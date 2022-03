“Que se asusten los que han robado”: Marbelle no se arrepiente ante demanda por acto de racismo contra Francia Márquez

Roy Barreras demanda ante la Fiscalía a Marbelle por racismo contra Francia Márquez. Fotos: redes sociales.

Luego de que la controversial cantante Marbelle usó comentarios racistas contra la candidata vicepresidencial, Francia Márquez -situación que causó que la demandaran ante la Fiscalía General de la Nación- la intérprete le salió el paso a sus críticos y dijo cómo enfrentará ese proceso ante la justicia.

Fue el senador electo del Pacto Histórico, Roy Barreras, quien interpuso acciones legales contra la voz de Collar de perlas por decirle “King Kong” y “Farc-IA” a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro.

El anuncio del congresista lo dio a través de su cuenta de Twitter, situación que no pasó desapercibida por Maureen Belky Ramírez Cardona (nombre de pila de la cantante), quien citó esa publicación y, sin ofrecer disculpas, contó cómo responderá por los comentarios hacia la lideresa afro.

“Aquí estaré con mi frente bien en alto, atenta a lo que la ley requiera de mí… Con la tranquilidad y la honestidad que usted y el futuro candidato ¡jamás tendrán!”, dijo en un corto pero vehemente trino.

Es más, hasta mencionó con nombre propio a Roy Barreras y a Gustavo Petro y aseguró que ella, contrario a los dos políticos, sí tiene “la tranquilidad y la honestidad que usted y el “candidato” jamás tendrán”, señaló.

Jamás tendrán! 🤷🏻‍♀️😙@petrogustavo @RoyBarreras https://t.co/69TdnFIHf2 — MARBELLE (@Marbelle30) March 30, 2022

En otra publicación se refirió a su polémica, dijo que no tiene miedo de enfrentar a las autoridades porque no es funcionaria pública y llamó “pendejo” a sus denunciantes. “Me siento muy orgullosa de no comerle cuento a cuánto pendejo me ofende. Lo he vivido desde mis 16, sin redes. NO ME SORPRENDEN! A mí pueden esculcarme, no le lavo plata a nadie, mis cuentas están claras y no soy funcionaria pública… Que se asusten los que han robado”, dijo Marbelle.

No hay que olvidar que luego de la controversia suscitada, la polémica artista borró los trinos incriminatorios. Sin embargo, Roy Barreras adjuntó copias de los trinos en su demanda y dejó los argumentos por los que denunciará a la cantante vallecaucana.

“De esa publicación se deduce la comparación que hizo de la candidata a la Vicepresidencia de la República Francia Márquez con el personaje de la película de Hollywood de los años 30 King Kong, que es a grandes rasgos la historia de un gorila gigante que al ser sacado de su hábitat natural acaba con su vida. Es así como la señora Ramírez utilizó este personaje para referirse en forma despectiva, grosera e insultante hacia la candidata a la Vicepresidencia Francia Márquez Mina”, afirmó Barreras en su denuncia.

En la denuncia de Roy Barreras, que fue radicada en el despacio del fiscal general Francisco Barbosa, se lee el análisis del senador al tuit de Marbelle. “Es así como la señora Ramírez, utilizó este personaje para referirse en forma, despectiva, grosera e insultante hacia la candidata a la Vicepresidencia Francia Márquez Mina”, dijo.

Además, señaló otros trinos en los que Marbelle asoció a la candidata vicepresidencial con las extintas FARC-EP, organización guerrillera que ya fue disuelta y en la que Márquez nunca estuvo vinculada, como tampoco tiene relación con la GAOr de las disidencias.

Roy Barreras asegura que, con sus tuits, la cantante habría incurrido en los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento. Por el primer delito, de comprobarse, la cantante tendría que pagar una condena de entre 16 y 54 meses de prisión; por la calumnia hay penas de 16 a 72 meses, y por el de hostigamiento puede recibir de uno a tres años.

