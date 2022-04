Francia Márquez a Marbelle: “No entiendo cómo me odias sin conocerme, yo desde adolescente te he admirado”

Francia Márquez volvió a referirse de Marbelle en redes sociales. Foto: Colprensa / Instagram @marbelle.oficial

Francia Márquez es una de las grandes figuras políticas del momento en el país. La lideresa social y quien ahora es la fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro, ha dado de qué hablar desde algunas semanas, desde sus palabras a Cesar Gaviria (razón por la que el líder del Partido Liberal decidió cerrarle las puertas al Pacto Histórico) hasta su cruce de mensajes con la cantante Marbelle, quien ha realizado graves señalamientos, incluso la comparó con el personaje de ficción King Kong, algo muchos criticaron como un mensaje racista.

En un debate de candidatos vicepresidenciales, Márquez le envió un mensaje a la cantante y afirmó que, “El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle, le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”.

A lo que la cantante, recordada por su canción ‘Collar de perlas’ le respondió en Twitter y afirmó, ““Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde”, además agregó que, “Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido… A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”. Estas respuestas hicieron que muchas personas criticaran la postura de la artista, incluso Aida Victoria Merlano respondió a esto y afirmó que, “Obviamente no te representa, ¿Cómo te ibas a sentir representada por una mujer que habla de amor e igualdad? Siendo que tus discursos parten en su mayoría del odio”.

Ahora, Francia utilizó sus redes sociales para volver a contestarle a Marbelle sobre esto, reveló que desde adolescente la ha admirado y contó una anécdota en la que cuando era joven, pudo conocerla y esto generó una enorme alegría para la ahora candidata vicepresidencial de Colombia.

“Querida @Marbelle30 no entiendo como me odias sin conocerme, como desconfías de mi si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que al contrario, yo desde adolecerte te he admirado”, afirmó, posteriormente agregó que, “hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó a una audición en la que tú estabas como maestra de música, junto a Juan Carlos Coronel y José Gaviria seleccionando a jóvenes que participarían en el Factor X (Reality del canal RCN)”.

“Cuando salí de mi comunidad mi abuela me hecho la bendición y me dio el abrazo ancestral que hoy desde lo más profundo de mi corazón te ofrezco. Durante el recorrido montada en el bus, pensaba en la ilusión de lo que pasaría si llegara a clasificar”, añadió Márquez, quien después reiteró que, “Pero sobre todo la ilusión de poder con la música cambiar la realidad para mi familia y mi comunidad Aunque evidentemente no clasifique, regrese a mi casa con mucho orgullo y alegría de haberte podido saludar Recuerdo que le dije a mis prim@s ¡Que alegría, conocí a @Marbelle30!″.

Francia Márquez aprovechó sus redes sociales para darle a conocer a Marbelle y a todas las personas lo que hará cuando llegue a ser vicepresidenta de Colombia, “Querida @Marbelle30 hoy la vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la Vicepresidenta de Colombia. Desde este lugar trabajaré de manera incansable para lograr cambiar la realidad de nuestro país. Trabajaremos por una Colombia con oportunidades para la juventud”.

Y agregó que, “Trabajaremos por una Colombia con más arte y menos violencia. Estoy convencida que el arte y la cultura nos ayudará a sanar como nación, tantas dolores y tristezas. Vamos por una Colombia digna y en Paz. Vamos por una Colombia del ¡vivir Sabroso!”. y finalmente le dijo, “@Marbelle30 No me queda más que agradecerte por habernos permitido en nuestra juventud bailar con alegría el Collar de Perlas Finas”.

Ante esto la cantante respondió, La invito a debatir con sus contrincantes señora , no conmigo! Vaya y dele un abrazo ANCESTRAL a PETRO Y A BOBOLIVAR… que la están dejando muy mal! (...) Para que me esté dedicando todos los tuits … solo muestra la gran fanaticada que se le suma por usar mi nombre”.

Y en otro trino le dijo a Márquez que, “Ojalá algún día puedas entender que no es un tema de COLOR … Ojalá puedas entender que simplemente vamos por caminos muy distintos!”.

