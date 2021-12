Carlos Bacca coquetea con el Junior de Barranquilla: “Me pueden llamar y se puede llegar a buenos términos”

El delantero colombiano Carlos Bacca, en una imagen de archivo. EFE/ Miguel Ángel Molina

A mediados de 2021, luego de que rescindiera su contrato con Villarreal, Carlos Bacca sonó como uno de los posibles fichajes de Junior de Barranquilla para luchar por el título de la Liga BetPlay 2021 II. Sin embargo, el delantero nunca llegó a la capital del Atlántico y, por el contrario, firmó con el Granada, con el que tiene contrato hasta junio del año que se avecina. Eso sí, quiere volver al cuadro Tiburón para retirarse como profesional.

En conversación con El Heraldo, el nacido en Puerto Colombia afirmó que cuando llegue la hora de dar un paso al costado como futbolista buscará hacerlo ante su gente, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, portando la camiseta del Junior, donde jugó entre 2007 y 2011 —salvo un semestre en el balompié venezolano—, antes de dar un salto al Viejo Continente: como fichaje del Brujas (Bélgica).

“Las puertas las tengo abiertas para Junior, soy hincha y, como siempre digo, me quiero retirar ahí. Cuando los directivos quieran, me pueden llamar y se puede llegar a buenos términos para poder sumarnos a Junior. Creo que está más cerca”, sostuvo el ariete de 35 años en el medio regional.

Bacca también contó que uno de los más interesados en su regreso al Junior, pero no a mediados del semestre pasado, como se especuló, sino recientemente, fue Arturo Reyes, que recientemente fue destituido de su cargo para dar paso al argentino Juan Cruz Real.

“Con el único que hablaba de Junior era con Arturo Reyes, él sí siempre tenía la ilusión y las ganas de que yo volviera, pero lastimosamente lo sacaron (...). Me preguntaba sobre mi situación y me contaba que tenía ganas de que me sumara a su proyecto. Lo veníamos hablando, las cosas estaban avanzadas”, reconoció El Chacal, el único cafetero que se ha logrado coronar tres veces campeón de la Uefa Europa League, dos con el Sevilla (2014 y 2015) y una con el Villarreal (2021).

Carlos Bacca jugó con Colombia el mundial de 2014 y 2018. (AFP)

Carlos también comentó que si bien no llegó a hablar con algún directivo de Junior sobre volver, sí lo hizo con el guardameta y capitán del equipo, el uruguayo Sebastián Viera.

“Puedo decir que hablé con Sebastián Viera, quien también me estaba llamando para que me sumara y le dije lo mismo: que tenía muchas ganas, pero que no dependía de mí. Con los directivos no tuve contacto. Tengo buena relación con ellos, pero no se habló de volver”, añadió.

En el diálogo con el rotativo del Caribe quien fue internacional con la selección Colombia también explicó lo difícil que será para Juan Cruz Real contar con su equipo con jugadores de renombre como Miguel Ángel Borja y Fernando Uribe, porque ello implica una mayor exigencia de resultados de la hinchada. Eso sí, le deseo lo mejor en su proceso.

“Están llegando grandes jugadores y grandes nombres, pero ahora el entrenador tiene que engranar bien esas piezas para que el equipo funcione, eso es lo más importante, y enamorar a la afición, que no es fácil. No va a ser fácil porque con las contrataciones que están haciendo la exigencia va a ser máxima. Esperemos que Junior llene las expectativas y que ojalá le vaya bien al nuevo entrenador, si le va bien a él, le va bien a Junior”, concluyó Bacca, quien esta temporada suma un gol y tres asistencias en 14 partidos disputados.

