pareja de la empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, volvió a aparecer en las redes sociales de la creadora de contenido luego de varios días de ausencia.

En un video dirigido a los seguidores de la bogotana y de su marca de keratinas, se refirió nuevamente sobre la información que ha circulado recientemente alrededor de la empresaria y aprovechó el espacio para enviar un mensaje de cariño y gratitud a quienes han acompañado a su familia en estos momentos.

Además de referirse a las publicaciones que, según afirmó, han afectado a Daneidy y a su entorno más cercano, Karol anunció una nueva convocatoria laboral para quienes deseen vincularse a la empresa de keratinas que lidera la influenciadora.

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Al comenzar su intervención, Karol Samanta explicó que había decidido alejarse por un tiempo de las redes sociales debido al impacto emocional que le generó leer las noticias y comentarios relacionados con Epa Colombia, los cuales en su versión estarían alejados de la realidad.

Karol Samantha reaparece en redes de Epa Colombia y habla sobre los ataques contra Daneidy Barrera - crédito @epa_kera100k/IG
Karol Samantha reaparece en redes de Epa Colombia y habla sobre los ataques contra Daneidy Barrera - crédito @epa_kera100k/IG

La pareja de la empresaria aseguró que durante este tiempo prefirió guardar silencio y no responder públicamente a las diferentes versiones que han circulado.

“Hola, amigas, ¿cómo están? Sé que andaba un poquito perdida de por aquí, pero ya vinimos acá con toda a retomar labores, a seguir trabajando y luchando por todos nuestros sueños, amiga. La verdad, me estaba tomando un respiro porque entrar a las redes sociales y ver tantas cosas tan amarillistas, tantas calumnias, tantos ataques contra Dane, definitivamente uno se colapsa”, expresó.

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Karol también dejó claro que, pese a las críticas, no tiene intención de entrar en discusiones públicas para responder a quienes cuestionan a la empresaria.

“Ustedes muy bien saben que no soy de salir acá a aclarar, a desmentir. Simplemente le dejo todo a Dios, porque recuerden, amigas, que de la abundancia del corazón habla la boca. Bastante hemos sufrido estos 18 meses como familia como para yo venir a caer en este juego y entrar en controversia con gente tan pesada que lo único que busca es manipular la situación”, afirmó.

La empresa de Epa Colombia abrió vacante en Bogotá - crédito @epa_kera100k/IG

En su mensaje insistió en que tanto ella como Daneidy Barrera han actuado conforme a sus principios y aseguró que confían en que el tiempo permita esclarecer cualquier situación.

“No olviden que nosotras siempre hemos estado del lado correcto, de la justicia divina, que esa nunca falla. A todas las personas que apoyan y le dan tanto amor a Daneidy, infinitas gracias”, agregó.

Las declaraciones no tardaron en llamar la atención de los seguidores de Epa Colombia, quienes interpretaron el mensaje como una respuesta a las diferentes informaciones que han circulado sobre la empresaria durante los últimos meses.

Anunció nueva oferta laboral en la empresa de Epa Colombia

Luego de referirse al momento que vive su familia, Karol Samantha aprovechó el espacio para destacar que, pese a las dificultades, la empresa de Epa Colombia continúa funcionando y generando oportunidades de empleo.

Karol Samantha contó en redes que buscan un auxiliar de peluquería para la sede del Restrepo y explicó que la hoja de vida puede llevarse en físico o enviarse por correo - crédito @epa_kera100k/IG
Karol Samantha contó en redes que buscan un auxiliar de peluquería para la sede del Restrepo y explicó que la hoja de vida puede llevarse en físico o enviarse por correo - crédito @epa_kera100k/IG

En ese sentido, reveló que la peluquería abrió una nueva convocatoria para quienes deseen trabajar en una de sus sedes en Bogotá.

“Amiga, y por otro lado quiero contarte que la reina de las keratinas no para porque, a pesar de las circunstancias, ella sigue generando empleo porque es una maravillosa mujer, amiga. Y viene una gran oportunidad para ti. Para todas las personas que quieran trabajar donde la Epa Colombia, la reina de las keratinas, se viene una oportunidad espectacular”, comentó.

La pareja de la influenciadora explicó que la vacante disponible corresponde al cargo de auxiliar de peluquería para la sede del Restrepo en Bogotá.

Asimismo, invitó a los interesados a postularse llevando su hoja de vida en físico a la sede ubicada en el barrio Restrepo, en la calle 16 Sur #24-24, o enviándola al correo electrónico gestiondocumental@epacolombia.com.co.

La convocatoria fue presentada bajo el mensaje “Haz parte de nuestra gran familia Epa Colombia”, una iniciativa con la que la empresa busca incorporar nuevo personal para fortalecer su equipo de trabajo.

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