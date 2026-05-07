Corista de Yeison Jiménez mostró su desacuerdo con el ‘reality’ que busca reemplazar al cantante: “¿Voy a pasar yo otra vez a ser corista?”

Huertas declaró que no tiene problema en ser corista, solo si Yeison Jiménez está presente - crédito miguelhuertasoficial / Instagram

La noticia sobre las nuevas iniciativas para preservar el legado de Yeison Jiménez se conoció durante la transmisión de un especial en el programa Expediente Final, a casi cuatro meses de la tragedia aérea que terminó con la vida del cantante en Paipa, Boyacá.

En ese espacio, la familia y el equipo de trabajo del artista revelaron el desarrollo de proyectos orientados a mantener viva su obra. Entre las propuestas destaca la organización de un reality musical de alcance nacional, cuyo objetivo declarado es encontrar una nueva voz para liderar la agrupación que acompañaba a Jiménez.

PUBLICIDAD

Rafael Muñoz, mánager de la banda, explicó que el programa recorrerá diferentes regiones de Colombia en busca de intérpretes capaces de asumir el repertorio del fallecido artista. Según afirmó, la selección será rigurosa y buscará preservar la esencia musical del grupo.

Miguel Huertas, corista de la agrupación, actualmente está ejerciendo como voz principal en algunos homenajes - crédito Miguel Huertas / Facebook

Las reacciones dentro de la banda

El anuncio no tardó en generar controversia entre los músicos que acompañaron a Jiménez. Miguel Huertas, corista del grupo, expresó su rechazo en una entrevista con la emisora La Kalle: “¿Voy a pasar yo otra vez a ser corista? Yo era el corista de Yeison Jiménez, pero yo no estoy de acuerdo”.

PUBLICIDAD

Huertas relató que la decisión fue tomada por el equipo, pero muchos integrantes se enteraron a través de redes sociales y no tenían claridad sobre el proyecto. Al referirse a la reacción del público, señaló: “La mayoría (de los comentarios) negativo, porque nosotros sin decirlo... lo vamos a decir así, sin que la gente vea que estamos haciendo esto como oportunismo, porque no es así. Nosotros lo que estamos haciendo es alzar este legado de Yeison Jiménez y lo hemos hecho a pulso, con nervios, con miedo, en estos conciertos que hemos tenido”.

El propio Huertas insistió en que la banda funciona como una familia, subrayando: “Ya está Camilo, está Miguel, está Daniel, está Casi Loco, está Peluche, estamos todos, Mateo, Daniel, todos”. Frente a la alternativa de buscar un reemplazo externo, cuestionó: “¿Por qué no la seguimos nosotros?”.

PUBLICIDAD

El debate sobre la continuidad de la banda revela tensiones internas y el deseo de mantener la identidad original - crédito bandadelaventurero / Instagram

Y añadió: “Yo era el corista de Yeison Jiménez y agradecido con él. Pa’ toda la vida voy a estar agradecido con él (...) pero yo no estoy de acuerdo”, agregó, marcando distancia ante la posibilidad de participar en la iniciativa.

En redes sociales, la opinión pública se volcó a cuestionar intenciones y debatir la legitimidad de los cambios. Un usuario expresó: “Con el comentario de ‘otra vez voy a ser corista?’ que pensó? que ya muerto Yeison era la oportunidad perfecta para ser voz principal? como no que no es oportunismo”.

PUBLICIDAD

Otros mensajes, en tono crítico, consideraron que “si les hace falta un vocalista, porque así está muy suave”, mientras que algunos apelaron al ejemplo: “Recuerden que decían que nadie podía reemplazar a Rafael Orozco en el Binomio, y llegaron artistas que mantuvieron”.

El debate incluyó opiniones sobre el respeto al legado y la oportunidad de renovación. “Deberían de dejar la banda como está y seguir el legado”, sugirió una voz, a lo que se sumó: “Deben darle la oportunidad a su equipo. Se lo merecen”. Hubo, además, cuestionamientos directos sobre las motivaciones económicas: “Rafa solo quiere llenar sus bolsillos... les deseo suerte a todos... y el tiempo me dará la razón”.

PUBLICIDAD

El futuro de la agrupación tras la muerte de Yeison Jiménez sigue generando opiniones divididas entre músicos y fanáticos - crédito bandadelaventurero / Instagram

En la historia musical colombiana existen antecedentes de agrupaciones que han sobrevivido y evolucionado tras la partida de sus voces originales. Guayacán Orquesta, famosa por su renovación constante, ha mantenido su sello a pesar de los cambios.

El maestro Nino Caicedo, en entrevista con Infobae Colombia, en enero de este año, fue claro: “Los cambios a través de la trayectoria de Guayacán desde que empezamos han sido unas cosas preciosas… de toda índole”. Sin embargo, aceptó la dificultad de estos procesos: “Muchas veces ellos se van, los músicos determinan irse, inclusive determinan irse en momentos que uno no necesita que se vayan. Los músicos son sin alma, así son”.

PUBLICIDAD

Otro caso muy recordado es el del Binomio de Oro de América que resalta por la sucesión de figuras como Jean Carlos Centeno y Jorge Celedón tras el fallecimiento de Rafael Orozco, lo que consolidó una segunda etapa de éxitos y permitió que otros nombres importantes pasaran por la agrupación, demostrando que la transformación puede ser también una forma de permanencia.