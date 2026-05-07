Colombia

El coronel William Castellanos, ex hombre de seguridad de Gustavo Petro, fue acusado por el presidente de traición: así lo defienden desde su entorno

Las circunstancias que rodearon el traslado aéreo del entonces candidato a la Presidencia son motivo de controversia, tras revelarse nuevas pruebas sobre la intervención de figuras cercanas a redes de contrabando y versiones opuestas sobre los pasajeros listados

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Gustavo Petro y Diego Marín Buitrago - crédito @infopresidencia/X/Policía
El vuelo de Gustavo Petro en 2021 genera controversia por los vínculos entre la avioneta utilizada y Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo - crédito @infopresidencia/X/Policía

El registro de un vuelo realizado por Gustavo Petro en noviembre de 2021, cuando era candidato presidencial, ha generado controversia por la presencia de figuras vinculadas al contrabando y el rol de su jefe de seguridad.

Allegados al coronel (r) William Castellanos salieron en su defensa tras las versiones que lo relacionan con una presunta infiltración por parte de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”.

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El entorno cercano de Castellanos recalcó que el oficial sí aparece en el video del abordaje, pero negaron cualquier vínculo con intentos de infiltración.

“Es el señor que se ve con tapabocas detrás del señor Presidente, de camiseta blanca y zapatos negros es el coronel Castellanos. Es imposible que él haya grabado el video porque se ve que tiene su celular en la mano cuando el candidato se estaba subiendo y no lo estaba grabando”, le dijo una persona cercana al coronel Castellanos a El Tiempo.

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Las versiones difieren sobre si el coronel retirado William Castellanos, jefe de seguridad de Gustavo Petro, aparece en el video del abordaje - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Las versiones difieren sobre si el coronel retirado William Castellanos, jefe de seguridad de Gustavo Petro, aparece en el video del abordaje - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Además, resaltaron que no pudo grabar el video, ya que “tiene su celular en la mano cuando el candidato se estaba subiendo y no lo estaba grabando”. Así mismo, negaron cualquier relación con Diego Marín Buitrago y remarcaron que Castellanos ha trabajado responsablemente en la seguridad de Petro desde su alcaldía en Bogotá.

Fuentes cercanas al oficial explicaron a El Tiempo que “no existe evidencia que involucre a Castellanos en intentos de infiltración o en gestiones con ‘Papá Pitufo’”.

Destacaron que su función siempre ha sido la protección de Petro y su equipo, sin nexos con personas ajenas a esa labor. A pesar de los señalamientos, Castellanos fue contactado por el diario pero optó por no pronunciarse sobre el caso.

César Augusto Valencia Mosquera, señalado como emisario de 'Papá Pitufo', logró asistir a un evento de campaña de Gustavo Petro en Cali, generando nuevas dudas sobre los controles de seguridad en el proceso electoral - crédito montaje Infobae (César Valencia/LinkedIn y Presidencia)
Las imágenes de abordaje y los chats entre César Valencia y la firma 2 Group SAS revelan cómo se coordinó el vuelo para la campaña presidencial de Petro - crédito montaje Infobae/César Valencia/LinkedIn/Presidencia

Según la información difundida por diversos medios, el vuelo, contratado por César Augusto Valencia por un pago de $7.200.000, se realizó entre Cali y Buenaventura.

El registro del abordaje se conoció junto con detalles sobre la propiedad de la aeronave, perteneciente a la empresaria Martha Lucía Núñez Moncada.

Valencia, identificado como emisario, gestionó el vuelo y facilitó una lista de pasajeros en la que figuraban Gustavo Petro, William Castellanos y otros miembros del equipo.

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien relató a Blu Radio que Valencia buscaba insistentemente que la campaña aceptara apoyo de ‘Papá Pitufo’.

Rodríguez afirmó: “Al señor Valencia lo conozco, es el que estaba merodeando e intentando convencernos por todas partes a que recibiéramos los apoyos del señor ‘Papá Pitufo’. Le dijimos al presidente y se molestó obviamente. Esas fotos las tuvo que haber tomado una persona muy cercana a ‘Papá Pitufo’ que era una infiltración, el señor William Castellanos”.

A esta versión se sumó Felipe Tascón, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que participó activamente en la campaña de Petro.

Tascón declaró a Semana que en el video “se ven todos los que iban en la avioneta menos William”, y que notificó este dato a la Fiscalía General de la Nación. Además, mencionó que antes del viaje se verificaron las matrículas de la aeronave.

"se ven todos los que iban en la avioneta menos William", dijo Felipe Tascón, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) - crédito @felipetascon57/X
"se ven todos los que iban en la avioneta menos William", dijo Felipe Tascón, exdirector del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) - crédito @felipetascon57/X

La documentación revelada, por El Tiempo, en febrero de 2025 confirmó que la avioneta era propiedad de Núñez Moncada y que el pago y la coordinación estuvieron a cargo de Valencia. En los chats, Valencia incluía a Castellanos entre los pasajeros y resaltaba que el jefe de seguridad estaba informado de la operación.

“Cali-Buenaventura: Gustavo Petro, William Castellanos, Javier Camargo, Señor Augusto, María Antonia, Luis Prensa, dos empresarios que regalaron el vuelo”, dice uno de los chats revelados por el medio citado.

El caso ha puesto en debate los mecanismos de seguridad en campañas presidenciales en Colombia y la posibilidad de que actores con antecedentes penales intenten acercarse a figuras políticas.

Las declaraciones cruzadas sobre la presencia de Castellanos en el vuelo y la existencia de registros, listados y pruebas documentales permiten reconstruir los hechos, aunque la responsabilidad y transparencia en la gestión de la seguridad siguen generando interrogantes.

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