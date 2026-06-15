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Siempre que un árbitro inglés dirigió a Colombia en una Copa del Mundo, la selección ganó: el dato que ilusiona a la Tricolor

Anthony Taylor, árbitro FIFA desde 2013 y que tiene como antecedente expulsar a Jefferson Lerma cuando jugaba en el AFC Bournemouth, será el central del partido contra Uzbekistán

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Caricatura de los árbitros Howard Webb y George Courtney sonriendo, con un jugador de Colombia celebrando un gol y aficionados festejando en un estadio de fútbol.
Howard Webb y George Courtney los dos árbitros ingleses que ha tenido Colombia en las Copas del Mundo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Comité de Árbitros de la FIFA designó al inglés Anthony Taylor como juez central en el debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El reconocido árbitro de la Premier League arbitra su tercer partido en una Copa del Mundo y su nacionalidad tiene una coincidencia que desde ya es bien recibida en la interna de la Tricolor.

Este será el tercer juez nacido en Inglaterra que arbitre un partido de Colombia en un Mundial; en las otras dos ocasiones, la selección se llevó los tres puntos.

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Dibujo a lápiz en papel claro de George Courtney, un hombre de mediana edad con cabello oscuro, vistiendo una camiseta de árbitro con logos de Umbro y la FA.
George Courtney en Italia 90 fue el árbitro del partido Colombia vs. Emiratos Árabes en la primera fecha del grupo D - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer antecedente fue en la Copa Mundial de la FIFA de Italia 90 cuando George Courtney fue el encargado de impartir justicia. En aquel encuentro, Colombia logró su primera victoria mundialista el 9 de junio, cuando el equipo dirigido por Francisco Maturana venció 2-0 a Emiratos Árabes en su debut en el Mundial de Italia 1990.

El partido se jugó en el estadio Renato Dall’Ara de Bolonia y se definió en el segundo tiempo: Bernardo Redín abrió el marcador a los cinco minutos del complemento y Carlos el “Pibe” Valderrama anotó el 2-0 a cinco minutos del final.

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La selección colombiana había regresado a un Mundial tras 28 años sin clasificar, luego de superar un repechaje contra Israel con resultados 1-0 y 0-0. En Italia, Colombia quedó en el grupo D junto a Yugoslavia y Alemania, además del conjunto emiratí, y llegó hasta octavos de final al ser una de las mejores terceras del torneo. Su rival en aquella ronda fue Camerún, que ganó 2-1 con el recordado error de René Higuita ante Roger Milla.

George Courtney, ante Emiratos Árabes, no amonestó a ningún jugador colombiano; mientras que Eissa Meer, Ibrahim Meer y Yousuf Hussain Mohamed de la selección asiática vieron la tarjeta amarilla.

Panorámica del estadio de Brasilia en el partido de la Selección Colombia contra Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
Panorámica del estadio de Brasilia en el partido de la Selección Colombia contra Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La segunda vez que para un partido de Colombia se designó un árbitro inglés fue en Brasil 2014, en el regreso de Colombia a una Copa Mundial de la FIFA tras 16 años de ausencia. El nombrado para el encuentro contra la selección de Costa de Marfil fue el policía Howard Webb. En esa oportunidad, Colombia venció a Costa de Marfil por 2-1 en Brasilia y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial.

Los goles en ese partido llegaron hasta el segundo tiempo, Pékerman reemplazó a Víctor Ibarbo por Juan Quintero, mediocampista del FC Porto. El cambio modificó el partido: Quintero tomó más contacto con la pelota, abrió espacios e impulsó las subidas de Pablo Armero por la izquierda.

Antes de los goles, Cuadrado estuvo cerca con un remate al travesaño desde un ángulo muy cerrado. Lamouchi respondió a los 60 minutos con el ingreso de Didier Drogba, una entrada que hizo levantar al público del estadio Mané Garrincha.

James Rodríguez celebra el gol que abrió el marcador en el partido de la selección Colombia contra Costa de Marfil - crédito Colprensa
James Rodríguez celebra el gol que abrió el marcador en el partido de la selección Colombia contra Costa de Marfil en 2014, partido que contó con el arbitraje de Howard Webb - crédito Colprensa

Cuatro minutos después, Colombia golpeó primero. James Rodríguez marcó de cabeza el 1-0 y desató la celebración de una mayoría de hinchas colombianos en las tribunas. El segundo nació de un contragolpe. James asistió a Quintero, su sucesor en el Oporto, y el volante de 21 años definió ante la salida de Barry para establecer el 2-0.

La respuesta de Costa de Marfil llegó enseguida. Gervinho encaró por la izquierda, dejó atrás a tres rivales y venció a Ospina con un remate al primer palo para el 2-1, una acción que volvió a abrir el encuentro.

Tal y como en Italia 90, en este partido el árbitro no tuvo que mostrarle tarjetas amarillas a la Selección Colombia; mientras que el rival tuvo dos futbolistas amonestados: Didier Zokora al minuto 55 y Cheik Tioté al minuto 90. La Tricolor cometió 11 faltas y el combinado de Costa de Marfil registró 14 infracciones.

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