Yina Calderón respondió a Nicolás Arrieta, quien la vinculó con una posible estafa

Una nueva polémica se desató en las redes sociales luego de que el influenciador Nicolás Arrieta publicara una imagen en Instagram en donde aparecían los rostros de otros influenciadores. Esto generó toda clase de comentarios, Yina Calderón fue una de las primeras en reaccionar a esta publicación, le advirtió sobre la gravedad de estas acusaciones.

En la imagen aparece Nicolás Arrieta en el mar, aparecen los rostros de los influenciadores Yefferson Cossio, La Liendra, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri, Elianis Garrido y Yina Calderón, siendo estas dos las únicas que hasta el momento han respondido a esta publicación que ya cuenta con con más de 78 mil ‘likes’ y 1.300 comentarios. En la fotografía también hay una frase que dice: “2 iPhone por un millón. Estafas. Presuntamente”.

Yina Calderón, de la que se ha hablado mucho en los últimos días por las operaciones que se realizó, envió un contundente mensaje a Nicolás Arrieta en unos videos en las historias de Instagram. “Yo pocas veces hago publicidad, yo nunca he hecho concursos, hice uno hace dos años, y el de la moto que regalé, fue gratis, la regalé, no hice concurso. Yo le voy a pedir que me deje quieta. Al que está quieto se deja quieto, a mí no me esté metiendo en sus chimbadas de imágenes de nada, yo no soy una boba como los otros que se va a dejar, déjeme quieta”.

Y agregó que pese a que ”las redes no son pa eso”, y señaló que, “es mejor dejar quieta a cierta gente porque hay gente que no se aguanta tantas chanzas. Uno no está solo, papi, así que mejor déjeme quieta porque no respondo, conste que le advertí pa.”. Acompañando los videos publicó una frase que decía; “No más y lo hago público, no más señor Nicolás Arrieta, porque usted no sabe nada de nadie, ni quién está detrás de nadie. Los que están quietos se dejan quietos, ¡Pilas pues!.

En otro video envió un mensaje a los padres de Nicolás Arrieta y afirmó que, “no tengo ni idea quiénes son. Yo a Nicolás Arrieta jamás lo he visto, no me meto con él. Las pocas veces que le he respondido es porque él se mete conmigo. Yo le voy a pedir a usted, señor y señora, si tiene papás, que le digan a su hijo que le baje el nivel porque uno no conoce a nadie. Uno no sabe quién está detrás de nadie. Vuelvo y lo repito, mensaje para los papás de Nicolás Arrieta, díganle a su hijo que ya le baje, y lo estoy haciendo público”.

Otra de las personas involucradas que se refirió a esta imagen publicada fue la exprotagonista de novela, Elianis Garrido, quien a través de un comentario en redes sociales. “Nico, saludos, cuidado con tus “presuntamente” porque “legalmente” la presunción con injuria también puede ser delito. Yo no hago give aways ni concursos. No compro seguidores y no paro por cariño falso. Y JAMÁS he prometido algún “regalo” o “premio” a cambio de nada en mis redes, mi contenido y mis seguidores son orgánicos, por mi contenido y carrera. No vendo 2shows”, ni vivo “cazando” polémicas con ningún influencer”.

Y agregó, “si tienes alguna duda, queja, reclamo, comentario, acusación legal o duda, puedes escribirme de forma directa y te contacto con mi abogada con todo el cariño. Antes de usar MI CARA en un post para generar contenido y subir estadísticas e interacción. Abrazos y con gusto mi celular está disponible para ti”.

Ante esto, el mismo Nicolás Arrieta le respondió afirmando que, “yo no necesito tu cara para subir seguidores, mira mis otras publicaciones jajajaja o sea yo no sé porque te metieron ahí (en la imagen publicada), de pronto por lo que publicas en tu programa, no sabía que eras tú, no me acordaba de ti”.

