Deportes

Portugal tuvo que cambiar sus planes de entrenamiento de cara al debut en la Copa Mundial de la FIFA por tormenta eléctrica en Miami

Los jugadores antes del evento climático tuvieron problemas para usar la playa privada del hotel, por la proximidad de bañistas del común que podrían representar riesgo para los futbolistas

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Portugal tuvo que modificar la jornada de trabajo y resguardarse en el gimnasio de la sede de entrenamiento - crédito X/@AlNassrTribune

Una tormenta eléctrica obligó a Portugal a cancelar la conferencia de prensa y el entrenamiento el domingo 14 de junio en Palm Beach, a solo días de su debut en el Mundial ante la República Democrática del Congo. El cambio de planes llevó a la federación a adelantar para el lunes 15 de junio las actividades previstas para la noche por riesgo de que el mismo fenómeno se repita.

La selección portuguesa llegará a su debut del miércoles 17 de junio en Houston con una preparación reducida: había arribado a Estados Unidos el viernes y solo había podido completar una práctica formal sobre el césped.

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“La amenaza de tormenta obligó a la Selección Nacional a seguir el protocolo de seguridad impuesto por las autoridades locales, por lo que se canceló la sesión de entrenamiento prevista para la tarde del domingo”, informó la Federación Portuguesa de Fútbol en su portal web.

Imagen de las condiciones climáticas adversas en la sede de entrenamiento de Portugal en Miami - crédito Federación Portuguesa de Fútbol
Imagen de las condiciones climáticas adversas en la sede de entrenamiento de Portugal en Miami - crédito Federación Portuguesa de Fútbol

La conferencia de prensa prevista, con la presencia de Matheus Nunes, fue suspendida por la aproximación de una tormenta eléctrica acompañada de lluvia intensa. El entrenamiento posterior, fijado para las 18:45 de Palm Beach, Miami, primero quedó en duda por un posible retraso y después también fue cancelado.

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Tras la evacuación de la carpa instalada junto al campo de entrenamiento, periodistas, integrantes de la organización y otras personas presentes fueron enviados a los autos por razones de seguridad. La selección se desplazó al Gardens North County District Park y luego se resguardó en un lugar seguro por indicación de las autoridades locales.

Como parte del plan de emergencia ya previsto, los jugadores realizaron activación física en un gimnasio del sitio de concentración, en lugar de trabajar sobre el campo. La conferencia fue reprogramada para las 9:45 a. m. (hora de Miami), y el entrenamiento pasó a las 10:30 a. m. en Palm Beach.

Jugadores de Portugal no pudieron disfrutar de la playa y fueron retirados por las autoridades

Portugal integra el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo - crédito Marco Bello/REUTERS
Portugal integra el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo - crédito Marco Bello/REUTERS

Horas antes de la fuerte lluvia, la jornada portuguesa ya había sufrido otro contratiempo logístico en Palm Beach. Según A Bola, la comitiva intentó usar la playa privada junto al Four Seasons Resort, su cuartel general en Florida, pero la proximidad de bañistas en la franja pública adyacente encendió las alertas del dispositivo de seguridad.

João Félix y Pedro Neto fueron los primeros en acercarse a la zona reservada y su presencia provocó una reacción inmediata entre los que estaban en la playa. Ante la imposibilidad de garantizar un perímetro completamente aislado en un espacio abierto, el equipo de seguridad recomendó el repliegue y los futbolistas regresaron al hotel, de acuerdo con ese medio.

Más tarde, João Félix y Pedro Neto volvieron a la playa acompañados por Rúben Dias, Samu Costa, Bernardo Silva, João Cancelo y otros integrantes del plantel, que entraron al mar pese a la advertencia inicial, según A Bola. La idea original del cuerpo técnico incluía una sesión de activación física sobre la arena, pero esos ejercicios fueron trasladados a la zona de la piscina por el despliegue de seguridad y las advertencias de las autoridades, añadió el medio.

El seleccionador Roberto Martínez bajó también a la playa para seguir de cerca la situación, mientras buena parte del grupo permanecía dentro del hotel cumpliendo la planificación. El operativo, vigilado por agentes de la policía local en vehículos de cuatro ruedas, terminó por acortar la salida: los jugadores dejaron la playa después de 20 minutos y regresaron al hotel.

Partidos de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

Cristiano Ronaldo es el gran referente de la plantilla de Portugal, favorita al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Marco Bello/REUTERS
Cristiano Ronaldo es el gran referente de la plantilla de Portugal, favorita al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Marco Bello/REUTERS

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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