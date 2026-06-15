Condor andino fue avistado comiendo truchas en zona rural de Salento, Quindío

La aparición de un cóndor andino alimentándose en una truchera de Salento, Quindío, desató asombro entre locales y visitantes, al capturar en video a la monumental ave, mientras descendía hasta una piscina de crianza y devoraba truchas en plena zona rural - crédito Noticias Calientes / Facebook

La imagen de un cóndor andino alimentándose en una truchera de Salento, Quindío, ha sorprendido a habitantes y turistas del Eje Cafetero.

El video, difundido ampliamente en redes sociales, muestra a la emblemática ave descendiendo hasta una de las piscinas de crianza de truchas en una finca rural, donde se la observa consumiendo peces con absoluta tranquilidad ante la mirada atenta de quienes presenciaron la escena.

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El acontecimiento no solo generó admiración entre los presentes, sino que se propagó rápidamente entre usuarios de redes sociales y defensores de la naturaleza. Numerosos comentarios resaltaron la majestuosidad del cóndor andino, considerado el ave nacional de Colombia y uno de los símbolos más representativos de Sudamérica. Esta especie puede alcanzar hasta tres metros de envergadura con sus alas extendidas, lo que la convierte en la mayor ave voladora del mundo.

La presencia del cóndor andino en una truchera de Salento sorprendió a la comunidad, dada la rareza de este tipo de encuentros cerca de zonas habitadas - crédito Corporación Autónoma Regional de Santander / Facebook

Un avistamiento fuera de lo común en Salento

Ver a un cóndor andino en zonas tan cercanas a la actividad humana es un hecho poco frecuente. Los avistamientos de esta especie en lugares turísticos o trucheras resultan excepcionales, debido a que el cóndor suele habitar acantilados, páramos y zonas rocosas de gran altitud, lejos del bullicio cotidiano. Por este motivo, la escena grabada en Salento ha sido descrita como un evento inusual, que despertó el entusiasmo tanto de residentes como de especialistas en fauna silvestre.

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Su presencia suele estar ligada a necesidades puntuales, como la búsqueda de alimento o el acceso a fuentes de agua. Cuando estos animales descienden a zonas agrícolas o piscícolas, como sucedió en esta ocasión, se trata de situaciones fortuitas que asombran incluso a quienes conocen bien la región. El Valle del Cocora, cercano al lugar del avistamiento, también ha sido escenario de encuentros similares, especialmente en épocas donde los recursos escasean en las alturas.

El cóndor andino cumple un papel fundamental en los ecosistemas andinos como ave carroñera. Su función consiste en limpiar los ambientes de restos orgánicos, contribuyendo así al equilibrio natural y previniendo la propagación de enfermedades. La posibilidad de observar a esta especie en acción, alimentándose de truchas, refuerza la importancia de proteger los entornos donde aún sobrevive.

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La población silvestre de cóndores en Colombia apenas se estima entre 150 y 200 ejemplares - crédito Paola María Sánchez / Parques Nacionales Naturales

Estado actual de la especie y esfuerzos de conservación

En Colombia, la situación del cóndor andino es crítica. Actualmente, se estima que la población silvestre oscila entre 150 y 200 individuos en todo el país. Esta cifra refleja la fragilidad de la especie y la urgencia de redoblar los esfuerzos para garantizar su subsistencia.

El cóndor andino está clasificado como especie en peligro crítico de extinción. Su supervivencia enfrenta amenazas constantes como la pérdida de hábitat, la reducción de fuentes de alimento y la persecución humana.

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A pesar de las dificultades, existen hitos esperanzadores en el trabajo de conservación. En mayo de 2026, expertos de la Fundación Parque Jaime Duque reportaron el monitoreo del primer nido activo de cóndor andino en estado silvestre, ubicado en el Páramo El Almorzadero, Santander.

El registro de este evento se convirtió en un llamado a fortalecer la protección de los hábitats donde aún sobrevive el cóndor andino - crédito Alberto Peña, Iván Linares, Neotropical y Paola María Sánchez / Parques Nacionales Naturales

Además, el nacimiento de la polluela Cattleya en ese mismo mes, dentro de un programa de cría y repoblamiento, ha sido celebrado como un logro significativo. Cada nuevo ejemplar nacido en cautiverio o monitoreado en libertad constituye un aporte invaluable para la continuidad de la especie y la recolección de información científica que fortalezca las estrategias de conservación.

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Dónde se puede observar al cóndor andino en Colombia

Quienes desean observar cóndores andinos en el país deben acudir a zonas específicas donde aún existen posibilidades reales de avistamiento. Los sitios más recomendados incluyen el Parque Nacional Natural Puracé (Cauca), el Páramo de El Almorzadero (Santander), la Sierra Nevada de Santa Marta y, ocasionalmente, la Reserva Natural La Piedra del Cóndor (Caldas) y el Valle del Cocora (Quindío).

Para quienes visitan estos lugares, los expertos sugieren realizar las excursiones en grupos pequeños y preferiblemente con guías certificados. Este enfoque minimiza el impacto sobre el entorno y ayuda a preservar el hábitat de esta especie emblemática.

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