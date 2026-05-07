Choque múltiple dejó siete heridos en el oriente de Cali: esto se sabe

La colisión múltiple obligó a un intenso operativo de rescate y estabilización que se extendió durante siete horas - crédito Bomberos Cali

Siete personas resultaron heridas tras el choque ocurrido en el barrio República de Israel, al oriente de Cali (Valle del Cauca), que involucró a un bus del sistema masivo MIO, otro autobús de servicio público y tres taxis.

El incidente fue reportado en la noche del miércoles 6 de mayo en el barrio Villa del Sur. Los equipos de emergencia realizaron labores de rescate y traslado de los lesionados a distintos centros asistenciales.

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El reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos detalló que “al lugar acudieron una máquina con cuatro unidades, un equipo de rescate con dos integrantes y una ambulancia con dos paramédicos, quienes atendieron la emergencia y realizaron las labores de extracción de los pasajeros lesionados”.

Willington Ortiz Echeverry, jefe de turno de la estación número 4 del Cuerpo de Bomberos de Cali, precisó que la emergencia comenzó cuando una buseta y un bus tipo padrón del sistema masivo MIO chocaron en la intersección de la calle 36 con carrera 46. El impacto provocó que la buseta se volcara y arrastrara a tres taxis estacionados, aplastando a uno de ellos casi por completo.

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Siete personas resultaron heridas en el choque múltiple que involucró a un bus del MIO, una buseta y tres taxis en Cali - crédito Bomberos Cali

En relación con el alcance de los daños, Ortiz Echeverry destacó: “En total, cinco vehículos involucrados en el siniestro. Se atienden a siete personas producto de la situación que resultaron con lesiones de diversa gravedad”.