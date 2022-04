Hijo de Freddy Rincón recordó cuando firmó con Santa Fe. “Lo llamé y le dije: Pa, soy profesional”

Familiares de Freddy Rincón se despiden en el Pascual Guerrero. Foto: Alcaldía de Cali

Freddy Rincón falleció el pasado miércoles 13 de abril, luego de haber estado involucrado en un accidente de tránsito en la ciudad de Cali. El viernes se llevó a cabo el funeral del exjugador y este sábado se realizó un homenaje en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero ,que contó con la presencia de sus familiares, amigos, personas más cercanas, excompañeros, entrenadores e hinchas.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando uno de sus hijos, Sebastián Rincón, quien también es futbolista como su padre, le dedicó un mensaje en nombre de la familia Recordó algunas anécdotas y habló de cómo era Freddy en su entorno familiar.

“Quiero agradecer a todos los que vinieron, es un momento muy difícil y cada uno de sus mensajes llegó a nuestro corazón y nos ayudó a que este momento pasara u poco más suave. Muchos de ustedes conocieron a Rincón el ídolo, el que brindó muchas alegrías, yo vengo a hablar de Freddy, el padre, el ser humano, el que siempre nos apoyó, siempre estuvo para mí y aunque no esté con nosotros físicamente está en nuestro corazón”, afirmó el hijo del exjugador de la Selección Colombia.

Freddy Rincón debutó como profesional en el Independiente Santa Fe en 1986 y con el equipo albirrojo logró ganar una Copa Colombia. Su hijo siguió sus pasos y en 2010 firmó su primer contrato como profesional en el conjunto capitalino, aunque no tuvo tanto protagonismo como su padre, por lo que rápidamente dio el salto al extranjero, jugando en Uruguay, Estados Unidos, Argentina y Portugal.

En el homenaje que le estaban realizando a su padre, Sebastián recordó la anécdota:

“El momento en el que lo llamé cuando firmé mi primer contrato como profesional en Santa Fe, casualmente el mismo equipo donde él empezó, agradecerle a Santa Fe por abrirnos las puertas a los dos, lo llamé, le dije ‘Pa, soy profesional’. Recuerdo que en el momento nos pusimos a llorar por el teléfono, mi papá no era de demostrar mucho sus sentimientos y en ese momento lo sentí”.

Freddy Rincón será recordado por su portento físico, su velocidad, su técnica y su habilidad goleadora, algo que lo llevó a ser parte de una de las generaciones doradas de la selección Colombia e incluso a figurar en diferentes equipos, como Palmeiras, Napoli, Real Madrid y Corinthians. De acuerdo con Sebastián, su padre siempre fue muy estricto y exigente con él, incluso cuando tenía buenos partidos.

“También era un papá crítico, porque muchas veces jugaba partidos, sentía que jugaba bien, que había tenido un buen partido y al finalizarlos siempre tenía la llamada de él donde me decía: ‘Te felicito llave, pero tenés que trabajar mejor la pierna izquierda, tenés que llegar más al área, en tal y tal jugada tenés que hacerlo más rápido’. Yo lo tomaba como que nunca me dejó relajarme, como se lo prometí en vida y ahora que no está con nosotros, seguir haciendo las cosas bien para que día a día esté más orgulloso de mí”, aseguró.

