Colombia

La caza controlada de hipopótamos para contener los riesgos al ecosistema iniciaría en Barrancabermeja: “No atacan por hambre, sino por territorialidad”

El inicio de la estrategia liderada por la cartera de Ambiente implica la reducción de la población de estos mamíferos en cuatro departamentos, con protocolos validados para priorizar zonas habitadas y la coordinación de autoridades regionales

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La caza controlada de hipopótamos inicia en Barrancabermeja como la primera medida oficial en Colombia para frenar su impacto ambiental - crédito Instituto Humboldt

La caza controlada de hipopótamos en Colombia comenzaria en Barrancabermeja, en el departamento de Santander, como consecuencia de la grave alteración ambiental y el riesgo para las comunidades que provoca la presencia de estos animales exóticos.

El plan, que incluye la aplicación de eutanasia química, apunta a reducir una población estimada de 220 individuos distribuidos en los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá y Bolívar, y constituye la primera intervención oficial de esta magnitud en el país.

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Esta medida, impulsada por el Ministerio de Ambiente y articulada con autoridades regionales, responde a un fenómeno que, tras más de dos décadas de evaluaciones y alternativas fallidas como la esterilización y la traslocación, ha multiplicado las alertas por su impacto sobre ecosistemas nativos y actividades económicas como la pesca, según informó Leonardo Granados, secretario de ambiente del distrito.

Lo delicado de ello es que definitivamente están apropiándosela cuenca del río Magdalena y ya también llegaron al Cauca porque hay cuatro departamentos con esta problemática, lo que es Santander, Boyacá, Antioquia y, al parecer, también Bolívar”, aseguró el funcionario en declaraciones a El Tiempo.

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El miércoles 6 de mayo, Barrancabermeja fue sede de la primera mesa técnica en la que se definieron los lineamientos del proceso, que tendrá una duración aproximada de tres meses.

El Ministerio de Ambiente busca reducir la población de hipopótamos, estimada en 220 individuos, distribuidos en Santander, Antioquia, Boyacá y Bolívar - crédito @MinAmbienteCo/X
El Ministerio de Ambiente busca reducir la población de hipopótamos, estimada en 220 individuos, distribuidos en Santander, Antioquia, Boyacá y Bolívar - crédito @MinAmbienteCo/X

La estrategia prioriza las áreas cercanas a viviendas y escuelas y comenzará con la individualización de ejemplares mediante cámaras trampa.

Según la decisión adoptada, 80 hipopótamos serán objeto de esta primera fase de caza controlada a través de eutanasia química, una metodología que busca causar el menor sufrimiento posible sobre los animales.

Las autoridades ambientales de Santander, Antioquia, Boyacá y Bolívar participarán para garantizar la coordinación y el cumplimiento de los procedimientos.

Actualmente, se han registrado avistamientos de hipopótamos en zonas rurales de Barrancabermeja como la vereda Cuatro Bocas, Tierra Adentro y la ciénaga del Opón, donde pescadores y habitantes han reportado al menos tres animales.

Granados detalló que existen dos ejemplares confirmados en la ciénaga de la Sierra y que hace diez días ingresó un nuevo hipopótamo procedente de la Candelaria hacia la ciénaga del Opón.

“La apertura de boca no es un bostezo, es una señal de advertencia de ataque. Los hipopótamos, tal cual como la criminalidad, tienen lo que se conoce como fronteras invisibles, es decir, no atacan por hambre, sino por territorialidad”, explicó Granados.

Los hipopótamos desplazan especies nativas y aceleran la eutrofización de los humedales en la cuenca del río Magdalena, según autoridades ambientales - crédito Edgar Domínguez/EFE
Los hipopótamos desplazan especies nativas y aceleran la eutrofización de los humedales en la cuenca del río Magdalena, según autoridades ambientales - crédito Edgar Domínguez/EFE

La expansión territorial de estos mamíferos preocupa a las autoridades, que advierten que los hipopótamos ya han desplazado especies nativas como chigüiros, babillas y nutrias en la cuenca del río Magdalena.

Además, la proliferación de materia fecal ha acelerado la eutrofización de los humedales, lo que deteriora la calidad del agua y afecta la cadena productiva de la pesca. El secretario de ambiente enfatizó: “Los impactos ambientales que estamos teniendo están en factor de riesgo, hoy tiene consecuencias en la alteración de ecosistemas”.

La magnitud del reto queda patente en el hecho de que la especie ha recorrido cerca de 200 kilómetros a lo largo del río Magdalena, según lo corroborado durante la reunión técnica realizada con el Ministerio de Ambiente.

Esta capacidad de desplazamiento ha facilitado la presencia de hipopótamos en cuatro departamentos y dificulta la contención del problema. “Si esta especie pudo movilizarse cerca de 200 kilómetros en la cuenca del río Magdalena, hay que evitar que se sigan extendiendo. Toca ir aplicándoles el protocolo, reducimos el número de especies”, declaró Granados.

Cámaras trampa y mesas técnicas definirán los lineamientos de la caza controlada, priorizando áreas cercanas a viviendas y escuelas en Barrancabermeja - crédito Cornare/Reuters
Cámaras trampa y mesas técnicas definirán los lineamientos de la caza controlada, priorizando áreas cercanas a viviendas y escuelas en Barrancabermeja - crédito Cornare/Reuters

El Ministerio de Ambiente, líder de la iniciativa, estableció que la caza controlada se fundamenta en el principio de precaución y en la protección de las especies nativas frente a invasoras que “no aportan nada a los ecosistemas, pero sí destruyen la biodiversidad”.

La decisión llega después de más de 20 años de intentos, durante los cuales ni la esterilización ni la traslocación han sido suficientes para frenar el avance de los hipopótamos, introducidos inicialmente en Colombia durante la década de 1980.

Barrancabermeja se convierte así en el primer municipio del país en impulsar este proceso con respaldo nacional. La intervención incluirá la contratación de expertos en caza para asegurar procedimientos ajustados a estándares de bienestar animal y la ejecución contractual será responsabilidad del Gobierno Nacional.

El objetivo es “resolver el problema y no tener esta situación latente que evite un daño al recurso natural a futuro”, concluyó Granados.

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