Freddy Rincón y los detalles de lo que pasó la noche antes del accidente de tránsito

Este viernes 15 de abril se llevó a cabo el funeral del exjugador de la Selección Colombia, Freddy Rincón, quien falleció tras un accidente de tránsito en la ciudad de Cali el pasado 11 de abril. En el lugar estuvieron presentes familiares, amigos, excompañeros y seres queridos de ‘El Coloso’, quienes tuvieron la oportunidad de despedirse del exfutbolista. Este sábado 16 de abril estará en cámara ardiente en el estadio Pascual Guerrero.

La estrepitosa muerte del reconocido exjugador de la selección Colombia conmocionó al mundo entero y, sin embargo, las causas de su fallecimiento siguen generando muchas inquietudes. La Secretaría de Movilidad Distrital de Cal realizó la recopilación de elementos probatorios en el lugar del accidente y estos fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación para esclarecer qué fue lo que sucedió en el choque que terminó con la vida de Rincón.

“Se realizó toda la recopilación en campo de los elementos probatorios que serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de realizar la investigación pertinente. Aportamos videos, registro fotográfico, el informe policial del accidente de tránsito y las pruebas de alcoholemia, realizadas al conductor del vehículo del transporte masivo MIO y a una de las acompañantes de la camioneta en la que se transportaba Freddy Rincón. Será solamente la Fiscalía la encargada de esclarecer los hechos”, afirmó María del Mar Solanilla, secretaria encargada.

Muchas inquietudes se generaron con respecto a lo que sucedió esa madrugada del lunes 11 de abril. Vladimir Mosquera, uno de los amigos cercanos de Freddy Rincón, reveló que fue lo que sucedió algunas horas antes del accidente. Manifestó que se encontraban departiendo en una reunión en la casa de un amigo en común, una persona llamada Harold Saa. Al parecer en este lugar estuvieron por algunas horas antes de salir en la camioneta.

“Allí estaban Freddy (Rincón), el exalcalde de Buenaventura Édison Ruiz y un par de amigos más. Como siempre lo hacemos, hablamos de fútbol, vimos los partidos del torneo colombiano, y escuchamos después salsa porque a Freddy le gustaba mucho esta clase de música”, afirmó Vladimir Mosquera.

Y agregó, “casi siempre nos quedamos allí donde Harold hablando hasta tarde y entre paisanos. Cuando me sentí cansado decidí irme para mi casa, me despedí de todos, y la sorpresa fue al otro día cuando vi en las noticias lo del accidente de Freddy (...) Como todo ser humano, Freddy era alegre, le gustaba compartir con los amigos y hablar de cosas. Yo hasta el momento que estuve con él, lo vi sobrio y contento. De ahí para adelante no sé lo que pasó”.

Con respecto a las mujeres con las que estuvo Freddy Rincón en el lugar y quienes también estuvieron presente en el momento del accidente, fueron identificadas como María Manuela Patiño de 20 años y Diana Lorena Cortés de 43 años, Sobre esto, Mosquera aseguró que no sabía de quiénes se trataba y dijo que, “Freddy siempre que iba a la casa de Harold Saa lo hacía solo en algunas ocasiones acompañado de amigos. En esa casa siempre lo han recibido bien y él se sentía como si estuviera en la suya”.

Fallecimiento de Rincón

El pasado lunes 11 de abril, en las horas de la madrugada, se presentó el accidente de tránsito en la capital del Valle del Cauca. La camioneta cruzó un semáforo en rojo y fue impactada por un automotor alimentador del MÍO (sistema de transporte masivo), el saldo que dejó fue de cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad. El más afectado fue Freddy Eusebio Rincón, quien tuvo que ser trasladado a la Clínica Imbanaco, donde pese a los esfuerzos realizados por el personal médico falleció.

Laureano Quintero, médico en jefe del centro hospitalario, comunicó la noticia en una rueda de prensa extraordinaria: ”La Clínica Imbanaco en presencia de sus familiares y con su plena autorización se permite informar que pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo Fredy Eusebio Rincón Valencia ha fallecido. Queremos expresar nuestros sinceros sentimientos de condolencias a sus familiares, amigos, allegados y seguidores de todo el planeta”.

Y agregó, “nunca habrá forma de expresarles lo que se siente perder a uno de nuestros pacientes quien quiera que sea. Les pedimos a todos por favor hacer honor y enaltecer la vida de Freddy Eusebio por todas las alegrías que nos brindó, por todo lo que nos hizo vibrar muchísimas veces desde muchos rincones de este planeta gracias a su maravilloso despliegue de vida y su maravilloso despliegue deportivo. Hagamos honor a su vida como lo merece”.

