Video: “Cuidado con tus presuntamente”, la advertencia de Elianis Garrido a Nicolás Arrieta

A través de sus redes sociales, Nicolás Arrieta se ha encargado de desmentir en diferentes oportunidades a los influenciadores que por medio de los concursos que organizan a través de Instagram en la que ofrecen millonarios premios. La más reciente víctima de sus ataques fue Yeferson Cossio, con quien tuvo una fuerte disputa luego de acusarlo de estafador por cuenta de una página de apuestas que promocionó.

Sin embargo, el bogotano compartió a través de sus redes sociales un meme en el que se burla de este tipo de actividades que realizan los diferentes influenciadores para aumentar sus seguidores y así como incrementar los usuarios de las diferentes marcas que promocionan, en el que incluyó una imagen de la presentadora Elianis Garrido.

El influenciador compartió la imagen en su cuenta de Instagram con las fotos de otros generadores de contenido señalándolos de estafadores. Tomada de Instagram @nicolasarrieta

“Dizque los tiburones, jajaja no respetan hiejup… jajaja”, escribió el youtuber junto a la imagen en la que además aparecen los rostros de Yina Calderón, Aida Victoria Merlano, Andrea Valdiri y La Liendra.

En respuesta a la imagen, Elianis Garrido compartió un mensaje en la cuenta de Instagram de Nicolás Arrieta en la que de manera contundente le señaló que las presunciones cuando vienen cargadas de injuria, también incurren en un delito y defendió su imagen alegando que ella no realiza ningún tipo de sorteo en sus redes sociales.

“Yo no hago concursos … No compro seguidores y no pago por cariño falso. Y JAMÁS he prometido algún ‘regalo’ o ‘premio’ a cambio de nada en mis redes, mi contenido y seguidores son orgánicos, por mi contenido y carrera. No vendo ‘shows’, ni vivo ‘cazando’ polémicas con ningún influencer”, expresó la presentadora de ‘Lo Sé Todo’.

La exprotagonista de novela le indicó al youtuber que, en caso de tener algún tipo de reclamo o comentario en su contra, se puede contactar con ella de forma directa pues está en total disposición de responderle a través de su abogada, sin perjudicar su imagen con suposiciones que no están fundamentadas en nada legal.

“… Antes de usar mi cara en un post para generar contenido y subir estadísticas e interacción. Abrazos y con gusto mi celular está disponible para ti”, concluyó la presentadora.

Inmediatamente, Nicolás Arrieta respondió el comentario de la barranquillera en el que le mencionó que no entiende por qué su foto apareció en el meme y que quizás su rostro apareció por el contenido del que habla en su programa y finalizó con una frase irónica en la que le señaló que “ni sabía que eras tú, no me acordaba de ti”.

Elianis Garrido respondió a la publicación de Nicolás Arrieta en el que la señala de ser también una estafadora con los concursos en redes sociales. Tomada de Instagram @rechismes

Además, por medio de un video en sus ‘InstaStories’ el generador de contenido le recalcó a Garrido que en ningún momento está intentando subir sus interacciones con la publicación de un meme y que quizás es ella quien desconoce el funcionamiento de estas imágenes en redes sociales.

“Quiero hacer unas disculpas públicas a Elianis Garrido porque presuntamente ella no entiende cómo funciona un meme y que yo me estoy haciendo famoso con un meme que alguien reposteó en mi perfil”, expresó el bogotano.

Finalmente, la discusión terminó con la publicación de una imagen de la presentadora con un mensaje en el que asegura que en su perfil no se cazan discusiones innecesarias: “andamos trabajando, compartiendo salud, bienestar y alegría … y gozando, facturando sin hacer humo. Esfuérzate, se valiente, así manda la palabra”.

Sin embargo, se burló porque la presentadora no entiende el objetivo de los memes en las redes sociales.

