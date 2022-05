Por pelea con Avianca, Ultra Air será investigada por la Superintendencia de Transporte

La Aerolínea Ultra Air fue denunciada por Avianca por presunta falsa publicidad. Foto: Ultra Air - Twitter

La Superintendencia de Transporte abrió una investigación administrativa formal mediante la formulación de pliego de cargos en contra la aerolínea Ultra Air por presunta publicad engañosa. Esto sucedió luego de que a finales del mes de marzo del 2022, Avianca Group denunció el ofrecimiento de vuelos sin tener las franjas de operación por parte de la Aeronáutica Civil.

La aerolínea de ‘Low cost’ Ultra Air llegó a Colombia en el pasado mes de febrero, generando un enorme impacto debido a los precios en los que vendió varios trayectos nacionales y su objetivo es llegar a competir directamente con aerolíneas como Avianca, Wingo y Viva, esta última ahora hace parte del Avianca Group.

El pasado 2 de marzo del 2022, la Superintendencia de Transporte recibió un documento proveniente del Ministerio de Transporte en el que Avianca S.A presentó una denuncia por publicidad engañosa en contra de Ultra Air S.A.S., en el afirmaron contar con diferentes destinos cuando esta aún no había sido certificada por la aeronáutica Civil.

“A partir de las pruebas antes mencionadas puede concluirse, de manera preliminar, que la demandada ha difundido publicidad afirmando contar con destinos autorizados a diferentes ciudades a pesar de que aún no es una empresa certificada por la Aeronáutica Civil y que, al menos por el momento, con lo que cuenta es con una recomendación de aprobación dada por el Comité Evaluador de Proyectos Aerocomerciales – Cepa. Es decir que la información que se encuentra difundiendo (sic) no corresponde con la realidad”, asegura la información entregada a la Supertransporte.

Ahora la Superintendencia de Transporte expidió una resolución en donde ratifican que hay dos conductas que investigarán por parte de la aerolínea Ultra Air. Uno de estos es sobre la difusión de publicidad engañosa ya que de acuerdo con esta, la aerolínea en mención habría inducido al error o engaño a los usuarios del servicio al crear falsas expectativas con anuncios en las diferentes redes sociales cuando esta aún no contaba con el permiso de la Aeronáutica Civil.

La otra conducta que será investigada por la entidad es sobre el presunto incumplimiento de los artículos 2 y 6 de la Resolución 1582 del 2012 de la Aeronáutica Civil, ya que allí se ratifican las condiciones en las que se debe suministrar información a los usuarios con respecto a los vuelos o rutas. “La aerolínea Ultra Air S.A.S. habría suministrado en su portal web información sobre la venta de vuelos que no correspondería a la realidad del servicio ofrecido, en tanto que no tendría slots -franjas horarias- autorizados”, se puede leer en el documento.

La resolución señala que, “corresponde determinar en esta investigación administrativa, si dicha aerolínea, ha desplegado tales conductas y si por su causa, ha infringido los artículos 2° y 6° de la Resolución 1582 de 2012″. Se destaca que en el caso de Ultra Air presuntamente ofreció a sus usuarios información que no era real, ya que al no contar con una franja horaria determinada por la Aeronáutica, estos servicios no podrían haber sido ejecutados bajo los términos que ofrecieron previamente.

En caso tal de que sea encuentra la aerolínea Ultra Air S.A.S., culpable de haber cometido esta falta, podrían recibir una multa entre 1 y 2000 salarios mínimos legales vigentes, lo que quiere decir que podría ser de hasta 2.000 millones de pesos. En el segundo caso, en caso de encontrar la responsabilidad por parte de entidad prestadora de servicios de transporte aéreos, podrían recibir una multa de 421 millones de pesos.

