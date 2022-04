Avianca lanzó advertencia sobre supuestas fallas en los sistemas de aterrizaje en El Dorado

Aerolínea Avianca. REUTERS/Jose Cabezas

La aerolínea Avianca se quejó frente a la Aerocivil sobre las fallas que se están presentando en el Sistema Instrumental de Aterrizaje (ILS) del Aeropuerto El Dorado, pues han afectado 320 vuelos y unos 32.000 pasajeros entre marzo y marzo de este año.

El ILS (Instrument Landing System por sus siglas en inglés) es el sistema que permite aterrizar en el aeropuerto con condiciones de baja visibilidad, especialmente la niebla de la madrugada en la sabana. Cuando ILS no está disponible, se reduce la capacidad del aeropuerto para operar y en algunos casos los aviones terminan desviados a otros aeropuertos.

En diálogos con BLU Radio, Daniel Vargas, gerente de ingeniería, operaciones y despacho de Avianca, señaló que, “lo triste es que no es que el aeropuerto no tenga la infraestructura, es que no se garantiza su operatividad y es intermitente, es que no se garantiza su operatividad y es intermitente. No hay garantía de parte de la autoridad para mantener la consistencia y garantizar la operación de ese sistema de manera permanente”.

De acuerdo con la aerolínea, el sistema ha estado degradado cerca del 68% del tiempo en este último año y medio.

Sin embargo, la Aeronaútica Civil de Colombia, Aerocivil, sostiene que la realidad es diferente y explicó que cuando las condiciones meteorológicas son óptimas y la visibilidad es normal, los aviones pueden aterrizar de manera segura sin el sistema.

“Los sistemas ILS o los instrumentos que se usan para el aterrizaje de aeronaves bajo procedimientos de baja visibilidad, han estado operando de manera constante desde que fueron certificados, hace 8 meses. El funcionamiento ha sido superior al 95% de acuerdo a nuestras estimaciones”, indicó la Aerocivil.

Avianca estaría pensando en comprar Viva Air

Luego de que el aeropuerto El Dorado solicitara una modificación a la licencia ambiental, que comprende la ampliación por fases de los horarios de operación en dirección hacia Bogotá para las dos pistas. La industria aeronáutica está comenzando a reactivarse, la aerolínea colombiana Avianca estaría analizando posibilidades de hacer negocios con Viva Air.

De acuerdo con el diario La República, en este momento los acercamientos entre las aerolíneas están en consulta de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que es la encargada de analizar los procesos de competencia para establecer que no se superen límites en el mercado, que hoy es 45% de Avianca, 20% de Viva Air, según datos de la Aeronáutica Civil con corte a febrero 2022.

Avianca Holding, que en 2020 tuvo un total de ingresos operativos de US $1.711 millones y ofrece hoy 87 rutas en Colombia y 128 en el mundo, con más de 3.800 vuelos semanales y más de 640.000 sillas a la semana disponibles para los clientes colombianos. Suma 198 aviones que operan a nivel global.

Por su lado, Viva Air, la empresa que opera 46 rutas domésticas en Colombia y Perú, 14 rutas internacionales: Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana, Argentina y Brasil. Viene marchando sobre la ola de la tendencia de ‘low cost’.

La aerolínea Viva cuenta hoy con 22 aviones Airbus 320. Según los resultados a 2020, los ingresos ascendieron a $2.945 millones, lo que representó una caída de 73% frente a 2019, en medio de las restricciones de movilidad por el covid-19.

