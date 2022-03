¿Fin de los rumores?, Yeferson Cossio y Jenn Muriel no habrían terminado su relación

La pareja de influenciadores no habrían terminado su relación. Foto tomada de Instagram @YefersonCossio

El pasado 28 de febrero, las redes sociales se revolucionaron con las imágenes que circularon sobre un supuesto nuevo romance que nació entre Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano, pues la pareja fue vista en Bucaramanga expresándose diferentes muestras de cariño como besos y caricias en público.

Ante la pronta divulgación del contenido en los diferentes portales de entretenimiento, tanto Aida Victoria como Cossio, salieron a aclarar la situación. De parte de la barranquillera, sus declaraciones mencionaban que, “si salí con un hombre soltero”.

Por su parte, Yeferson Cossio expresó en un comunicado que su relación con Jenn Muriel habría terminado desde hace algunas semanas, pero él no se sentía preparado para salir a dar las declaraciones de forma pública.

“Terminamos bien, pero duele como un hijueputa y ella está peor que yo, obviamente, pero es necesario porque ambos en muchas cosas importantes de la vida queremos cosas diferentes”, aseguró Cossio en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, un nuevo rumor ha tomado fuerza en las diferentes plataformas digitales, pues un usuario de redes sociales aseguró que la pareja no ha terminado en ningún momento, que todo se trata de una estrategia de marketing de Jenn Muriel, Yeferon Cossio y Aida Victoria Merlano para un lanzamiento musical.

“Ellos no han terminado, Jenn va a lanzar una canción que se llamará ‘Son 2 no 3′, Aida y Yef son los modelos”, expresó el internauta.

El supuesto informante, asegura que esto se hace para que el tema musical que lanzará Muriel tenga las vistas suficientes para el inicio de su carrera musical: “lo sé porque vi dónde estaban grabando el video musical”, concluyó el mensaje.

Todo parece indicar que la influenciadora estaría pensando en estrenar un tema musical y todo sería una estrategia de marketing. Tomada de Instagram @rastreandofamosos

El comentario fue compartido por el portal de entretenimiento ‘Rastreando Famosos’ y se acerca a las 8.400 ‘me gusta’ de los usuarios de redes sociales, y entre los cerca de 1.000 comentarios que han expresado los internautas son varios los que apuntan que eso se sabía desde hace tiempo, que ya se están acostumbrando a hacer lo mismo cuando quieren hacer un lanzamiento.

Otros destacan que ya no saben cómo más llamar la atención y ese es el principal motivo por el que ya no creen que las diferentes acciones de los generadores de contenido.

“Podría ser verdad, Jenn ni siquiera ha borrado las fotos con él en Instagram”, “Llegar a ese nivel en una relación ya es otro nivel”, “Si es cierto, pues que alegría, porque yo si estaba muy triste por ella”, “La gente por marketing vende hasta la mamá”, “Ella sigue en la casa de Yeferson”, entre otros.

Cabe mencionar que tanto Yeferson Cossio y Jenn Muriel no han salido a afirmar ni desmentir tales afirmaciones que circulan en redes sociales sobre un presunto lanzamiento musical y que su relación efectivamente no ha terminado, sin embargo, la hermana del generador de contenido compartió un video de él muy triste y sin ganas de probar bocado.

“Amor mío, si quiere le traigo un ratico a Thiago, lo molesta y ya cuando se canse de molestarlo me lo llevo para la casa, ¿si?, en serio, yo sé que a usted le gusta molestar a mi niño”, expresó Cintia Cossio en sus ‘InstaStories’.

Además, el antioqueño compartió en sus historias de Instagram una imagen de un trino que hizo el pasado 10 de febrero, junto a una fotografía luciendo sus tatuajes en el cuerpo, que cita:

“Queridos detractores, ¿en verdad se sienten especiales por odiarme? Yo me odio a mí mismo más que a nadie y no me ven pro ahí presumiendo”, concluyó Cossio.

Le dijo que si quería traía a su hijo para que jugaran un rato

