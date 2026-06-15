Colombia

Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al revelar el nombre que eligió para su bebé

La actriz hizo alarde de su sencillez con una revelación de género particular para sus seguidores, pues una pequeña camiseta de la Selección Colombia con el número 10 se robó toda la atención

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Con una camiseta de la Selección Colombia la actriz reveló el nombre de su bebé - crédito @linatejeiro/IG

El anuncio de Lina Tejeiro sobre su embarazo generó un notable revuelo entre sus seguidores, quienes desde hacía semanas especulaban sobre la posibilidad.

La actriz, reconocida por su trayectoria en la televisión en producciones como Padres e hijos y La ley del corazón y como presentadora del After en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, utilizó sus redes sociales para compartir la noticia a través de un video donde abordó sus sentimientos y expectativas ante la maternidad.

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En el mensaje audiovisual, Tejeiro expresó: “Que la maternidad vale la pena. Que uno no es controlador, uno ama y quiere que estén bien”.

La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram
La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram

Estos fragmentos reflejaron el tono íntimo y reflexivo de la comunicación, en la que la actriz transmitió su deseo de experimentar “el poder de dar vida”.

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Durante una entrevista con el programa matutino Buen Día Colombia, la actriz profundizó sobre el momento que vive.

Según relató, se encuentra dedicada a disfrutar cada aspecto de la gestación y afirmó que está “disfrutando todo lo que conlleva” y que vive la experiencia “al 100%”. Este testimonio directo de la propia celebridad permitió conocer de primera mano su estado emocional y la forma en que asume esta nueva etapa.

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La presentadora llamará a su bebé Gael - crédito @linatejeiro/IG

La revelación y el mensaje del bebé

La revelación del género del bebé fue inesperada para muchos. Tejeiro optó por una publicación sencilla en Instagram, donde compartió imágenes de una pequeña camiseta de la Selección Colombia con el nombre “Gael”.

Esta elección discreta sorprendió a la audiencia, que esperaba una celebración más ostentosa, y confirmó que espera un niño.

Junto a las fotografías, la actriz acompañó el anuncio con un mensaje escrito desde la perspectiva de su futuro hijo: “Mamá dice que me llamo Gael. 💙 Un niño lleno de amor y ya hago parte de esta hermosa historia, soy el 10 de esta familia y los conoceré en octubre. 👶🏻 Nos vemos pronto. ✨”.

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La actriz compartió una serie de fotografías con un mensaje sencillo y emocionó a más de uno - crédito @linatejeiro/IG

Este detalle personalizó aún más la noticia y permitió a sus seguidores conectar emocionalmente con la llegada del nuevo integrante.

Su anuncio fue recibido con entusiasmo por parte de sus seguidores, quienes celebraron la noticia y el carácter introspectivo de sus palabras.

Mensajes como: “Vieron que no es necesario andar presumiendo más de lo normal, no hubo influenciadores, no hubo excentricidades, todo muy tranqui”; “Qué belleza este anuncio de que tendremos un hermoso sobrino”; “Sin tanto protocolo, sin tanto show, nos dio clase, nos dio mundial, nos dio todo”, entre otros.

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Lina Tejeiro confirmó oficialmente el género y nombre de su bebé - crédito @linatejeiro/IG

Los cambios que ha tenido Lina Tejeiro en su cuerpo

Tras varios meses de ausencia en redes sociales, la actriz decidió retomar la comunicación con su audiencia y compartir abiertamente cómo la transformación de su cuerpo y su rutina ha impactado en su día a día.

A través de un diálogo abierto con sus seguidores, Lina reconoció que “me veo más cachetona y tengo una papada que este no es mi mejor plano”, reflejando los cambios físicos que ha experimentado.

La actriz explicó que la maternidad la llevó a reflexionar sobre su intimidad y a ser más selectiva con los aspectos de su vida que comparte públicamente. “He aprendido mucho a cuidar lo que para mí es muy valioso”, afirmó al referirse a su nueva perspectiva sobre la exposición en redes.

La actriz remarcó que ahora selecciona cuidadosamente qué aspectos de su vida expone, señalando: “He aprendido mucho a cuidar lo que para mí es muy valioso” - crédito @linatejeiro / Instagram

Durante este periodo, Lina alternó imágenes mostrando su pancita de embarazada, escenas en casa y momentos de descanso junto a sus mascotas, quienes también se adaptan a la nueva etapa.

Su madre le dedicó palabras de apoyo, resaltando que la llegada del bebé representa “el papel más importante de su vida”, al igual que sus seguidores que la han respaldado en todo el proceso con mensajes de motivación.

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