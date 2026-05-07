Colombia

Choque múltiple dejó siete heridos en el oriente de Cali: esto se sabe

Los equipos de socorro trabajaron durante varias horas para socorrer a los afectados tras el siniestro en Villa del Sur, mientras los vehículos quedaron con importantes afectaciones

Guardar
Google icon
La colisión múltiple obligó a un intenso operativo de rescate y estabilización que se extendió durante siete horas - crédito Bomberos Cali
La colisión múltiple obligó a un intenso operativo de rescate y estabilización que se extendió durante siete horas - crédito Bomberos Cali

Siete personas resultaron heridas tras el choque ocurrido en el barrio República de Israel, al oriente de Cali (Valle del Cauca), que involucró a un bus del sistema masivo MIO, otro autobús de servicio público y tres taxis.

El incidente fue reportado en la noche del miércoles 6 de mayo en el barrio Villa del Sur. Los equipos de emergencia realizaron labores de rescate y traslado de los lesionados a distintos centros asistenciales.

PUBLICIDAD

El reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos detalló que “al lugar acudieron una máquina con cuatro unidades, un equipo de rescate con dos integrantes y una ambulancia con dos paramédicos, quienes atendieron la emergencia y realizaron las labores de extracción de los pasajeros lesionados”.

Willington Ortiz Echeverry, jefe de turno de la estación número 4 del Cuerpo de Bomberos de Cali, precisó que la emergencia comenzó cuando una buseta y un bus tipo padrón del sistema masivo MIO chocaron en la intersección de la calle 36 con carrera 46. El impacto provocó que la buseta se volcara y arrastrara a tres taxis estacionados, aplastando a uno de ellos casi por completo.

PUBLICIDAD

Siete personas resultaron heridas en el choque múltiple que involucró a un bus del MIO, una buseta y tres taxis en Cali - crédito Bomberos Cali
Siete personas resultaron heridas en el choque múltiple que involucró a un bus del MIO, una buseta y tres taxis en Cali - crédito Bomberos Cali

En relación con el alcance de los daños, Ortiz Echeverry destacó: “En total, cinco vehículos involucrados en el siniestro. Se atienden a siete personas producto de la situación que resultaron con lesiones de diversa gravedad”.

Google icon

Temas Relacionados

Múltiple accidente de tránsito CaliChoque bus del MIO, bus y taxisBomberos CaliCaliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ministro Armando Benedetti desmintió que esté apoyando la candidatura de Paloma Valencia: “Me lo prohíbe la ley”

El jefe de la cartera del Interior enfatizó que sus recientes comunicaciones con la candidata del Centro Democrático obedecen a temas de seguridad institucional y personal

El ministro Armando Benedetti desmintió que esté apoyando la candidatura de Paloma Valencia: “Me lo prohíbe la ley”

La Corte Constitucional regaña a EPS y hospitales por no realizar a los recién nacidos un examen clave para salvarles la vida

Un bebé de un año no recibió la prueba obligatoria para detectar enfermedades metabólicas graves y su madre recurrió a la justicia para exigir atención

La Corte Constitucional regaña a EPS y hospitales por no realizar a los recién nacidos un examen clave para salvarles la vida

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

El cuadro bogotano visita Montevideo con la urgencia, y la necesidad de sumar la victoria para seguir con vida en la “Gran Conquista”

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Los dos equipos se enfrentarán en Cartagena este jueves 7 de mayo de 2026 en el torneo continental, en un duelo que será decisivo para sus posiciones en el Grupo F

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” tendrá una difícil prueba frente al vigente campeón de América

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

Asesinan a lideresa social de Bello, Antioquia: su esposo resultó herido en el ataque sicarial

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

ENTRETENIMIENTO

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Shakira sería la encargada de la canción oficial para el Mundial 2026: esta fue la pista que dio

Shakira anunció la fecha de estreno de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial en 2026

Sofía Jaramillo reveló detalles sobre la recuperación de su hermana Angélica, internada por consumo de sustancias: “Esto no es fácil”

Alexa Torrex, de 'La casa de los famosos Colombia', le habría enviado indirecta a su expareja: "La de la plata era yo..."

El famoso tenor José Carreras se despide en Colombia: estas son las fechas de sus conciertos en Cali y Bogotá

Deportes

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Independiente Medellín vs. Flamengo EN VIVO Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras el empate de Santa Fe y Corinthians: el “León” se complicó

Exjugador Jhon Viáfara, quien estuvo en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, elogió la política de Gustavo Petro: “Es como si hubiera aparecido la Virgen”