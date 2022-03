Por qué ‘Dibu’ Martínez tuvo que ir al psicólogo luego de los penales contra Colombia en la Copa América

Edwin Cardona no pudo concretar su penalti contra Emiliano Martínez en las semifinales de la Copa América 2021. Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino

Uno de los momentos más emotivos de la última Copa América fueron los penales entre la Selección Colombia y la Selección Argentina en la ronda de semifinales. El portero de la ‘Albiceleste’, Emiliano Martínez, es recordado por las intimidaciones lanzadas contra los jugadores del combinado ‘Cafetero’, ocasionando que muchos de ellos no pudieran concretar sus cobros.

El cruce con Yerry Mina, por ejemplo, se llevó gran parte de las miradas de los aficionados. Antes de que el defensor del Everton efectuara su disparo, ‘Dibu’, como es conocido popularmente, empezó a gritarle: “¡Mirá que te conozco, mirá que te como, hermano!”. Así mismo ocurrió con otros jugadores, como Edwin Cardona, Dávinson Sánchez y Miguel Borja. Finalmente, Martínez atajó tres penales y clasificó a Argentina a la final.

Lo que para muchos especialistas representó la consagración del ‘Dibu’ en la seleccion ‘Albiceleste’, para él supuso un martirio, según se pudo conocer recientemente. En diálogo con Prime Video, plataforma digital de streaming, el guardameta argentino confesó que tuvo que acudir al psicólogo por la gran cantidad de emociones que vivió.

AMDEP6359. BRASILIA (BRASIL), 06/07/2021.- El arquero Emiliano Martínez celebra tras atajar en la tanda de penales contra Colombia. Copa América 2021. Estadio Mané Garrincha de Brasilia (Brasil). Foto: EFE/Fernando Bizerra

“En ese momento solo sentía que tenía que llorar. Lloré durante toda la Copa América, era como un niño, tenía muchas emociones. Me fui al vestuario y me encontré llorando solo y todos me decían ‘¿por qué estás llorando? Si estamos en la final’, pero es que yo solamente no aguantaba”, dijo el arquero del Aston Villa, en primera instancia.

Seguido de esto, Martínez relató que su vida cambió por completo, ya que en la opinión pública solo se comentaba sobre la tanda de penales, su popularidad en las plataformas digitales aumentó y lo requerían con frecuencia para hablar de lo sucedido.

“Después del partido, lo primero que hice fue llamar a mi psicóloga solo para calmarme. Pasé de tener 700 mil seguidores a 2.4 millones en un día. Miles de comentarios, entrevistas… Y yo no quería hacer nada, solamente era una semifinal, así que pasé horas hablando con mi psicóloga y entonces en la final con Brasil comencé el partido muy relajado, como si no estuviera jugando una final”, agregó.

Cabe recordar que, antes de la Copa América, Franco Armani estaba acostumbrado a llevarse la titularidad en el arco de Argentina. Sin embargo, y a raíz de las incosistencias en sus pruebas de covid-19 previas al certamen, ‘Dibu’ fue el encargado de tapar en todos los encuentros, a excepción del duelo ante Bolivia en la fase de grupos.

Lo cierto es que, según expresó en la citada plataforma, la plantilla sentía una gran responsabilidad al ser la última Copa América de Lionel Messi. “Me tocó ser titular en la Copa América. Argentina tenía mucha presión, Messi nunca había ganado un torneo así de grande en su vida, entonces él habló diciendo que iba a ser su última Copa y que por eso iba a darlo todo, yo tenía la piel de gallina, con Messi diciendo eso...”.

Luego de varias finales perdidas, la selección Argentina finalmente pudo volver a levantar un título tras derrotar a Brasil en la Copa América 2021. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo

El presente de Colombia y Argentina, ocho meses después de los penales, es muy diferente. Por un lado, la selección ‘Tricolor’, dirigida por Reinaldo Rueda, se apega a un milagro para clasificar al Mundial de Catar 2022 en las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas. Con apenas 17 puntos, el combinado ‘Cafetero’ es séptimo y depende de los resultados de Chile, Perú y Uruguay para decir ‘presente’ en la Copa del Mundo.

Por otro lado, el equipo ‘Albiceleste’, ya clasificado desde el año pasado, continúa extendiendo su invicto y, tras la victoria contra Colombia en la última jornada de eliminatorias, llegó a 29 partidos sin conocer la derrota. De esta forma, los dirigidos por Lionel Scaloni se acercan al récord de 31 encuentros , alcanzando bajo el mando de Alfio Basile entre febrero de 1991 y agosto de 1993.

