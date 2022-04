Esta es la lujosa casa donde vive el futbolista colombiano Luis Díaz en Inglaterra

Luis Díaz vive en el mismo sector que Alisson Becker y Sadio Mané, otros de sus compañeros de equipo. Foto: Instagram @luisdiaz19_

Pasados más de dos meses desde su llegada al Liverpool, Luis Díaz se ha ido ganando el reconocimiento del técnico Jurgen Klopp, los compañeros de equipo, los hinchas y viejas glorias de la institución. Si bien el hecho de no saber inglés ha limitado las posibilidades de entenderse con varios jugadores del plantel, sus actuaciones continúan siendo motivo de elogios.

Recientemente, el inglés Danny Murphy, leyenda del conjunto ‘red’, destacó la labor del extremo de la selección Colombia tras ser titular en el partido de la semifinal de la FA Cup contra el Manchester City. “Para él no supone ningún esfuerzo, ¿verdad? Juega sin miedo. Físicamente capaz y rápido. En ambos sentidos. Está más que dispuesto a trabajar. Además, corre por detrás cuando tienen el balón. También ayuda a Robertson cuando Sterling le supera. Es exactamente lo que Klopp quiere de sus hombres de banda”, dijo en el programa ‘Match of the Day’.

La transferencia de ‘Lucho’ al Liverpool estuvo enmarcada por cifras millonarias. Recordemos que los ‘reds’ pagaron cerca de 45 millones de euros por su pase, conviriténdose en uno de los fichajes más importantes en la historia del balompié nacional. Además, acorde al portal ‘Fichajes.com’, el salario del guajiro ronda los 3,8 millones de euros al año sin contar las variables.

Y en las últimas horas se pudieron conocer nuevos detalles de la vida que lleva Díaz en Inglaterra. El colombiano reside en el sector de Mathew Street, uno de los más exclusivos de la ciudad, en una casa que está avaluada en más de 5.5 millones de euros. En pesos colombianos, esta cifra rondaría los 22.000 millones.

Además, una ventaja con la cuenta ‘Lucho‘, en términos de la adaptación, es que en esa misma zona también viven algunos compañeros de equipo, como lo son el brasileño Alisson Becker y el senegalés Sadio Mané.

Según la página especializada ‘Metro Cuadrado’, la casa del atacante colombiano cuenta con seis habitaciones, zona de videojuegos, patio con parrilla , un jardín de gran tamaño, ventanales y muebles de lujo. De igual modo, las viviendas en este sector se caracterizan por contar con una de las mejores vistas de toda la ciudad.

Foto: ‘El Futbolero’

La zona de Mathew Street suele ser muy concurrida por turistas de todo el mundo, pues en agosto, por ejemplo, se celebra el festival que lleva su mismo nombre y en el cual se le rinde tributo a ‘The Beatles’, la histórica banda oriunda de Liverpool.

“Cavern Club es uno de los complejos comerciales más famosos de la zona. Se localiza en Mathew Street y cuenta con tiendas de numerosas marcas, así como las que ofeecen artículos oficiales de The Beatkes, además de almacenes de descuento”, publicó la revista ‘Buen Viaje’, haciendo referencia a los sitios que acojen una gran cantidad de visitantes.

Luis Díaz y su primer gran clásico en el fútbol de Inglaterra:

Liverpool y Manchester United se pondrán al día en el calendario de la Premier League. Los dos equipos, denominados como los más importantes del fútbol inglés, medirán fuerzas en el partido válido por la fecha 30 de la Premier League este martes desde las 2:00 de la tarde. El compromiso, que se jugará en el Estadio de Anfield, tiene un condimento especial: será el primer ‘derbi’ de Inglaterra para Luis Díaz.

El partido ante el Manchester United será de vital importancia, pues una victoria del Liverpool le otorgaría, de manera parcial, el liderato del campeonato inglés. Por lo menos mientras que el Manchester City juega su partido pendiente por la misma jornada ante el Brighton Albion.

Entretanto, los ‘red devils’ deberán ganar para igualar en puntos al Tottenham Hotspur y añadir presión en la lucha por los cupos directos a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

