Quién es Camilo Cuervo, el presentador con el que sale Aura Cristina Geithner y al que le lleva 30 años

Camilo Cuervo, el presentador que sale con la actriz Aura Cristina Geithner. Fotos: Instagram @crissgeithner / @camilocuervo_

En los últimos días, empezó a difundirse un video, a través de las redes sociales, en el cual se observa a la actriz colombiana Aura Cristina Geithner, en medio de la visita a un canal de televisión. Luego de la entrevista que tenía programada, esta fue sorprendida besando al presentador y cantante, Camilo Cuervo, en frente de sus demás compañeras de trabajo.

Según confesó la propia Geithner, en el programa ‘Lo Sé Todo’, del Canal 1, el contacto entre ambos se produjo como un “juego”, pero, con el pasar de los segundos se tornó mucho más apasionado: “No me lo esperaba. La verdad, todo comenzó como un juego y terminó convenciéndome. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó, sencillamente pasó”.

“Hay muy buena química. Son de esas cosas que pasan, se viven y no las quieres dejar pasar”, agregó la también cantante, que en pocos días cumplirá 55 años. Además, esta confirmó que inició una relación con Cuervo, quien es 30 años menor que ella.

“No quiero decir la palabra ‘amor’, pero es esa cosa bonita. Yo no me lo quiero perder, es un regalo”, concluyó durante su intervención.

Cuervo, que en el 2022 celebrará sus 25 años, relató cómo sucedieron los hechos y reconoció que sintió “una química impresionante” al momento de sostener contacto con Geithner. “Cuando Aura llegó al set, desde que tuvimos una charla antes de entrar a escena, sentí una química impresionante. Voy y le doy un beso... en el video se ve que ella no me lo responde tan bien, pero la verdad yo sí sentí... (...) y yo dije ‘esto no puede ser tan corcito, los sueños son largos’, y me abalancé a darle un beso”, manifestó en palabras entregadas a ‘Lo Sé Todo’.

Posteriormente, cuando le preguntaron si siente atracción por la actriz, este confesó: “Obvio que me gusta. Hablamos a diario, estoy muy pendiente de sus proyectos musicales, de lo que está haciendo aquí en colomiba, en México”.

En un principio parecía que el particular encuentro quedaría como una anécdota, no obstante, días después, se conocio un video de ambas personalidades mientras compartían una cita romántica, acompañada de besos y abrazos. Ahora bien, Geithner no ha confirmado que Cuervo sea su novio, pero sí está claro que los dos han estado saliendo.

Fotos: Instagram @camilocuervo_

Los nuevos caminos que está explorando Geithner:

Si bien Aura Cristina se ha dedicado durante más de tres décadas a la actuación, hoy en día no su principal fuente de ingresos. De hecho, según confirmó en entrevista con El Tiempo, la incursión en el mundo de las redes sociales le he sentado muy bien, especialmente en Onlyfans, plataforma de contenido para adultos.

“Siempre estuvo presente eso de gustar, de atraer, de provocar. Me gusta sentir esa sensación. Es como redescubrir y estar con esa energía poderosa que es la sexual. (...) Eso me mantiene viva sexualmente, me mantiene deseosa y deseada”, aseveró en primera instancia.

Geithner agregó en la conversación que nunca pensó lograr tantos seguidores en tan poco tiempo o recibir tantas ganancias como las que recoge actualmente (se calcula que al mes recibe 90 millones). Al 28 de febrero de 2022, la artista contaba con un promedio de 1.200 suscriptores en su cuenta.

“De alguna manera creo que mis usuarios me han mostrado lo que les gusta y atrae de mí. Eso me da poder (risas). Yo amo estar en OnlyFans porque hago mis contenidos y hago mucho contenido amateur”, puntualizó la influenciadora y agregó “Yo sigo viéndome y me caliento. Me pego unas calentadas horribles (risas). Es para mí un juego”.

SEGUIR LEYENDO: