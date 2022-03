Desafío ‘The Box’: “Los elegidos Gamma”, Beta sigue en su objetivo para debilitar a uno de los equipos

Beta se quedó con el triunfo en el Desafío de Sentencia y Hambre, dejando a los integrantes de Alpha y Gamma aguantando necesidades por todo un ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo.

Un nuevo ciclo en la competencia del Desafío ‘The Box’ dio inicio este jueves, en el que los grupos se enfrentaron por quedarse con la alacena completa para poder afrontar los siguientes retos y dos nuevos integrantes de alguno de los equipos fueron sentenciados para ser los nuevos portadores de los chalecos de sentencia.

Sin embargo, los ánimos estuvieron complicados instantes previos de que los equipos se enfrentaran en la arena, pero en esos momentos de ansiedad e incertidumbre un equipo logró componer un nuevo himno para darse ánimo y moral, y así entregar lo mejor en el reto.

“Una mañana en la ciudad de las cajas, me levanté temprano pensando en competir … prueba de tierra, aire o piscina o tal vez de contacto Dios mío ¿Qué será?, vamos luchando cumpliendo nuestros sueños ganar el Desafío 2022″, entonaron los integrantes de Gamma, que tomaron como base la canción ‘Mi hermano y yo’ de Los Hermanos Zuelta.

Gamma interpretó una canción para motivar a sus integrantes a darlo todo en cada una de las competencias del tercer ciclo. Tomada de Canal Caracol en vivo

Por su parte, Beto y Tarzán, integrantes de Alpha intentaban componer un rap para que su equipo cantara antes de salir a cada una de las competencias en los boxes.

“…Vengo a contar la historia de un grupo, que uno por uno ha ganado un cupo, con esfuerzo, esmero y dedicación somos los Alpha de corazón”, decía la letra de la casa morada.

Así se desarrolló la competencia

El reto se desarrolló en el box arcoíris en el que la única regla existente es nunca tocar el piso, en la cual los desafiantes debieron hacer los relevos entre 3 hombres y 3 mujeres de cada equipo. El primer obstáculo que sortearon fue cruzar por unos troncos colgantes hasta llegar a las paredes suspendidas que debieron cruzar sin cruzar el piso.

Competencia Desafío de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

Superada esa segunda parte de la competencia, debieron ubicarse sobre unas plataformas que les daban paso a un cilindro de madera que les dio paso a otras estructuras metálicas en las cuales se encontraban unas escaleras que les dio ascenso a una nueva plataforma en la que encontraron una cuerda con dos aros en cada uno de sus extremos.

Desafío de Sentencia y Hambre desarrollado en el Box Arcoíris, una prueba de aire y destreza. Tomada de Canal Caracol en vivo

En esa última plataforma también hubo unos cubos con peso y unos pines de los cuales se suspendían la cuerda y los aros, descendiéndolos hasta una base en el piso y ubicándolos de tal manera que con el paso de cada uno de los desafiantes se formara una torre. Completada la ubicación del cubo, cada participante regresó al inicio de la pista para darle paso a su compañero de ejecutar las mismas acciones.

Y aunque en los primeros minutos del desafío los equipos estuvieron mano a mano en los tiempos, poco a poco Beta, quienes ocuparon el primer lugar y Omega en segunda posición, fueron tomando ventaja sobre los otros grupos dejando atrás a los desafiantes de Alpha y Gamma, quienes desafortunadamente perdieron nuevamente la posibilidad de alimentarse bien para las siguientes etapas del ciclo.

Ubicación de los cubos en el Desafío de Sentencia y Hambre. Tomada de Canal Caracol en vivo

“El secreto de nosotros es la confianza que nos tenemos, mis compañeros son todos unos grandes deportistas y a la hora de competir siempre dan lo máximo sin importar qué…”, expresó Ceta, capitán de la casa Beta.

La decepción fue notable en los integrantes de Gamma, quienes además de lamentar nuevamente una pérdida del beneficio de la comida, algunos le endilgaron la culpa a Emily por haber perdido tiempo en posicionar el cubo en el primer turno.

“Si se me cayó el cubo no se enfrasquen en que hijuep*ta se me cayó el cubo, entonces el que siga métale candela, por qué se enfrascan en el cubo, el cubo, será que no hay más compañeros atrás mío… me da mucha rabia porque cometí ese error o si no hubiéramos podido ganar”, expresó Emily.

Quiénes fueron los sentenciados

El poder de sentenciar a un hombre y una mujer fue responsabilidad de Beta, quienes nuevamente arremetieron contra Gamma eligiendo a Skirla y a Emily.

Skirla y Emily fueron los sentenciados por el equipo Beta para portar el chaleco de sentencia. Tomada de Canal Caracol en vivo

