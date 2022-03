Estas fueron las conclusiones de la reunión de Sergio Fajardo con la Coalición Centro Esperanza

Sergio Fajardo se reunió con los integrantes de la Coalición Centro Esperanza. Foto: Twitter @sergio_fajardo

Luego de una reuníón que se extendió por más de cinco horas, el candidato presidencial, Sergio Fajardo, se pronunció sobre los desafíos que tendrá la Coalición Centro Esperanza, tras los resultados de las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo. De todas las alianzas en el tarjetón, la del ‘centro’ político fue la que obtuvo menor participación con cerca de 2.158.575 votos.

En el encuentro, que se desarrolló hasta la noche de este lunes, estuvieron presentes los demás exprecandidatos de la coalición: Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Alejandro Gaviria y Jorge Enrique Robledo. Así mismo, se lo vio a Humberto de la Calle, senador electo por la lista Alianza Verde y Centro Esperanza, y Juan Fernando Cristo, coordinador de la campaña.

Ante los señalamientos sobre posibles divisiones al interior de la coalición, en la reunión se buscó definir una estrategia para remontar los resultados en la carrera electoral. Así lo evidenció Fajardo, quien se pronunció luego de dialogar con los demás integrantes de la alianza política y llamó a “trabajar de manera conjunta”.

“Somos los únicos capaces de unir nuestro país. Iremos mucho más allá de la jefatura de debate compartida. Cada uno va a tener un papel y una responsabilidad que vamos a hacer pública, porque nos tenemos que desplegar desde múltiples frentes, como lo son el frente territorial, los programas temáticos y contactos con otros grupos”, sostuvo el candidato presidencial en primera instancia.

“Es nuestro reto convocar a las cerca de 8 millones de personas que no participaron en estas elecciones. Convocarlas, invitarlas y seducirlas, para que participen alrededor del cambio que proponemos”, agregó, dejando en claro que la coalición de la Centro Esperanza “pasará a la segunda vuelta y derrotará a Gustavo Petro”.

Captura de pantalla

Así mismo, a través de su cuenta en Twitter, Fajardo sostuvo que la única manera de lograr un “cambio profundo” en el país es “sin más divisiones”. “Esto apenas empieza, ya hemos demostrado que sabemos corregir y remontar. Vamos a ganar la presidencia. Confíen en nosotros”, concluyó.

Recordemos que, en las últimas horas, Fajardo descartó una alianza con Federico Gutiérrez, luego de que este lo invitara a “dejar la soberbia y la arrogancia”. Para el exgobernador de Antioquia, ‘Fico’ representa al candidato del uribismo: “Vamos a una misma película y esa no es una película buena para Colombia”, sentenció.

La sentencia de Íngrid Betancourt contra Sergio Fajardo:

En la noche de este lunes se llevó a cabo un debate, en alianza entre Semana y El Tiempo, donde estuvieron presentes Gustavo Petro, ‘Fico’ Gutiérrez e Íngrid Betancourt. Esta última aprovechó para enviarle unas pullas a Sergio Fajardo, quien no estuvo presente en el encuentro.

Betancourt, candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, sostuvo que ella representa el ‘centro’ político, alejada de las maquinarias políticas, y no el exalcalde de Medellín. “Sergio Fajardo está ausente, él debió estar acá, lo invitaron, él debió estar acá, pero él está mandando un mensaje muy claro al país, él no es el líder para esta contienda”, manifestó.

Posteriormente, la también exsenadora manifestó que tiene “ganas de que este país salga y viva de otra manera, no con el odio que destilan los extremos. Lo vamos a unir de otra manera, no por ideologías, yo no tengo problema ni con la izquierda ni con la derecha. Hay gente extraordinaria en los dos bandos”.

“No importa quién llegue, cómo llegue, lo importante es ganar. No importa cuál sea la financiación o los apoyos. Aquí hay populismos de derecha y populismos de izquierda”, concluyó Betancourt, a modo de crítica contra ‘Fico’ y Petro.

En la imagen, Íngrid Betancourt, candidata presidencial del partido Verde Oxígeno. Foto: Colprensa-Sergio Acero

