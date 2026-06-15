Así reaccionó Westcol al enterarse de la muerte de Gaspi en pleno ‘stream’: “Algún día me toca a mí”

El creador colombiano reaccionó durante una transmisión a la tragedia aérea en Río de Janeiro, recordó su vínculo con el youtuber argentino y compartió un mensaje sobre valorar el tiempo con los seres queridos - crédito X

La noticia del fallecimiento de Gaspi sorprendió a la comunidad digital la mañana del domingo 14 de junio, cuando dos helicópteros se estrellaron en el aire sobre Río de Janeiro, Brasil.

Desde Colombia, mientras transmitía en vivo, Westcol recibió la noticia y no ocultó su consternación. “Muy devastador, es muy triste, todo muy triste”, expresó el creador de contenido antioqueño en lo que apartaba la mirada de la cámara. La transmisión captó el momento en que el streamer procesó la información, sus palabras reflejaron el desconcierto y el dolor ante la pérdida.

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Durante la emisión, Westcol compartió: “Yo creo que cada vez que pasa algo así, que han pasado en varias ocasiones mientras estamos en ‘stream’, uno siempre llega a la misma conclusión”. La reflexión más contundente llegó cuando afirmó: “Algún día me toca a mí, algún día le toca a ustedes, algún día, le toca a alguien Eso es lo único cierto. Ojalá no, pero lo único cierto es que a todo el mundo le llega nuestra hora”.

El streamer recordó que, en sus años de carrera, ha enfrentado en directo distintas tragedias que afectan tanto a la comunidad digital como a la personal. “Son cosas que suceden, uno no sabe ni qué decir, la verdad. Muy fuerte, brother. Es demasiado fuerte esto. Qué loco esto, de verdad. Sí, son momentos...”, añadió en su transmisión.

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La reflexión de Westcol y el recuerdo de Gaspi

Westcol recibió en vivo la noticia del fallecimiento de Gaspi y expresó su consternación durante la transmisión - crédito Composición fotográfica

Durante la transmisión, Luis Villa, nombre de pila del influencer, compartió que conocía personalmente a Gaspi y que habían compartido momentos y conversaciones.

“Obviamente conocí a Gaspi, hablé mucho tiempo con él, compartí muchos momentos con él. Realmente, pues uno también tiene algún acercamiento. No tanto, obviamente, como los familiares, amigos cercanos, que les deseamos lo mejor, que pasen estos momentos difíciles”, expresó el streamer colombiano.

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Además aprovechó el momento para compartir un sentido mensaje: “Por eso hay que disfrutar cada minuto, cada segundo, disfrutar a sus familiares, a la gente que los rodea, a la gente que los quiere. Abrazar las personas que quieren, trabajar, dedicarse tiempo a ustedes mismos también. Esta frase resonó entre sus seguidores, que compartieron el impacto de la noticia a través de redes sociales.

El testimonio de Westcol se sumó a los homenajes y mensajes de despedida que inundaron las redes sociales. Sus palabras, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad, pusieron en primer plano la humanidad detrás de las figuras públicas del streaming y el entretenimiento digital.

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El accidente en Río de Janeiro: qué se sabe

La muerte de Gaspi conmocionó a la comunidad digital tras la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil - crédito Instagram

La tragedia ocurrió cerca de las 9:00 a. m., hora local, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire. De acuerdo con EFE, uno de los aparatos cayó sobre un estacionamiento y explotó, generando un incendio que afectó a varios automóviles. La otra aeronave se precipitó a pocos metros de distancia.

Las autoridades informaron que el accidente dejó seis fallecidos, entre ellos el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, de 23 años, el director audiovisual Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree. En total, murieron los cuatro pasajeros de uno de los helicópteros, el piloto y el comandante de la otra aeronave.

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El sitio del impacto correspondía a un terreno que la empresa china BYD había destinado al estacionamiento de vehículos eléctricos. Las causas de la colisión aún se investigan, mientras la comunidad digital lamenta la pérdida de los influenciadores.

El impacto en la comunidad de ‘influencers’

Ibai Llanos, Coscu, Davoo y El Rubius despidieron a Gaspi en redes sociales, donde el youtuber argentino acumulaba más de 2,8 millones de suscriptores - credito @gaspipd / Instagram

El fallecimiento de Gaspi generó una ola de mensajes de condolencia y recuerdos en redes sociales por parte de reconocidas figuras del entorno digital. El español Ibai Llanos escribió en Instagram: “Qué descanse en paz”, recordando la participación de Gaspi en la “Velada del Año”. Coscu, streamer argentino, despidió a su amigo con el mensaje: “La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo”.

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El influencer deportivo Davoo también expresó su pesar: “La vida es muy injusta”. Por su parte, el youtuber El Rubius lamentó la pérdida: “Estoy devastado. Rara vez se encuentra en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y bondadoso”.

La comunidad digital reaccionó compartiendo recuerdos y anécdotas junto a Gaspi. El dolor entre sus seguidores y colegas refleja la cercanía y el afecto que generó el joven youtuber argentino, que contaba con más de 2,8 millones de suscriptores en su canal.

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