El colombiano Carlos Bacca terminaría su temporada Europea, su equipo le anunció el fin de su contrato

Bacca no continuaría como jugador del Granada para la próxima temporada. En la foto: Carlos Bacca. (Colprensa - Diego Pineda)

El Granada no está teniendo una buena campaña en la presente edición de LaLiga. Ocupa la posición número 17, muy cerca de los puestos de descenso, y apenas ha conseguido 1 punto en los últimos 6 juegos que ha disputado. Además, recientemente se conoció la noticia de que es uno de los equipos menos sostenibles, en materia económica, del fútbol español.

El entrenador Rubén Torrecilla, más allá de los resultados, parece contar con el apoyo de la administración para culminar la presente temporada, aunque ya se rumorean nombres que puedan sustituirlo. El reto de Torrecilla al asumir como DT del Granada era mayúsculo, y aún lo es. No ha conseguido lo esperado y la afición empieza a mostrar su incomodidad, tanto con las directivas y el entrenador como con algunos de los jugadores.

Uno de los nombres que ha sido puesto en duda en estos días, precisamente, es el de Carlos Bacca, quien junto al también colombiano Neyder Lozano, no sería renovado para la próxima temporada. El futbolista de 35 años, que ya lleva diez años jugando en Europa al más alto nivel y ha vestido las camisetas de equipos como el Sevilla FC, AC Milan y el Villarreal Club de Fútbol, no está teniendo un buen presente y esa sería la razón principal por la que el club no estaría dispuesto a renovar su contrato.

Reseña el diario MARCA, que su vínculo con el equipo andaluz, firmado a mediados de 2021, tiene una cláusula que indica que para prorrogar su estadía debe cumplir con un número mínimo de partidos jugados y, a día de hoy, dicha condición no se está cumpliendo. El de Puerto Colombia está demasiado lejos de las expectativas. Apenas ha participado de 15 encuentros de liga y 2 de copa, sumando una asistencia en el certamen principal y un gol en el otro. No juega desde el pasado 23 de enero y su plaza estaría siendo desperdiciada, cuando el conjunto dirigido por Torrecilla podría utilizarla en otro extranjero de mejor rendimiento.

En la plantilla actual del Granada hay 3 futbolistas colombianos, aparte de Bacca, cada uno con presente muy distinto: el ya mencionado Neyder Lozano, que es defensor, Santiago Arias, lateral derecho e internacional con la Selección Colombia, y Luis Suárez, delantero. Sin importar sus actuaciones, lo cierto es que la realidad de su club no les acompaña. De seguir por la misma senda estarían descendiendo al final de la temporada.

Todo parece indicar, entonces, que Carlos Bacca estaría cerca de retornar al fútbol colombiano, saliendo por la puerta de atrás de la liga española. Una vez más es el Junior de Barranquilla el equipo con el que se le relaciona. ¿Se concretará o surgirá otro equipo interesado en contar con sus servicios?





