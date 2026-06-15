Colombia

Rafael Santos visitó la tumba de Diomedes Díaz en el Día del Padre para darle una serenata junto a Jimmy Zambrano

El artista recordó con nostalgia a su papá y no dudó en cantar un sentido tema musical que el recordado Cacique de La Junta interpretó en su álbum ‘Todo es para ti’, lanzado en 1982, como un homenaje para su obra musical y su labor de crianza

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El artista llevó una ofrenda floral a la tumba de Diomedes Díaz y le hizo un tributo musical para recordar su carrera - crédito Rafael Santos / Instagram

Rafael Santos viajó a Valledupar en el Día del Padre, el 14 de junio de 2026, para visitar la tumba de Diomedes Díaz y dedicarle una serenata junto al acordeonero Jimmy Zambrano.

Frente al lugar donde está enterrado el músico, el artista dijo que su homenaje era una forma de agradecer lo que recibió en casa: “Que el Señor lo tenga en la gloria. Quiero decirles que fue el mejor papá del mundo. Me enseñó valores, me enseñó humildad, me enseñó respeto, me enseñó a ser un hombre servible para todo el mundo y bendito sea Dios, esos valores hoy los tengo más presente que nunca por la crianza que me dio mi padre”.

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En ese mismo mensaje, Rafael Santos extendió el saludo a los seguidores del vallenato: “Que vivan los padres colombianos y en nombre de mi papá, un beso, un abrazo con mucho respeto para los padres de ustedes”.

El hijo de Diomedes Díaz interpretó A mi papá, una canción del repertorio del Cacique de La Junta. Además, el artista escribió en su publicación de Instagram: “En nombre mío y de toda nuestra dinastía, un feliz Día del Padre para todos los papás del mundo entero. Gracias por haber amado tanto mi padre y por querernos tanto a nosotros... Dios los bendiga, con mucho cariño esta serenata para papá y para ustedes”.

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El detalle conmovió a los seguidores del artista vallenato - crédito Rafael Santos / Instagram
El detalle conmovió a los seguidores del artista vallenato - crédito Rafael Santos / Instagram

Además de la visita a la tumba de Diomedes Díaz, Rafael Santos reveló que también le llevó flores a su hermano Martín Elías y le dedicó unas palabras por la misma fecha: “Feliz día del Padre a mi hermanito Martín Elías, que Dios me lo tenga en la gloria. Le tengo muchos recuerdos de él. Me enseñó a ser padre, me enseñó a criarlo y compartir la crianza con él”.

Al recordar la relación familiar, el cantante aportó un detalle sobre la infancia de Martín Elías: “Lo terminé de criar, mi padre me lo entregó de cinco años”.

Además, se refirió a los hijos de su hermano fallecido: “Hoy lo recuerdo mucho porque también fue un excelente padre de mi sobrino Martincito, de Paula Elena”.

En su homenaje, Rafael Santos también decidió interpretar una canción que él mismo escribió tras la muerte de Martín Elías, titulada En un abrir y cerrar de ojos.

“Que Dios me lo tenga en la gloria, hijo. Aquí vengo a compartirte este detalle de día del Padre. Y vamos a cantarle la canción esa que yo le compuse”, señaló, antes de cantar el tema acompañado también por Jimmy Zambrano.

El artista vallenato cantó un tema musical que le compuso a su hermano tras su dolorosa partida - crédito Rafael Santos / Instagram

Después de interpretar el tema, el artista se dirigió hacia aquellos que siguen el legado de su hermano y toda la dinastía Díaz: “Que Dios me lo tenga en la gloria, con mucho cariño para los martinistas, para mis seguidores también”.

En el cierre del video, el artista mencionó la fecha como un día sensible para sus sobrinos y se ofreció como apoyo directo para ellos: “Hoy es un día donde mi sobrino y mi sobrina recuerdan mucho a su padre, pero aquí tienen a su tío que les sirve para lo que ustedes necesiten. En el nombre de Jesucristo”.

Los seguidores del artista lo mantienen vivo con sus canciones y números - crédito Martín Elías / Instagram
La partida de Martín Elías y de su padre sigue siendo conmemorada en cada fecha especial por familiares y fanáticos - crédito Martín Elías / Instagram

En el post de Instagram, Rafael Santos dejó un mensaje dirigido a Martín Elías, con énfasis en la ausencia durante la celebración recordando su muerte el 14 de abril de 2017, a los 26 años, tras sufrir un grave accidente de tránsito.

Ay Tin Tin feliz día del Padre. Cuánto duele que no estés aquí compartiendo con tus hijos, conmigo y con tu familia, siempre fuiste un padre ejemplar con valores únicos. Tus hijos y todos te recordamos... Y en días como hoy sí que haces falta... Feliz día del padre hermano e hijo, aquí seguimos apoyando y cuidando a tus hijos como lo hubieras querido”, aseguró.

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