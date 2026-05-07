El ministro Armando Benedetti desmintió que esté apoyando la candidatura de Paloma Valencia: “Me lo prohíbe la ley”

Armando Benedetti, ministro del Interior, niega públicamente su respaldo a la campaña presidencial de Paloma Valencia por mandato legal - crédito Colprensa

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, fue consultada sobre el posible respaldo del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, hacia su campaña electoral.

La congresista de oposición, en declaraciones a la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila para Semana, reiteró su desconocimiento ante la situación, y sostuvo que eso hace parte de una campaña de desprestigio en su contra, al considerar que ha sido posicionada en varias tendencias políticas.

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“Que va a estar Benedetti en mi campaña (...) He pasado de ser uribista a ser santista y ahora a petrista. Mañana dirán que soy hombre. Esto va evolucionando todos los días. Yo soy la de siempre”, mencionó la aspirante a la comunicadora colombiana, recordando que fue compañera de él en el Senado por ocho años.

Posterior a ello, el propio titular de la cartera política también se refirió a su posible participación en la campaña de la líder del Centro Democrático.

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En su declaración, Benedetti fue enfático al señalar que no apoya la candidatura de Valencia ni de ningún otro aspirante, al recordar que la ley le impide hacerlo mientras ocupe sus funciones en el Gobierno.

“¿Cuándo será que se acaben tantos tontos tratando de meterme en todo? A veces me siento una figura”, expresó el ministro en su cuenta de X.

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A pesar de la controversia que lo involucra, el jefe de cartera acompañó su desmentido con elogios para la legisladora opositora. “Tiene todo mi cariño, aprecio y respeto; trabajamos durante ocho años en el Senado, de todo corazón espero que le vaya bien en el camino que ha emprendido. Yo no he llegado a la campaña ni de ella ni de ningún candidato; me lo prohíbe la ley”, añadió.

Sin embargo, advirtió que, en caso de renunciar a su puesto, reveló cuál sería su candidato ideal para las elecciones presidenciales. “Si mañana renunciara y apoyara un candidato sería al que siguiera con el exitoso proyecto del presidente Gustavo Petro”, concluyó.

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