65 millones de euros menos, la caída de James Rodríguez en el mercado

Con nostalgia los colombianos recuerdan el Mundial de Brasil 2014 cuando James Rodríguez tocó la cúspide del cielo, se quedó con el botín de oro y Colombia selló su mejor presentación en una copa del mundo.

Tras su destacada actuación en tierras cariocas, el cucuteño se convirtió en uno de los jugadores más codiciados del momento, a tal punto que el Real Madrid puso sus ojos en él, por el que pagó una cifra cercana a los 80 millones de euros al Mónaco, al que había llegado una temporada antes.

Su primer año en la Casa Blanca fue de ensueño, desplegó todo su talento, marcó un total de 17 goles y repartió 18 asistencias con el club merengue, en donde era pieza fundamental de Carlo Ancelotti.

Ocho años después, James Rodríguez está lejos de su mejor momento, aquel que lo llevó a ser considerado uno de los mejores futbolistas del planeta. Así mismo, su precio en el mercado se ha devaluado considerablemente.

Actualmente, la ficha del Envigado, según Transfermarkt, está valuado en 15 millones de euros, muy por debajo de lo que pagó el Real Madrid en su momento por el ‘10′ de la selección Colombia.

Lo cierto es que tanto las lesiones como también algunas situaciones extradeportivas afectaron a James, que perdió protagonismo en el Real Madrid con la llegada de Rafa Benítez y que jamás fue del gusto del francés Zinedine Zidane, quien a pesar de sus elogios para el colombiano en las ruedas de prensa, sus decisiones en la cancha demostraban todo lo contrario.

Para la temporada 2017/2018, el exPorto de Portugal fue cedido al Bayern Múnich de Alemania donde acababa de desembarcar el italiano Carlo Ancelotti, quien lo pidió y volvió a dar muestras de calidad, pero su panorama cambió cuando el entrenador dejó el cargo y llegó el croata Niko Kovač, con el que fue perdiendo relevancia en el equipo bávaro.

Tras dos temporadas en la Bundesliga, James retornó al Madrid pese a las intenciones del Bayern de hacer efectiva la opción de compra, rechazada por el colombiano, quien manifestó su incomodidad con el clima del país europeo.

“El frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí”

Tras su intento fallido por ganarse un lugar en el Real Madrid, James fue fichado por el Everton de la Premier League gracias al pedido expreso nuevamente de Carlo Ancelotti, y en su única temporada con los Toffes anotó seis goles y dio seis asistencias.

No obstante, las lesiones no le permitieron tener un mejor remate de temporada en la liga inglesa y pese a sus deseos de continuar en el equipo de Liverpool, Rafa Benítez no lo tuvo entre sus planes por lo cual tuvo que buscar nuevos horizontes.

Finalmente, el cafetero terminó recalando en la liga de Catar para jugar con el Al-Rayyan con el que ha disputado un total de 15 encuentros, marcado cinco goles y ha dado seis asistencias. Sin embargo, James ha manifestado en más de una ocasión su interés de volver al viejo continente.

“¿Hasta cuándo en Catar? No sé, uno no sabe lo que va a pasar. Aunque sí me gustaría irme ya para otro lado”.

