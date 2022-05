Vándalos atacaron la estatua de Jorge Oñate en Valledupar

Vandalizaron estatua de Jorge Oñate en Valledupr. Fotos tomadas de Twitter

Hay indignación entre los habitantes de Valledupar y entre los fanáticos del género valletano en el país por lo que consideran una falta de respeto al folclor nacional. Las redes sociales se llenaron de imágenes en las que los internautas denuncian que vándalos atacaron la estatua del cantante Jorge Oñate, inaugurada el pasado 26 de abril.

Cabe recordar que ‘El Jilguero de América’, como era conocido el artista vallenato, falleció en febrero de 2021 a causa de complicaciones luego de padecer covid-19, razón por la que para la edición número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata se le hizo un homenaje y se instaló esta figura en su honor en la ciudad. El lunes 9 de mayo, la estatua de 1,80 metros amaneció sin el gramófono en la mano del artista, el cual era un recuerdo del reconocimiento que recibió Oñate por excelencia musical y que le fue entregado por la Academia Latina de la Grabación en el año 2010.

Además, un detalle que en redes han calificado como ‘grotesco’ es que le colocaron un preservativo en el micrófono que la estatua tiene en la otra mano. “Se demoraron para dañar e irrespetar la escultura de Jorge Oñate. ¡Valen tres tiras..!”; “A la nueva estatua de Jorge Oñate en Valledupar le robaron el Grammy y le colocaron un condón en el micrófono, definitivamente la gente no respeta”, son algunos de los comentarios compartidos por usuarios de las redes.

Así se veía originalmente la estatua en honor al Jilguero de América:

Estatua de Jorge Oñate ubicada en el parque La Provincia, en Valledupar. Foto tomada de Twitter: @PerezParodi

El hecho ha causado tanta indignación que la Alcaldía de Valledupar se ha apropiado del caso, avanzando con trámites para iniciar la reparación de la figura, así como de anunciar sanciones a quienes hallen responsables de estos actos vandálicos. La figura en honor al artista vallenato, hecha en bronce, se instaló el pasado 26 de abril en el parque La Provincia de Valledupar, en medio de un acto en el que estuvieron presentes el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, y los familiares del Jilguero.

La Alcaldía prepara unas sanciones y medidas de seguridad para quienes sean vistos cometiendo este tipo de actos en contra de las estatuas de artistas vallenatos ubicadas en la ciudad. Esto porque, según la administración, es una muestra de carencia de cultura ciudadana que el ataque a la estatua de Oñate no haya sido el único en los últimos meses, puesto que también se han dañado las figuras en honor al Cacique de la Junta, Diomedes Díaz; Peter Manjarrés, Martín Elías Díaz y Kaleth Morales, entre otras.

Una de las medidas que estableció la administración de Castro González fue retirar la escultura del reconocido cantante Diomedes Díaz ante el temor de que los vándalos lleguen a atacar la figura en honor al Cacique también. Además, están adelantando labores para arreglar las otras estatuas que han sido víctimas de los desadaptados.

Silvestre Dangond dio detalles sobre el homenaje que le hizo a su padrino Jorge Oñate en el Festival de la Leyenda Vallenata

En diálogo con Infobae Colombia, el cantante guajiro Silvestre Dangond, ahijado de Jorge Oñate, confesó que casi no puede hacer el homenaje a El Jilguero en el parque de La Leyenda Vallenata ante todo los sentimientos que le generaba recordarlo en medio de su presentación.

“Mi padrino no se merecía menos, lo adoré y lo sigo adorando, su legado lo seguiremos llevando por mucho tiempo”, expresó. Pero también reconoció que en medio de la emotiva presentación que realizó frente a miles de fanáticos del género, sintió que no era el apropiado para hacer el homenaje.

“El sentimiento en el pecho no me dejaba fluir, me causaba impotencia y me quebraba en varios momentos. No fue fácil disfrutar el concierto, tras bambalinas sentía que debí hacerlo de otra manera, porque verme con las mismas camisas que él se colocaba y revivir los momentos de mi vida con él, como mi bautizo, hicieron que el concierto fuera cada vez más difícil”, concluyó Dangond recordando que el show que preparó incluía utilizar prendas famosas de su padrino.

