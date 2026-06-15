José Pékerman estuvo cerca de no dirigir a la Selección Colombia en el Mundial de 2014: así lo reveló Carlos Valdés

José Néstor Pekerman y James Rodríguez en medio del partido entre Grecia y Colombia por la primera fecha de la Copa del Mundo de Brasil 2014 - crédito Reuters

José Néstor Pékerman estuvo cerca de no ser el director técnico que llevó a la Selección Colombia a su mejor presentación en una Copa del Mundo. Así lo reveló uno de los jugadores que hizo parte del equipo en ese entonces, Carlos Valdés: “Cuando tú estás próximo a jugar un Mundial, muchas marcas se contactan contigo para que seas la imagen y eso generó en nosotros ciertas diferencias entre unos y otros. Pékerman detectó eso y nos reunió, durante un entrenamiento, a todos en el círculo central de la cancha. Nos dijo que si no éramos capaces de solucionar esos problemas, él no iba a dirigir a la Selección Colombia en la Copa del Mundo. Salió y nos dejó ahí”, aseguró el defensor central en diálogo con Caracol Televisión.

Valdés no especificó cómo se solucionó esta complejidad entre los jugadores, pero sí hizo énfasis en que el liderazgo de Mario Alberto Yepes, el primer capitán de ese equipo, fue fundamental. “Ahí quedó demostrado que había mucha conciencia que había entre nosotros y eso nos llevó a competir como lo hicimos en la Copa del Mundo”, siguió afirmando el jugador con pasado en Independiente Santa Fe.

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James Rodríguez celebrando el gol con la Selección Colombia que los clasificó a los cuartos de final, en los que perderían 2-1 ante Brasil - crédito Colprensa

Selección Colombia vs. Brasil: polémica desde antes del inicio del partido

El partido de los cuartos de final en la Copa del Mundo de Brasil 2014 entre la selección local y la Tricolor ha sido polémico, por lo menos en los análisis que se hacen desde el territorio colombiano, desde distintos puntos de vista. El más comentado, sin lugar a duda, tiene que ver con el “Era gol de Yepes”, sobre la famosa jugada del remate del capitán de Colombia que, a pesar de que terminó dentro de los tres palos, fue invalidado por un supuesto fuera de lugar del número 3 del equipo cafetero.

A esa polémica se le ha sumado una arista más: Brasil, como anfitrión del torneo, no tuvo juego limpio e impidió el desarrollo normal de la logística de la Selección Colombia. “Cuando nosotros le ganamos a Uruguay, ya se sabía que el rival iba a ser Brasil. La logística en esos torneos se arregla con la gente local y para nosotros fue difícil, por ejemplo, con el bus que había que regresar hasta donde nosotros nos hospedamos que era Sao Pablo, empezaron a manejar lento para fastidiarnos. En ese momento el director deportivo Alonso Chacón se quedó de último para revisar que todos se hayan bajado y que todo estuviera con regularidad, cuando los de seguridad del bus, que eran policías retirados, notaron eso, lo tomaron como un irrespeto y llamaron a la policía”, siguió contando Valdés.

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Los jugadores y demás miembros de la selección notaron el altercado cuando escucharon los gritos de Alonso diciendo que se lo iba a llevar la policía. “Hasta Pékerman, que uno siempre lo veía calmado, se molestó y fue corriendo a ver qué estaba pasando”, reveló el jugador.

Esta es la versión por la cual, principalmente, Durán no haría parte de la Selección Colombia - crédito @vbarcaracol/X

Polémicas que debe pasar un equipo si quiere dejar huella

Para Valdés, ese tipo de anécdotas hacen parte del trasegar de un equipo de fútbol que alcanza sus objetivos y deja huella. Por eso, aseguró que la actual Selección Colombia ha pasado o pasará por situaciones similares en esta Copa del Mundo. “Eso es fijo, seguramente a los muchachos del actual equipo ya les pasó o les va a pasar”, aseguró.

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Y quizás su hipótesis no está lejana de la realidad. Hace falta revisar una de las razones por las cuales no estaría Jhon Jader Durán en la nómina de convocados de la Selección Colombia para la Copa del Mundo para darse cuenta que en la interna de los equipos de fútbol, mientras los hinchas esperan que sea campeón, los jugadores superan los obstáculos diarios que la vida les pone en el camino.

Carlos Valdés y José Néstor Pékerman en la celebración del logro de la Selección Colombia al llegar a los cuartos de final de Brasil 2014 - crédito FCF