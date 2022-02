“Tú no eres el dueño del pacto”: presidente del Polo Democrático se enfrenta a Roy Barreras por Francia Márquez

Los dardos de Francia Márquez a Roy Barreras dentro del Pacto Histórico. Fotos: Colprensa.

Twitter fue nuevamente un lugar de pujas y recriminaciones en el sector político, esta vez fue entre los integrantes del denominado Pacto Histórico debido al incumplimiento en uno de sus acuerdos, esto abría llevado a la pre candidata presidencial Francia Márquez y el presidente y senador del Polo, Alexánder López ha mostrar su claro descontento a través de redes sociales.

“@RoyBarreras !NO JODAS MÁS! Tu no eres el dueño del Pacto. -El Pacto es con la gente, acá no hay gamonales. -Bájate de la nube, aquí no hay acuerdos personales, somos un colectivo democrático. -Francia Márquez no está sola, ella se respeta, encarna las luchas de la patria”, mencionó Alexánder López, presidente y senador del Polo Democrático al responder un comentario hecho por el candidato al senado Roy Barreras, que comentaba una publicación del medio digital El Colombiano titulado ‘La jugadita de Petro para embolatarle la vicepresidencia a Francia Márquez’.

En la publicación del medio digital mencionaron que el previo acuerdo que se tenía para que el segundo puesto con más votación en la consulta fuera la formula a la vicepresidencia por parte del candidato presidencial del Pacto Histórico, fue cancelado por el líder de la Colombia Humana por posibles intereses.

“Hizo una nueva ‘jugadita’ con la que terminó enredando la entrega de la fórmula vicepresidencial, que ahora convirtió en su carnada para tratar de atraer la alianza con el oficialismo del Partido Liberal o, en su defecto, con la Coalición Centro Esperanza” opinó el medio comunicativo en su reporte.

Acerca de esto el candidato Roy Barreras comentó en sus redes antes de que mencionara algo el presidente del Polo Democrático Alexánder López: “No hay jugadita. El acuerdo x q el 2 en la consulta fuese fórmula vicepresidencial lo hizo Petro conmigo en Feb/21 meses antes de q llegara Francia. En Nov yo relevé a Petro de ese compromiso porque todo candidato debe tener libertad para escoger su fórmula”, mencionó el candidato al Senado Barreras, resaltando la importancia de la autonomía al escoger una formula.

Pero algo muy distinto opina la pre candidata Francia Márquez, quien mira este tipo de comportamientos como actitudes tomadas por parte de la política tradicional: “El pacto de es con la gente. No podemos dar continuidad a las prácticas políticas amañadas han puesto a los colombianos a vivir en la miseria. No señor, no todo vale”, comentó en un trino Francia.

El candiato Barreras solamente respondió al presidente del Polo Aléxander López de igual manera a través de un trino, señalando que hacen parte de la misma colectividad: “Lamento la salida de tono ante la verdad. Quo Vadis Alex? Es mas, cuando anunciamos el acuerdo entre la @fuerzadelapaz / ADA tambien fundador del @PactoCol, tu candidato era Petro. Bienvenida Francia, digna y valiente,pero también bienvenidos otros liderazgos pro paz para ganar”.

Sobre la manera que será escogido el candidato a la vicepresidencia que acompañe al o la representante del Pacto Histórico, mencionó el portal digital El Colombiano, que se tendrá prioridad por quien lleve mayor cantidad de votos, poniendo como un mínimo 500.0000 para poder aspirar al cargo.

No solo sería afectada Francia, sino también Camilo Romero, Arelis Uriana y Alfredo Saade, quienes ya no serían primeras opciones para el cargo de vicepresidente.

Acerca de esto el ex gobernador de Nariño y pre candidato Romero habló, no estuvo tan molesto como la candidata Francia, pero sí habló de una mecánica electora, un terminó muy similar para hablar de maquinaria. “Ese tema vicepresidencial a mi modo de ver es de mecánica electoral al interior del Pacto, que tendremos que conversar. Hay que darle espera, será un tema de lectura del momento del país”, mencionó Camilo Romero.

