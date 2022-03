“Ofenderlo es un error”, Roy Barreras a Francia Márquez por señalamiento a César Gaviria

Los dardos de Francia Márquez a Roy Barreras dentro del Pacto Histórico. Fotos: Colprensa.

A horas de ser ungida como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, las declaraciones de Francia Márquez que determinaron la ruptura en el acercamiento entre el partido Liberal y el Pacto Histórico no han dejado de repercutir en el escenario político colombiano.

Las palabras de la aspirante a la vicepresidencia en las que tildó de neoliberal al expresidente, y líder de la colectividad roja, César Gaviria, provocaron un fuerte comunicado que, en la práctica, es un portazo a las labores de acercamiento realizadas por Gustavo Petro en los últimos meses.

Márquez dijo lo siguiente: “Nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal. Eso nunca lo hemos dicho. Siempre dijimos que con el Partido Liberal como tal hay toda la apertura para avanzar. Otra cosa que dije es el problema con César Gaviria como persona. Dije que él representa el neoliberalismo, más de lo mismo y este país quiere un cambio”.

Ante este imprevisto, un gesto de acercamiento como el manifestado por uno de los actuales líderes del Pacto Histórico, el electo senador Roy Barreras, busca tender puentes entre los líderes de ambas colectividades.

A su manera, el senador Barreras indicó que los señalamientos contra el expresidente Gaviria son un “error”, e hizo alusión a la falta de experiencia que tendría Francia Márquez para “construir unidad” con distintos sectores políticos de Colombia.

Tweet de Roy Barreras aludiendo a la crítica situación del Pacto Histórico ante la ruptura de conversaciones del Partido Liberal

Ante las reacciones que su mensaje provocó entre sus seguidores en Twitter, Roy Barreras abrió un hilo en el que criticó la improvisación en la construcción de alianzas políticas así como aprovechó para elaborar lo que debe ser la estrategia de campaña del Pacto Histórico para los siguientes meses.

Escribió el senador:

“Muy difícil así. En relaciones de este nivel no se puede improvisar. Aplausos de la galería emocionada . Puertas cerradas para construir gobernabilidad. Dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. Aún ganando, hay que gobernar!”.

Barreras, quien señaló que la ruptura con el partido Liberal es “dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar”, matizó su mensaje haciendo un llamado a las partes a conciliar.

Desde el uso de los logos del Pacto Histórico en el tarjetón para las curules afro hasta agrios señalamientos por el cumplimiento de distintos acuerdos al interior del Pacto Histórico, la disputa entre la aspirante a la vicepresidencia, Francia Márquez, y el senador Roy Barreras, es uno de los episodios políticos más vibrantes en la izquierda colombiana.

“@RoyBarreras !NO JODAS MÁS! Tu no eres el dueño del Pacto. -El Pacto es con la gente, acá no hay gamonales. -Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático. -Francia Márquez no está sola, ella se respeta, encarna las luchas de la patria”, escribió en Twitter el pasado febrero, Alexánder López, presidente del Polo Democrático, al responder un comentario hecho por Roy Barreras, que comentaba una publicación del medio digital El Colombiano titulado ‘La jugadita de Petro para embolatarle la vicepresidencia a Francia Márquez’.

Estas fueron las palabras de Barreras: “No hay jugadita. El acuerdo x q el 2 en la consulta fuese fórmula vicepresidencial lo hizo Petro conmigo en Feb/21 meses antes de q llegara Francia. En Nov yo relevé a Petro de ese compromiso porque todo candidato debe tener libertad para escoger su fórmula”.

El otro momento de pugnacidad entre ambos líderes fue el uso del logotipo del Pacto Histórico para los tarjetones por las curules afro que, de acuerdo con versiones de sectores allegados a Márquez, favorecían a Barreras.

Colombian presidential candidate Gustavo Petro embraces his vice-presidential candidate Francia Marquez during a presentation event in Bogota, Colombia March 23, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

La polémica, ocurrida en enero, amenazó con provocar la salida de la aspirante a la vicepresidencia, la cual fue conjurada en conversaciones internas de dicha colectividad.

