“Me mantiene viva sexualmente, deseosa y deseada”: Aura Cristina Geithner habló sobre su incursión en OnlyFans

Foto de Instgram @crissgeithner

Desde hace algunos meses se conoce que la talentosa actriz Aura Cristina Geithner, reconocida por interpretar a Soledad Ahumada en la recordada telenovela ‘La potra zaina’ de Bernardo Romero Pereiro, hace parte de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans.

La actriz ha interpretado papeles en diferentes seriados mexicanos y colombianos, sin embargo, no se le ha vuelto a ver recientemente en la pantalla chica, pues parece que la pandemia le sirvió para incursionar en las redes donde s siente muy cómoda. El Tiempo habló con la famosa y expresó que es lo que más le ha gustado de ser top en las redes, especialmente, en una como OnlyFans.

“Siempre estuvo presente eso de gustar, de atraer, de provocar. Me gusta sentir esa sensación. Es como redescubrir y estar con esa energía poderosa que es la sexual. (...) Eso me mantiene viva sexualmente, me mantiene deseosa y deseada”, comentó sobre el contenido que comenzó a subir y que va muy de la mano con las cosas que ha hecho, pues en el pasado, la actriz que tiene 54 años fue portada para revistas como la Soho.

Geithner agregó en la conversación que nunca pensó lograr en tan poco tiempo tener tantos seguidores como los que tiene actualmente, un promedio de 1.100; o recibir tantas ganancias como las que recoge actualmente (se calcula que al mes recibe 90 millones).

“De alguna manera creo que mis usuarios me han mostrado lo que les gusta y atrae de mí. Eso me da poder (risas). Yo amo estar en OnlyFans porque hago mis contenidos y hago mucho contenido amateur”, puntualizó la influenciadora y agregó “Yo sigo viéndome y me caliento. Me pego unas calentadas horribles (risas). Es para mí un juego”.

Además, aclaró que no ve su contenido como pornografía sino que usa la plataforma para mostrar un poco de su intimidad, algo que no había mostrado antes en sus redes tradicionales.

Hace poco habló con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ del Canal 1 donde reveló cuál fue el motivo que la alejó de los grandes sets de grabación: “Mucha gente dice que cosas y no mi amor, la televisión ya no es mi medio de trabajo, y no es que no lo quiera. Ya no existe la verdad o por lo menos para mí no, hoy en día yo me actualicé”.

Agregó, también, que desde que iniciaron los largos confinamientos al principio de la pandemia encontró en las redes sociales una posibilidad de generar mayores ingresos convirtiéndose en una exitosa influenciadora.

“Me encanta esto, soy mi propio jefe, tengo mi propia empresa, yo vivo de las redes digitales de todo y me va muy bien. Yo no extraño la televisión, soy dueña de mis redes digitales, hago lo que quiera, si quiero hacer comedia la hago, si quiero bailar lo hago, si quiero modelar lo hago destacando todos mis talentos y nadie me manda”, puntualizó Geithner para ‘Lo Sé Todo’.

La actriz encontró en las plataformas digitales la opción de lucrarse con el contenido que ella misma produce, ya sea grabaciones en video, fotografías, entre otros elementos, para que su cuerpo sea el principal protagonista en el contenido que postea.

“Lo quiero publicar lo hago, lo que no, no, entonces es delicioso, porque antes dependía de una productora que era la que mandaba sobre ti y te daba un sueldo, teniendo que hacer lo que la misma productora te dijera. Hoy en día no, hoy tú haces lo que tú quieras obviamente con el respeto”, concluyó la talentosa actriz para el programa de chismes.





SEGUIR LEYENDO