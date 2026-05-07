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Exjugador Jhon Viáfara, quien estuvo en la cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, elogió la política de Gustavo Petro: “Es como si hubiera aparecido la Virgen”

El campeón de la Copa Libertadores de 2004 relató cómo funcionan los vuelos semanales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que trasladan migrantes desde centros de detención de ICE

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“Cuando llega ese avión de la Fuerza Aérea Colombiana, eso es como si hubiera aparecido la Virgen”: Jhon Viáfara describió la emoción de los migrantes al abordar los vuelos de repatriación hacia Colombia - crédito Reuters
“Cuando llega ese avión de la Fuerza Aérea Colombiana, eso es como si hubiera aparecido la Virgen”: Jhon Viáfara describió la emoción de los migrantes al abordar los vuelos de repatriación hacia Colombia - crédito Reuters

El exfutbolista colombiano Jhon Viáfara reveló detalles inéditos sobre su experiencia con el sistema de repatriación que el Gobierno de Colombia mantuvo para ciudadanos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos, un mecanismo que, según aseguró, ha significado “dignidad” y esperanza para cientos de connacionales que permanecen meses privados de la libertad únicamente por problemas migratorios.

Viáfara, quien recuperó su libertad en 2026 tras cumplir una condena de seis años en cárceles estadounidenses luego de ser extraditado por cargos de narcotráfico, relató en una entrevista con el canal de Youtube Chao con Gol el impacto emocional que genera la llegada semanal del avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana a los centros de detención manejados por ICE.

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Desde su propia experiencia en el sistema penitenciario y migratorio de ese país, el exjugador describió las largas esperas, el hacinamiento y la reacción de los detenidos cuando finalmente son llamados para regresar a Colombia.

Según explicó, la escena se transforma completamente cuando la aeronave aterriza en medio de instalaciones saturadas donde miles de personas esperan ser deportadas.

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“Cuando llega ese avión de la Fuerza Aérea Colombiana, parce, eso es como si hubiera aparecido la Virgen. Todo el mundo aplaude. ‘¡Nos vamos, nos vamos!’”, contó Viáfara al describir la reacción de los detenidos.

El exvolante explicó que el Gobierno colombiano es, actualmente, el único de la región que envía vuelos oficiales para recoger a sus ciudadanos detenidos en cárceles migratorias estadounidenses. “Eso sí hay que apuntárselo y hay que aplaudírselo”, afirmó.

Los vuelos semanales coordinados por el Gobierno de Gustavo Petro buscan agilizar el retorno de colombianos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos - crédito Presidencia de Colombia
Los vuelos semanales coordinados por el Gobierno de Gustavo Petro buscan agilizar el retorno de colombianos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos - crédito Presidencia de Colombia

Según narró, ICE solo dispone de un vuelo semanal para trasladar migrantes sudamericanos de distintas nacionalidades, incluyendo peruanos, ecuatorianos, brasileños y colombianos. Sin embargo, la demanda supera ampliamente la capacidad disponible. “Son miles de colombianos que están ahí esperando para venirse para acá”, aseguró.

Viáfara explicó que cada aeronave tiene capacidad para poco más de 200 personas, cifra insuficiente frente a la cantidad de detenidos acumulados en los centros migratorios. “Doscientos y pico, pero eso no es nada para los que quedan”, comentó.

El exfutbolista describió además las duras condiciones de espera que enfrentan muchos migrantes. “Hay gente que espera tres meses allá en prisión, señores que nunca han hecho nada, solo por estar ilegal”, relató. Según su testimonio, algunos pasan hasta cinco meses detenidos únicamente aguardando un cupo en los vuelos de deportación.

La situación es particularmente crítica debido al hacinamiento en los centros migratorios. Viáfara contó que las instalaciones incluyen grandes jaulas cercanas a las pistas aéreas donde permanecen cientos de personas esperando ser llamadas. “Jaulas que le caben ya mil personas y están así llenas”, explicó.

El exjugador relató que diariamente llegan autobuses provenientes de distintas prisiones y estados del país. “Vos ves unos veinte buses a lo largo de la pista y el avión va llenando”, narró. Muchos migrantes, añadió, sufren una enorme frustración cuando el avión colombiano no aparece y deben regresar nuevamente a sus celdas para seguir esperando. “Mucha gente tiene que regresarse y comienzan a llorar”, afirmó.

El exfutbolista aseguró que cientos de colombianos permanecen durante meses en centros migratorios de Estados Unidos esperando un cupo en los vuelos semanales organizados por el Gobierno nacional - crédito Reuters
El exfutbolista aseguró que cientos de colombianos permanecen durante meses en centros migratorios de Estados Unidos esperando un cupo en los vuelos semanales organizados por el Gobierno nacional - crédito Reuters

Uno de los aspectos que más destacó Viáfara fue el trato diferencial que reciben los colombianos durante el traslado. Según dijo, mientras la mayoría de migrantes viajan esposados, el Gobierno colombiano exige que sus ciudadanos sean trasladados sin cadenas.

“Cuando te quitan esos hierros… qué felicidad, mano. Yo nunca he visto gente tan feliz como cuando ya te subes al avión de la Fuerza Aérea”, relató.

El exmediocampista también describió el momento en que funcionarios colombianos reciben a los deportados al aterrizar en el país. “Comienzan a darte la bienvenida, la atención. Dicen: ‘El Gobierno colombiano, en nombre del presidente, le da la bienvenida’”, recordó.

Para Viáfara, ese instante marca una especie de renacimiento emocional después de meses de encierro y angustia. “Ahí tú dices: ‘Volví a vivir’. Vos despertás cuando cierras esa puerta”, expresó.

El testimonio del exjugador ocurre después de haber pasado seis años en cárceles estadounidenses tras ser extraditado en 2020 por cargos relacionados con narcotráfico. Durante ese periodo, atravesó diferentes centros penitenciarios federales y privados, donde aseguró haber sufrido racismo, aislamiento y trabajos forzados.

Recordó especialmente una prisión ubicada en Wisconsin, donde tuvo que realizar labores físicas en condiciones climáticas extremas. “Fue muy duro, eso es otro mundo”, dijo.

“Cuando te quitan esos hierros, qué felicidad”: Viáfara destacó que los colombianos son trasladados sin esposas en los aviones enviados por la Fuerza Aérea Colombiana - crédito Reuters
“Cuando te quitan esos hierros, qué felicidad”: Viáfara destacó que los colombianos son trasladados sin esposas en los aviones enviados por la Fuerza Aérea Colombiana - crédito Reuters

Viáfara también habló sobre las secuelas psicológicas que dejó el encierro. Desde su liberación en febrero de 2026, ha intentado adaptarse nuevamente a la vida cotidiana en Colombia. “Todavía me cuesta estar con tanta gente”, confesó.

El exjugador destacó que el apoyo de su familia y de comunidades religiosas fue determinante para soportar los años de prisión. Según contó, recibió ayuda económica de personas anónimas y acompañamiento espiritual permanente. “No me sentí solo en prisión gracias a eso y a las oraciones”, afirmó.

Durante su reclusión, además, decidió mantenerse ocupado estudiando. Realizó cursos sobre adicciones, arte y entrenamiento físico, este último completamente en inglés y con una duración de ocho meses. “Estudié mucho, tengo que operarme los ojos de tanto que leí”, comentó.

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