Ingrid Betancourt desató nueva polémica por sacarle a relucir episodio de depresión a Gustavo Petro

El debate presidencial de este lunes 14 de marzo, organizado por el diario El Tiempo y la revista Semana dejó un durísimo enfrentamiento entre sus tres participantes: Gustavo Petro, Ingrid Betancourt y Federico Gutiérrez. Uno de los momentos que más se viralizó fue cuando la aspirante de Verde Oxígeno le sacó en cara al alfil del Pacto Histórico un problema de salud mental que enfrentó años atrás.

Petro y Betancourt empezaron a enrostrarse sus cargos públicos del pasado y hasta Piedad Córdoba salió a relucir luego de que la candidata cuestionó que el petrismo recibiera a “secuestradores” y políticos tradicionales.

En ese momento, el candidato del Pacto Histórico respondió pidiendo que no se le calumniara y explicó cómo se conformaron los grupos políticos para las elecciones legislativas. “No me calumnie. Comunes es una lista que pactó con el gobierno Santos, que hizo una elección independiente al Pacto Histórico. En el Pacto Histórico no hay un solo miembro de Comunes”, contestó Petro.

Fue ahí donde se calentaron los ánimos y el candidato le recordó a Betancourt que ella trabajó como asesora en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de César Gaviria. Esta situación sería contradictoria, dado que Ingrid ha sido de las principales críticas de que el hoy jefe del liberalismo se le una a Petro.

“¿En qué gobierno trabajabas tú cuando fuiste nombrado en la Embajada de Bélgica?”, respondió Betancourt, a lo que Petro aseguró que se fue a ese país porque lo querían matar en Colombia y no perdió oportunidad para hacerle otro cuestionamiento a su contrincante en las urnas.

“Tú que fuiste a visitarme a mi casa en Bélgica acompañada de Carlos Alonso Lucio. ¿Con qué teoría trataron de convencerme? No me voy a meter en la discusión interna porque no quiero entrar en intimidades”, cuestionó el candidato presidencial.

Ahí, Ingrid Betancourt lanzó el reprochable mensaje por el que la cuestionan desde diferentes sectores del país, por exponer la salud mental del también jefe de la Colombia Humana. “No reescribas la historia, el país sabe la lucha que yo di contra Samper. Mientras que tú estabas en tu embajada, yo daba la pelea aquí, denunciando la financiación (de Samper)”, expresó y se registró el siguiente intercambio de mensajes.

“Me iban a matar y renuncié, ¿sabes por qué?”, dijo Petro.

“Yo creo que tú tienes alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo”, dijo la candidata de Verde Oxígeno”, contestó Íngrid Betancourt.

Reacciones del país político

Esos comentarios desataron la reacción de la opinión pública y desde los simpatizantes de Petro, hasta algunos contradictores, así como cientos de internautas, la emprendieron contra Betancourt por usar la salud mental de alguien como estrategia política.

“Lo siento, pero Íngrid Betancourt cayó muy bajo hoy. Qué mal ser humano que es”, escribió la congresista Katherine Miranda.

“Reprochable que Íngrid Betancourt utilice una enfermedad como la depresión para hacer política. Que alguien le cuente que en 2021 se suicidaron 2.350 personas, 1.903 hombres, 447 mujeres y entre ellos 255 menores. Una de las tasas más altas en los últimos años”, señaló la senadora electa Martha Peralta Epieyú.

“He sufrido de depresión y gracias a Dios y a mi familia salí adelante. Por el odio que infunden Íngrid Betancourt y Federico Gutiérrez es que es que quiero que Petro sea nuestro presidente. Mi papá tiene Alzheimer y sin lugar a dudas es mucho más humano que esos dos”, escribió en Twitter el exprecandidaro del petrismo Alfredo Saade.

“¿Qué hay de malo en tener depresión y estar derrumbado. ¿Eso no hace parte del ser humano? Lo que sí es muy grave en una persona, es ser oportunista”, cuestionó la defensora de derechos humanos y directora de la Asociación Minga, Diana Sánchez Lara.

Como estos, son cientos los comentarios en los que cuestionan a la candidata de Verde Oxígeno.

Ingrid se defiende

Tras la polémica, la mujer se justificó y aseguró no arrepentirse del polémico momento que no ha dejado de discutirse en la opinión pública.

“Yo no soy médico, yo expreso una situación que fue como la interpreté en su momento, pero no tengo ningún conocimiento de su estado de salud en ese momento. Fue una manera coloquial de expresar los recuerdos de lo que vi en ese momento. No me arrepiento para nada. Cuando uno está hablando de las situaciones de la vida, uno habla de cómo las vio”, comentó la candidata a los micrófonos de la emisora BluRadio, mientras aseguró que entre hombres si se pueden agredir y condenó a quienes la juzgan por sus dichos.

Y agregó: “Nos hemos vuelto muy correctamente políticos y ya no podemos decir nada, pero esa es la realidad humana. Todos tenemos enfermedades, situaciones, el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté, digamos, afectando a aquellos que padecen esa enfermedad, esa situación o ese momento de la vida”, sostuvo.

