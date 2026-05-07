Periodista Paola Vargas volvió a referirse a los casos de abuso sexual en medios de comunicación: “Con la conciencia tranquila”

"No importan las críticas ni los comentarios, nadie está en tus zapatos. Solo confía en Dios y sigue adelante", destacó la periodista Paola Vargas - créditos Ministerio de Trabajo | @paola_vargasosa/IG

En medio del movimiento que sacude a los medios de comunicación colombianos, la periodista Paola Vargas se ha consolidado en 2026 como una de las voces más visibles y valientes al narrar su experiencia de abuso sexual y acoso laboral en Noticias Caracol.

Su testimonio, en el que señala directamente al periodista y presentador Ricardo Orrego como su agresor, marcó un punto de inflexión en la conversación pública sobre la violencia de género y el abuso de poder en los entornos periodísticos del país.

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Tras la publicación del informe ‘Yo te creo colega’ —elaborado por Juanita Gómez, Catalina Botero, Paula Bolívar, Laura Palomino y Mónica Rodríguez y que recopiló más de 260 relatos de periodistas víctimas de acoso y abuso—, Vargas compartió un video en su cuenta de Instagram.

Con voz firme y llena de gratitud, se dirigió a quienes la han acompañado y, sobre todo, a quienes aún dudan de dar el paso de denunciar.

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“Gracias por creer, este capítulo es solo para eso”

En sus palabras, Paola Vargas reconoce el impacto emocional y social que ha tenido la ola de denuncias, pero, sobre todo, puntualizó el valor de la sororidad y el apoyo mutuo en el proceso de reparación y búsqueda de justicia.

“Gracias, este capítulo es solo para eso y para invitarles a seguir denunciando, no importan las consecuencias, no importa lo que digan los demás”, afirma la periodista, recordando que la transformación de las redacciones y de los espacios de trabajo depende también de la valentía de quienes rompen el silencio.

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crédito @paola_vargasosa/IG

Vargas insistió en que cada historia compartida es un paso más hacia la creación de entornos más seguros y dignos: “Esto es para que sigamos insistiendo, para que no callemos, para que no nos de miedo, para que no nos de vergüenza contar lo que nos pasó”.

La periodista reconoce que, aunque el miedo a las represalias, al estigma o a perder el trabajo sigue siendo real para muchas mujeres, hoy existen más redes de apoyo y posibilidades de ser escuchadas.

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“No importa lo que digan los demás”

Paola Vargas no se guardó nada y habló sobre la importancia de no dejarse intimidar por el juicio social o por quienes minimizan o desacreditan los relatos de abuso.

En su video, ella explicó: “No importa lo que digan los demás, no importa si nos llaman conflictivas, exageradas, si intentan hacernos sentir culpables. Lo importante es que la verdad salga a la luz, que nos creamos unas a otras y que sigamos denunciando”.

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La periodista aseguró que no hay que tener miedo al "qué diran" - crédito @paola_vargasosa/IG

La reportera también hace un llamado a la empatía y a la responsabilidad social de quienes reciben o acompañan relatos de violencia.

“No podemos seguir esperando a que todas las víctimas denuncien en público, porque no todas tienen la misma fuerza, porque no todas pueden o quieren hacerlo, pero las que sí, debemos abrir el camino para las demás, debemos ser red para quienes aún no pueden hablar”, sostiene.

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El impacto del informe ‘Yo te creo colega’ y la transformación de los medios

El testimonio de Vargas, junto con el informe del movimiento Me Too Colombia, ha dejado en evidencia la magnitud del problema en los medios nacionales.

Más de 260 testimonios han llegado a la plataforma creada por las periodistas líderes del movimiento, mostrando patrones de abuso de poder, acoso sexual, discriminación, normalización de la violencia y represalias contra quienes se atreven a hablar.

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Vargas reconoce la importancia de este informe para visibilizar lo que durante años fue un “secreto a voces” y que, por miedo o por la falta de canales institucionales eficaces, permaneció oculto.

“No es fácil contar lo que nos pasó, pero cuando nos atrevemos, cuando vemos que no estamos solas, que hay muchas más, el miedo se vuelve fuerza y el dolor se convierte en acción”, expresa en su mensaje.

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La comunicadora colombiana reveló cómo su denuncia de acoso a menos de Ricardo Orrego fue ignorada en su momento, abriendo la conversación sobre el respaldo a las víctimas y el ambiente laboral en noticieros emblemáticos - crédito @paola_vargasosa/IG

“No quiero que otras vivan lo que yo viví”

La periodista narró que su motivación principal para hablar y denunciar con nombre propio es evitar que otras mujeres pasen por lo mismo.

“No quiero que otras vivan lo que yo viví, no quiero que sigan creyendo que el silencio es la única opción, no quiero que nadie más se sienta culpable por lo que le hicieron”.

Vargas agregó que la transformación de la cultura laboral en los medios depende del compromiso colectivo y del respaldo institucional, pero también del valor individual de cada mujer que decide alzar la voz.

La comunicadora Vargas concluyó su intervención agradeciendo el apoyo recibido y reafirmando su compromiso con la causa de las periodistas y trabajadoras de los medios: “Gracias por creer, gracias por acompañar, gracias por no juzgar. Sigamos insistiendo, sigamos denunciando, sigamos luchando. Porque esto no es solo mío ni tuyo, es de todas. Y no vamos a callar”.