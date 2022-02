Federico Gutiérrez advirtió que recorrerá a Colombia en busca de votos para que Petro no gane

Federico Gutiérrez esta vez se fue en contra de Gustavo Petro: “Tras de ladrón bufón”

A poco más de dos semanas para que los colombianos elijan a los candidatos de las coaliciones para la Presidencia, los arremetimientos políticos y personales siguen marcando la campaña. Uno de ellos, fue el vehemente y particular discurso que Federico ‘Fico’ Gutiérrez lanzó durante una audiencia pública contra su eventual contrincante en las urnas, Gustavo Petro, del Pacto Histórico.

Fico, que compite por el Equipo por Colombia, asistió a un evento de campaña donde aseguró que si en la primera vuelta de mayo su coalición no gana, él mismo se irá a recorrer el país para conseguirle votos a otros candidatos con el único fin de que Gustavo Petro no llegue al poder.

“Si por alguna razón nosotros no pasáramos a segunda vuelta y pasan ustedes contra Petro, al otro día ni me llamen; no me tienen que llamar. Yo me recorro el país solito buscando los votos, haciendo lo que pueda hacer para que sean ustedes los que ganen y cuidemos el país y la democracia”, señaló Gutiérrez.

Incluso, aunque hace algunos meses criticó con vehemencia a la Coalición Centro Esperanza, Gutiérrez reveló que ha mantenido conversaciones con precandidatos de esa alianza como Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, a quienes les ha platicado de una segunda vuelta entre uno de ellos y el líder de la Colombia Humana.

El exalcalde de Medellín aseguró que si se presentara ese balotaje, él apoyaría la apuesta que vaya contra Gustavo Petro porque entiende “los riesgos” que, supuestamente, él representaría para Colombia.

“Esto no es un juego, no es momento ni de egos ni de vanidades, este es un momento donde miramos cómo defendemos los modelos de país y yo por eso aquí no tengo una carta oculta, ni una carta guardada”, agregó el exmandatario antioqueño, a su vez que lamentó que de otras coaliciones no le mostraran ese mismo apoyo que él muy anticipadamente anunciaba.

“Nos dijeron que votaban en blanco”, complementó, a su vez que dio a conocer que sus asesores le recomendaron que no anunciara que apoyaría a otros candidatos con tal de que no gane Petro.

Escuche a Fico aquí:

Gutiérrez buscará que Petro no gane las elecciones

No es la única crítica que Gutiérrez le ha mandado al exalcalde de Bogotá. En Twitter, donde suma más de 700 mil seguidores, el exburgomaestre cuestionó la posición de Petro frente al conflicto entre Rusia y Ucrania y dijo que este era aliado de la agresión a ese país europeo.

“Petro prefiere callar con lo de la invasión a Ucrania para no incomodar a sus aliados. Así es con el ELN, con la primera línea, y con todos los que generan caos, violencia y terror. Entregó las armas pero no desmovilizó su pensamiento. Tenemos que cuidar democracia y libertad”, advirtió.

Además, cada vez que puede, tanto en debates como en entrevistas, el exmandatario paisa no duda en lanzarse contra quien hoy lidera la intención de voto a la Presidencia, según las últimas encuestas.

De hecho, este lunes 21 de febrero se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta ‘Pulso País’ de Datexto, realizada para la emisora W Radio. La mayoría de los candidatos a la Presidencia de la República mantuvieron una tendencia en imagen desfavorable que los compromete de cara a las consultas internas del próximo 13 de marzo.

En primer lugar, Gustavo Petro, quien ha sido el claro dominador en las encuestas de intención de voto, tuvo una imagen desfavorable del 52 %, mientras que su imagen favorable fue del 40 %. Sin embargo, cabe destacar que su desfavorabilidad disminuyó en cinco puntos porcentuales frente a la medición de agosto del 2021 (57 %).

Un aspecto que ambos precandidatos comparten es que tienen dos de las imágenes favorables más altas, en comparación con los demás opcionados. En esa lista también entra Federico ‘Fico’ Gutiérrez, cuyo concepto positivo es del 40 %, aunque el negativo asciende al 52 %. Desde junio del 2021 sus índices han sido muy similares, mostrándose cambios en apenas dos puntos porcentuales.

SEGUIR LEYENDO: