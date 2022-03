Yeferson Cossio consumió hongos alucinógenos y así se le vio en redes

Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio es una de las personas que más ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Ahora estaría en la mira de muchas personas luego de publicar algunos videos en sus historias en las redes sociales en lo donde consumió hongos alucinógenos y no se le ve en el mejor estado debido a los efectos que estos le produjeron.

A todo esto se suman las críticas que han llovido en las redes sociales luego que se filtrara un video en el que se está besando con Aida Victoria Merlano, poco tiempo de haberse confirmado su ruptura amorosa con Jenn Muriel.

Pese a que Cossio manifestó y prometió en sus redes sociales que dejaría de compartir asuntos de su vida personal y que se dedicaría 100 % a contenido para sus seguidores, parece que pasó por alto este hecho cuando publicó los videos en sus historias tras haber ingerido hongos alucinógenos.

“Voy a disfrutar mucho esto parce”, dijo Cossio en la primera historia que publicó en Instagram, sin embargo, se le pudo ver bastante afectado por los primero efectos de los alucinógenos. En una segunda historia publicada, se ve con náuseas, congestión y una leve dificultad para respirar. Incluso, dijo: “No, no, Papá aquí voy, no mentiras, mentiras”.

Es importante recordar que el uso de hongos alucinógenos también son utilizados como medicina espiritual, incluso para sanar algunos aspectos físicos y mantener equilibrado emocionalmente el cuerpo. Yeferson, manifestó posteriormente que hacía esto con el din de poder sanar las cargas y la presión que ha llevado en los últimos días.

Publicación de Yeferson Cossio en redes sociales.

Después de lo sucedido y de que se filtrara el video con Aida Victoria Merlano, Yeferson Cossio salió a defender a Jenn Muriel, su expareja y a la influenciadora barranquillera. Además señaló que él puede meterse con cualquier persona ya que es un hombre soltero. “Si me quieren joder a mi por todo? Háganle, pero no jodan a los demás”.

“No especulen más, tampoco tienen que hablar cosas que no son: Jenn y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas atrás. Terminamos bien, pero duele como un hijuep*ta y ella está peor que yo, obviamente, pero es necesario porque ambos en muchas cosas importantes de la vida queremos cosas diferentes”, afirmó el influenciador paisa.

También aclaró varios en sus redes sociales varios puntos y defendió a Jenn y a Aida de lo sucedido y tras recibir varios comentarios negativos. Afirmó que, “Jenn no fue engañada, nuestra relación ya había terminado hace tiempo, aunque no lo hice público. (Todos mis seguidores ya lo sabían, era tan obvio)”.

Y agregó que “Nadie es ninguna “perra” puesto que quien sea que se meta conmigo, se está metiendo con hombre soltero. Y más importante, en el vídeo de hoy me vi afectado simplemente por no haber hecho pública nuestra ruptura antes y que me hayan visto con alguien más, no quería poner a Jenn en la boca de nadie”.

“Fin del tema, no pienso volver a decir una palabra más del hecho”, con esto concluyó el influenciador. Tras la polémica generada, Aida Victoria Merlano también se pronunció en sus redes sociales y aseguró que, “Ahórrense las especulaciones, yo no me estoy escondiendo de nada (...) Sí salí con Cossio y, de hecho, estoy con él aquí en Bucaramanga en una reunión puntal de un tema que a mí me interesaba”.

