Nueva pugna entre movimiento de Francia Márquez y Roy Barreras por curules afro

El Movimiento Soy porque somos, organización que lidera la precandidata afrocolombiana Francia Márquez, y la Alianza Democrática (ADA), partido del senador Roy Barreras, ambos adscritos al Pacto Histórico, tienen una fricción por el uso del logo de la agrupación en la tarjeta electoral para las curules de la circunscripción especial afrocolombiana.

¿La razón? Milimetría política : mientras ADA exhibe la imagen del Pacto Histórico, Soy porque somos presenta su propia imagen, lo que conllevaría una desventaja en las urnas para el partido que lidera Márquez, una de las figuras emergentes de la política colombiana, quien busca, de no ganar la consulta interna del Pacto Histórico, sumar como vicepresidenta a la posible candidatura de Gustavo Petro.

El asunto no es un nudo gordiano: por ley, el logo de una agrupación política no puede aparecer dos veces en el mismo tarjetón, motivo por el cual líderes afro cercanos a Francia Márquez no ocultan su molestia ante Roy Barreras, a quien señalan de incumplir acuerdos entre ambos partidos.

En cuanto a esta molestia, el senador Barreras declaró en La FM que no tendría problema alguno conque Soy porque somos utilice el logo del Pacto Histórico en la tarjeta para las curules afro. Sin embargo, las afirmaciones del senador no superarían el gesto de buena voluntad ante la prohibición expresa del Consejo Nacional Electoral.

Ante esta situación, cursa en ese mismo órgano una demanda que busca retirar el logo del Pacto Histórico de la tarjeta electoral. La determinación se espera para los siguientes días, dado que las legislativas y las consultas partidistas están a poco más de un mes de su realización.

Francia Márquez no ha emitido un pronunciamiento con respecto al uso del logo del Pacto Histórico, pero no es el único impasse desde que su movimiento se incorporó a dicha plataforma política.

El pasado 11 de enero, Márquez presentó al país su lista única a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras.

En diciembre de 2021, la conformación de listas trajo consigo una fuerte crisis en el Pacto Histórico porque no se incluyeron dentro de los primeros 20 puestos al Senado a los integrantes del movimiento Soy Porque Somos.

En su momento, la precandidata envió un duro mensaje: “Muy bien Gustavo Petro, felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos. Nosotros seguiremos honrando la palabra con el País”, aseveró en un trino de respuesta al líder de Colombia Humana, donde celebró la adhesión del movimiento ‘Independientes’ del alcalde de Medellín, con la candidatura del exconcejal Alex Flórez.

A Márquez no le respetaron los acuerdos frente a los dos candidatos afro que ella apoyaba para el Senado por esa alianza y después de varios días anunció que los tres candidatos a la Cámara si irán en alianza con el Pacto Histórico.

Los avalados son Alí Bantú Ashanti, Ariel Rossebel Palacios e Idalmy Minota Terán para que lleguen al Congreso de la República en la coalición del Pacto Histórico.

Pese a las turbulencias, Francia Márquez anunció que no se retiraría del Pacto Histórico y que seguirá en la competencia con Gustavo Petro para las consulta interpartidista del próximo 13 de marzo.

