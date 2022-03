Yeferson Cossio salió a defender a Jennifer Muriel y a Aida Merlano: “Yo me meto con quien me dé la gana, soy un hombre soltero”

En su cuenta de Instagram, Yeferson Cossio se defendió de la polémica que se ha generado después de la ruptura amorosa con Jennifer Muriel, y el rumor de un supuesto amorío con Aída Victoria.

“Si me quieren joder a mi por todo? Háganle, pero no jodan a los demás”, expresó Cossio en el comienzo de la publicación.

El influenciador antioqueño siguió con: “Lo que yo haga con mi vida sentimental no es relevante, lo único que importa aclara es:

1. Jenn no fue engañada, nuestra relación ya había terminado hace tiempo, aunque no lo hice público. (Todos mis seguidores ya lo sabían, era tan obvio)

2. Nadie es ninguna “perra” puesto que quien sea que se meta conmigo, se está metiendo con hombre soltero.

3. Y más importante, en el vídeo de hoy me vi afectado simplemente por no haber hecho pública nuestra ruptura antes y que me hayan visto con alguien más, no quería poner a Jenn en la boca de nadie”.

“Fin del tema, no pienso volver a decir una palabra más del hecho”, finalizó Yeferson en su publicación.

Así se defendió el influenciador antioqueño en su redes sociales Foto: Instagram @yefersoncossio

El beso entre Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano que confirmaría el amorío

Un verdadero revuelo ha causado el rumor de que Yeferson Cossio y Aída Victoria Merlano tendrían un amorío, el cual se suscitó tras confirmarse la ruptura entre el influenciador antioqueño y Jennifer Muriel, quien hasta hace un par de semanas fue su novia.

“No especulen más, tampoco tienen que hablar cosas que no son: Jenn y yo terminamos nuestra relación amorosa hace unas semanas atrás. Terminamos bien, pero duele como un hijuep*ta y ella está peor que yo, obviamente, pero es necesario porque ambos en muchas cosas importantes de la vida queremos cosas diferentes”, explicó el joven en horas recientes.

Pero más allá de su soltería, la teoría de que ahora Cossio está saliendo con la hija de la excongresista prófuga de la justicia colombiana, es que ambos fueron captados por un curioso muy cercanos y cariñosos durante una cita.

Y aunque ante las pruebas no pudieron negarlo, Merlano sí se mostró molesta por algunos comentarios hechos en su contra y aseguró que no tiene nada que esconder.

“Ahórrense las especulaciones, yo no me estoy escondiendo de nada (...) Sí salí con Cossio y, de hecho, estoy con él aquí en Bucaramanga en una reunión puntal de un tema que a mí me interesaba”, contestó la barranquillera.

De igual manera, salió al paso de quienes la señalan como la culpable de la ruptura entre Yeferson Cossio y Jennifer Muriel.

“El manejo público que quieran darle a sus relaciones o a sus rupturas es problema de cada quién. A mí no me involucren en una ruptura que no tiene nada que ver conmigo”, concluyó.

Sin embargo, ‘la prueba reina’ de que Cossio y Merlano son más que amigos fue conocida horas más tarde de hechos los pronunciamientos, cuando comenzó a circular en redes sociales un video en el cual se observa a ambos darse un cariñoso beso.

