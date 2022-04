Leyenda de la Selección de Inglaterra elogió a Luis Díaz: “Dios mío, qué jugador es”

Gary Neville elogió a Luis Díaz y resaltó su fichaje con Liverpool. REUTERS/Phil Noble

Liverpool está pasando por un gran momento, se encuentra en la lucha por la Premier League y está a solo dos puntos del Manchester City que es el actual líder, son finalistas de la FA Cup, en donde enfrentarán a Chelsea, son semifinalistas de la Champions League, se medirán ante el Villarreal español y ya sumaron su primer título de temporada al ganar la Carabao Cup ante, precisamente, el Chelsea. Se mantiene con vida en todos los torneos que ha participado en esta temporada.

La llegada de Luis Díaz en el mes de enero también fue importante para que el club mantuviera sus aspiraciones en las diferentes competiciones. El colombiano llegó a Liverpool, se adaptó y en pocos días ya comenzó a ser parte del once titular, siendo en estos momento parte del tridente en ataque que conforma junto a Sadio Mané y Mohamed Salah. En 17 partidos ha marcado cuatro goles y ha realizado tres asistencias.

En el último partido ante Manchester United en el clásico de Inglaterra, el colombiano fue inicialista y terminó siendo una de las grandes figuras del partido. Abrió el marcador al minuto 5 de partido, al 68′ asistió a Mané que anotó el tercero de la noche y al 70′ dejó el campo de juego por Diogo Jota; Díaz salió en medio de una enorme ovación por parte de los hinchas del Liverpool que se encontraban en Anfield.

Gary Neville, ídolo del Manchester United y leyenda de la Selección de Inglaterra, se refirió al fichaje del colombiano con el Liverpool y destacó su enorme potencial. El exjugador en el podcast que publicó en Sky Sports, elogió al colombiano y afirmó que este lo impresionó desde la final de la Carabao Cup ante Chelsea.

“La final de la Copa Carabao fue la primera vez que vi al muchacho en vivo. Él está jugando en el lado izquierdo y lo veo desde la perspectiva de un lateral derecho, así que creo que tengo un muy buen ojo sobre lo que me hubiera gustado y lo que no me hubiera gustado. Y pensé: ‘Dios mío. Qué jugador es’ (...) Su tenacidad, su habilidad, su ritmo, su lucha, su espíritu, todo”., afirmó el Gary Neville en Sky Sports.

Unas semanas antes de que se cerrara el acuerdo entre el colombiano y el Liverpool, un protagonista entró en escena y cambió todo, el Tottenham de Antonio Conte. Los Spurs querían hacerse con el fichaje del futbolista colombiano, lo que obligó a las directivas de los ‘Reds’ a moverse para concluir el acuerdo con el jugador de Porto en aquel entonces.

Sobre esto, Neville aseguró que, “Liverpool actuó (para firmarlo en enero) porque los Spurs probablemente iban a intervenir; probablemente iban a esperar hasta el final de la temporada. Ahora Liverpool tiene cinco delanteros que son genuinamente de clase mundial. Los cinco lo son, honestamente”.

Una de las grandes preocupaciones de los últimos meses en los aficionados y directivos del Liverpool era la renovación del egipcio Mohamed Salah, sin embargo, Neville cree que “el estado de forma de Luis Díaz desde su fichaje por el Liverpool en enero ha aliviado la presión sobre la situación contractual de Mohamed Salah en Anfield”.

El siguiente partido del Liverpool será ante Everton en la Premier League. El juego se llevará a cabo en Anfield el próximo 24 de abril y el colombiano Luis Díaz podría reencontrarse con su compañero de la Selección Colombia, Yerry Mina, quien recientemente se recuperó de una lesión y fue titular ante el Leicester.

