Freddy Rincón: revelan video de conversación del Tino Asprilla en el funeral, ‘nos tiene vueltos mierda’

Faustino Asprilla se mostró bastante afectado por la partida de Freddy Rincón. Foto: EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

En la madrugada del pasado lunes 11 de abril, Freddy Eusebio Rincón sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la ciudad de Cali. El vehículo en el que se movilizaba, cruzó un semáforo en rojo y fue impactado fuertemente por un bus alimentador del MÍO (sistema masivo de transporte). El choque le produjo al exjugador de la selección Colombia graves heridas, por lo que fue trasladado a la Clínica Imbanaco. El miércoles 13 de abril, a las once y media de la noche, el médico Laureano Quintero, en compañía de sus hijos confirmó la noticia, ‘El Coloso’ falleció.

“Les pedimos a todos por favor hacer honor y enaltecer la vida de Freddy Eusebio por todas las alegrías que nos brindó, por todo lo que nos hizo vibrar muchísimas veces desde muchos rincones de este planeta gracias a su maravilloso despliegue de vida y su maravilloso despliegue deportivo. Hagamos honor a su vida como lo merece”, afirmó el jede médico en la rueda de prensa.

Desde aquel momento han sido muchas las manifestaciones de solidaridad y de cariño con los familiares de la leyenda del fútbol colombiano. Jugadores, exfutbolistas, entrenadores, clubes, seguidores, entre otros, expresaron todo su cariño a Rincón. En las redes sociales uno de los recuerdos que más ha sido compartido por las personas fue aquel mítico gol ante Alemania en el Mundial de Italia 90. Una anotación que llegó un minuto después del tanto de Pierre Littbarski: una jugada colectiva maravillosamente ejecutada que terminó en un pase filtrado para que ‘El Coloso’ mandara el balón al fondo de la red.

Pues viernes 15 de abril se realizó el funeral de Freddy Rincón en la capital del Valle del Cauca. En el lugar asistieron sus familiares, amigos, excompañeros de equipo y varias figuras importantes que tuvieron alguna conexión con el exjugador. Muchas personas se agolparon en el lugar para despedirse de uno de los más grandes jugadores que había vestido la camiseta de la Selección Colombia.

Faustino ‘El Tino’ Asprilla, excompañero en la selección Colombia y ahora comentarista deportivo de un canal de televisión internacional, estuvo en el funeral de Rincón. Al delantero se le vio golpeado y acongojado por la partida de Rincón. En el lugar también se encontraban Hamilton Ricard, Alexis Mendoza, Harold Lozano, entre otros. Una persona que se encontraba en el lugar, grabó una de las palabras que mencionó el exjugador del Newcastle al grupo con el que estaba rodeado. Lamentó lo sucedido, afirmó que lloró por lo sucedido e incluso aseveró que la situación lo tiene “vuelto mie...”.

“Marica, me puse a llorar otra vez por Freddy. No, Freddy nos tiene vueltos mierda. Freddy se mandó la cagada más grande que se pudo haber mandado. Yo ando con chofer, estos manes me manejan a mí el carro, me cuidan. Freddy era una persona demasiado importante. Jueputa, jugó en el Real Madrid. Eso ni yo que fui el mejor jugador de Colombia”, aseguró Faustino Asprilla a un pequeño grupo del que estaba rodeado en el funeral de Freddy Rincón.

Este sábado 16 de abril, los restos de Freddy Rincón serán trasladados al Estadio Pascual Guerrero, en donde estará en ‘cámara ardiente’. El alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, dispuso del escenario deportivo con el fin de que las personas le rindan un homenaje a la memoria del importante exjugador de Santa Fe y América de Cali. “Hemos dispuesto del Estadio Pascual Guerrero para que repose en cámara ardiente. Paz en su tumba”.

